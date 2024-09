Svi simptomi Chronove bolesti

Crohnova bolest je vrsta upalne bolesti crijeva (IBD). S Crohnovom bolešću vaš imunološki sustav smatra stanice u vašem gastrointestinalnom (GI) traktu lošima za vas i napada ih. Simptomi Crohnove bolesti mogu varirati, ovisno o tome gdje je upala u vašem GI traktu.

Simptomi Crohnove bolesti

Simptomi Crohnove bolesti uvelike variraju ovisno o osobi i dijelu trakta koji bolest napada. Može utjecati na različita područja probavnog sustava, ali često uzrokuje upalu u tankom crijevu i crijevima. Simptomi mogu biti blagi ili toliko jaki da mogu dovesti do komplikacija opasnih po život.

Znakovi Crohnove bolesti se mogu pojavljivati ​​i pojavljivati, a oni mogu potpuno nestati kroz određena vremena, poznata kao remisija.

Uobičajeni simptomi Crohnove bolesti

Ako je vaša upala u donjem dijelu GI trakta ili debelom crijevu, simptomi mogu biti češći i jači nego ako su u gornjem dijelu GI trakta ili tankom crijevu.

Ovi simptomi uključuju:

Bolovi u trbuhu i grčevi

Krv u stolici

Proljev

Drenaža iz bolne rane u blizini vašeg anusa

Hitno pražnjenje crijeva

Osjećaj da niste potpuno ispraznili crijeva

Gubitak apetita i gubitak težine (razgovarajte sa svojim liječnikom ako brzo smršavite)

Zatvor, koji može dovesti do začepljenja crijeva

Tihi simptomi Crohnove bolesti

Otprilike jedna petina ljudi s tim stanjem nema simptome (tiha Crohnova bolest) kada bolest zahvati tanko crijevo. Ako su vaši početni simptomi tihi, sljedeći uobičajeni znakovi Crohnove bolesti mogli bi uključivati ​​ozbiljnije poput:

Intestinalna blokada

Infekcija ili apsces

Bol ili groznica koja ne prolazi

Rupa ili spojni tunel u vašem crijevu (fistula)

Rak debelog ili tankog crijeva

Povećani rizik od stvari poput hospitalizacija i operacija crijeva.

Drugi fizički simptomi Crohnove bolesti

Bolest također može imati simptome koji utječu na vaše cjelokupno zdravlje, uključujući:

Umor

Groznica (rjeđe kod Crohnove bolesti, pa razmislite o tome da pozovete svog liječnika)

Ranice u ustima

Noćno znojenje

Neuobičajeni menstrualni ciklusi

Anemija

Bubrežni kamenci.

Možete imati jedan ili više ovih simptoma jer Crohnova bolest utječe na ljude na različite načine. Simptomi mogu biti blagi ili vas mogu jako oslabiti.

Komplikacije Crohnove bolesti

Crohnove komplikacije rjeđe su od početnih simptoma. Mogu biti lokalni, zahvaćajući vaš crijevni trakt, ili sistemski, zahvaćajući cijelo tijelo.

Lokalne komplikacije Crohnove bolesti uključuju:

Apsces. Ovaj gnojni džep nastaje kao posljedica bakterijske infekcije. Može se formirati na zidu crijeva ili u blizini anusa. Može izgledati kao čir i primijetit ćete oteklinu, osjetljivost, bol i temperaturu. Simptomi obično nestaju nakon što se ranica iscijedi. Možda ćete dobiti antibiotike za uklanjanje infekcije.

Fisura. Bolne poderotine u sluznici anusa. Mogu uzrokovati krvarenje tijekom pražnjenja crijeva. Topikalne kreme i kupke uobičajeni su tretmani za ove probleme.

Fistula. Ranice ili čirevi mogu se pretvoriti u otvore koji povezuju dva dijela crijeva. Također se mogu tunelirati u obližnja tkiva poput mjehura, vagine i kože. Antibiotici mogu liječiti male fistule. Možda ćete trebati operaciju, naročito ako su veliki ili ako ih ima mnogo.

Malapsorpcija i pothranjenost. Bolest utječe na vaše tanko crijevo, dio vašeg tijela koji apsorbira hranjive tvari iz hrane. Bolovi u želucu sprječavaju vas da redovito jedete ili vaše tijelo možda neće moći iskoristiti ono što pojedete. To ponekad može uzrokovati niske razine hranjivih tvari poput B12 i željeza. Liječenje je usmjereno na nadoknadu hranjivih tvari koje nedostaju.

Prekomjerni bakterijski rast u tankom crijevu (SIBO). Crijeva su puna bakterija koje pomažu razgraditi hranu. Kada je ima više u probavnom traktu nego inače, možete dobiti plinove, nadutost, bolove u trbuhu i proljev. Pritom pomažu antibiotici.

Strikture. Ova sužena, zadebljana područja crijeva rezultat su upale koja dolazi s Crohnovom bolešću. Mogu biti blagi ili teški, ovisno o tome koliko je crijeva blokirano. Simptomi uključuju grčeve, bolove u trbuhu i nadutost. Lijekovi mogu pomoći. Ali ako ne djeluje ili ako se blokada često vraća, možda ćete trebati operaciju.

S izuzetkom fisura, većina gore navedenih komplikacija ne događa se često.

Druge komplikacije Crohnove bolesti

Više od jedne četvrtine ljudi s Crohnovom bolešću ima komplikacije koje nisu povezane s njihovim crijevima. One su poznate kao sistemske ili izvanintestinalne komplikacije. Mogu utjecati na različite dijelove tijela. Neke od najčešćih sustavnih komplikacija su:

Upala zglobova

Crohnova bolest uzrokuje upalu zglobova kod otprilike jedne četvrtine ljudi koji imaju tu bolest. Simptomi upale zglobova – ili artritisa – su bol, oteklina, ukočenost i manja fleksibilnost.

Crohnova bolest može dovesti do tri glavne vrste upala:

Periferni. Ovaj tip utječe na velike zglobove na rukama i nogama, poput laktova, koljena, zapešća i gležnjeva. Problemi mogu početi u jednom zglobu, a zatim se preseliti u drugi (poznat kao migratorni). Najčešći je ako imate Crohnovu bolest debelog crijeva. Upala će se pojaviti i proći zajedno s vašom Crohnovom bolešću, ali obično ne uzrokuje trajnu štetu.

Aksijalni. Ovaj tip utječe na donji dio kralježnice ili donji dio leđa (koji se ponekad nazivaju i sakroilijakalni zglobovi). Također je poznat kao spondilitis ili spondiloartropatija. Možda čak imate simptome toga prije nego što vam dijagnosticiraju Crohnovu bolest. Mogli biste primijetiti probleme s disanjem ako vam to sprječava širenje rebara. Može uzrokovati trajna oštećenja ako se kosti u vašoj kralježnici spoje.

Ankilozantni spondilitis. Ova ozbiljnija vrsta spinalnog artritisa rijetka je među osobama s Crohnovom bolešću, ali se može dogoditi. Osim što uzrokuje artritis u leđima i vrlo ograničeno kretanje, može dovesti do upale u očima, plućima i srčanim zaliscima. Neki ljudi ga dobiju prije Crohnove dijagnoze. Liječnici ne znaju točno što ga uzrokuje, ali su pronašli zajedničke genetske markere među ljudima koji ga imaju. Ankilozantni spondilitis je češći kod ljudi mlađih od 30 godina.

Liječenje artritisa s Crohnovom bolešću uključuje:

Ublažavanje simptoma artritisa poput boli, otekline i upale uz:

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) poput aspirina i ibuprofena. Ali ljudi s Crohnovom bolešću ne mogu ih uvijek uzimati jer iritiraju sluznicu crijeva.

Steroidi

Vježbe odmora, topline i raspona pokreta

Liječenje Crohnove bolesti, obično sa

Steroidi

Sulfasalazin

Lijekovi za imunološki sustav poput metotreksata i bioloških lijekova

Problemi s kožom

Problemi s kožom povezani s Crohnovom bolešću rjeđi su od upale zglobova. Uzrokovane su bolešću ili lijekovima koji se koriste za liječenje Crohnove bolesti.

Kada se dogode, najčešće uključuju:

Nodozni eritem. Ovi mali, nježni, crveni čvorovi obično se pojavljuju na potkoljenicama, gležnjevima, a ponekad i rukama. Bit će im bolje kada Crohnova upala bude kontrolirana. Steroidi mogu pomoći u smanjenju simptoma.

Gangrenozna pioderma. Ove gnojne rane često se pojavljuju nakon ozljede ili druge ozljede kože. Obično se pojavljuju na nogama, ali se mogu pojaviti bilo gdje. Možete ih dobiti na trbuhu pored stome (rupa u želucu kroz koju otpad izlazi u vrećicu za kolostomu) ili kirurških ožiljaka od kolektomije (operacije pri kojoj se uklanja dio debelog crijeva). S vremenom se ranice pridruže i formiraju duboke, dugotrajne čireve. Steroidi, određeni biološki lijekovi i lijekovi koje stavljate na kožu mogu pomoći.

Oznake kože. Ovi mali dijelovi kože česti su kod osoba s Crohnovom bolešću, osobito oko anusa ili hemoroida. Izmet se može zalijepiti za njih i iritirati vašu kožu. Dobra higijena kože može pomoći u njihovom rješavanju. Ovisno o vrsti kožnih oznaka, vaš liječnik može ili ne mora preporučiti njihovo uklanjanje kirurškim zahvatom.

Čirevi u ustima. Možda ćete čuti da ih nazivaju afte. To su male, bolne ranice okruglog ili ovalnog oblika između desni i donje usne ili uz bočne i donje strane jezika. Pogoršavaju se kada se bolest razbukta i popuštaju kada je upala pod kontrolom. Simptomi se mogu ublažiti ispiranjem slanom vodom, tekućinama za ispiranje usta, lokalnim steroidima i smanjenjem unosa hrane koja je začinjena, slana i kisela.

Gubitak koštane mase

Ovo je uobičajena komplikacija Crohnove bolesti. U nekim slučajevima to može biti posljedica same bolesti -- proteini koji uzrokuju upalu mijenjaju tempo uklanjanja stare kosti i stvaranja nove. To se također može dogoditi zbog jakih kortikosteroidnih lijekova koje liječnici koriste za liječenje bolesti.

Ovi lijekovi mogu:

Spriječite svoje tijelo da apsorbira kalcij iz hrane, koji mu je potreban za izgradnju kostiju

Natjerajte svoje tijelo da se riješi kalcija dok mokrite

Pojačajte proizvodnju stanica koje razgrađuju kost

Smanjite broj stanica koje pomažu u formiranju kosti

Smanjite proizvodnju estrogena u tijelu, koji pomaže u izgradnji kostiju

Problemi s gustoćom kostiju kod Crohnove bolesti uključuju poroznije kosti (osteoporoza), manje gustoće kostiju (osteopenija) ili meke kosti (osteomalacija).

Nedostatak vitamina D

Ako vaše tijelo ne može apsorbirati vitamin D zbog oštećenja tankog crijeva ili resekcije tankog crijeva, manje je vjerojatno da ćete moći apsorbirati kalcij i stvarati kosti.

Kako biste spriječili probleme ili spriječili njihovo pogoršanje, možete razgovarati sa svojim liječnikom o smanjenju količine steroida koje uzimate ili pokušaju s nekim s manje nuspojava. Uzimajte lijekove zvane bisfosfonati koji mogu ojačati vaše kosti, kao što su Alendronat (Fosamax) ili Risedronat (Actonel).

Problemi s očima

Iako nije vrlo česta, upala Crohnove bolesti ili komplikacije koje dolaze s njom mogu utjecati na vaše oči. Stanje koje se naziva keratopatija, ili neobične promjene na rožnici, ne zahtijeva liječenje. Suhe oči se također mogu dogoditi i možda će trebati antibiotik ako postoji infekcija.

Drugi, ozbiljniji problemi uključuju:

Episkleritis. Upala područja odmah ispod konjunktive (prozirno tkivo koje prekriva unutrašnjost kapaka i bjeloočnice) najčešća je komplikacija Crohnove bolesti. Može zahvatiti jedno oko ili oba. Primijetit ćete bol, svrbež, žarenje i intenzivno crvenilo, ali to neće štetiti vašem vidu. Lokalni tretmani mogu ublažiti simptome. Bit će bolje kako se upala vaše bolesti bude smanjivala.

Skleritis. Ovo stanje uzrokuje stalnu bol koja se pogoršava kada pomaknete oči. Može vas držati budnima. Također možete imati glavobolju; suzne, crvene oči; i osjetljivost na svjetlo. Može se pojaviti kada imate simptome Crohnove bolesti ili ih nemate. Ako imate skleritis, liječnik će vam obično propisati steroide ili lijekove koji potiskuju vaš imunološki sustav. To će pomoći u smanjenju simptoma i spriječiti povratak skleritisa. Ako opetovano imate skleritis, s vremenom može uzrokovati da vam bjeloočnica (bijeli dio oka) postane tanka i da se suze.

Uveitis. Ovo je bolna upala uvee, srednjeg sloja oka. Može uzrokovati bol, zamagljen vid, osjetljivost na svjetlost i crvenilo. Vaš liječnik vam može propisati kapi za oči sa steroidima za ublažavanje upale. Kada imate Crohnovu bolest pod kontrolom, simptomi uveitisa obično se poprave. Ali ako se ne liječite uveitis, to može dovesti do glaukoma (oštećenja vidnog živca koje uzrokuje očni tlak) i sljepoće.

Problemi s bubrezima

Također je moguće, ali neuobičajeno, da Crohnova bolest počne utjecati na vaše bubrege. Problemi su obično blagi i često su uzrokovani lijekovima koji se koriste za liječenje Crohnove bolesti.

Problemi s bubrezima mogu uključivati:

Bubrežni kamenci. Postoje dvije vrste: kamenje kalcijevog oksalata i kamenje mokraćne kiseline. Oksalatno kamenje čest je problem s Crohnovom bolešću jer vaše tijelo teško apsorbira mast. Umjesto toga, mast se veže za kalcij i ostavlja sol zvanu oksalat koja se apsorbira u bubrezima i može se pretvoriti u kamenje. Rizik se povećava ako imate resekciju tankog crijeva, što povećava vjerojatnost da ćete dehidrirati. Simptomi bubrežnih kamenaca uključuju bol, krv u mokraći, mučninu i povraćanje. Liječenje uključuje pijenje više vode i dijetu s puno sokova i povrća. ako kamenci ne prođu sami, liječnik će ih možda morati kirurški izvaditi. Kamenje mokraćne kiseline nastaje kada proljev zakiseli urin.

Hidronefroza. To se događa kada ileum (gdje se vaše tanko crijevo susreće s debelim) natekne zbog Crohnove bolesti i vrši pritisak na vaš ureter, cijev koja prenosi urin iz vašeg bubrega u vaš mjehur. Kada urin ne može otjecati kako bi trebao, vaš bubreg natekne i može se stvoriti ožiljno tkivo. Možda ćete primijetiti tupu bol u blizini bubrega i krv u mokraći. Kirurgija za uklanjanje upaljenog tkiva i dijela crijeva koji uzrokuje problem može ga riješiti.

Fistule. Osim što se formiraju unutar crijeva, fistule se mogu razviti između crijeva i drugih organa, poput mjehura ili uretera. Veća je vjerojatnost da će utjecati na muškarce i može dovesti do infekcija mokraćnog sustava. Lijekovi mogu pomoći, ali možda ćete trebati operaciju.

Amiloidoza (previše proteina u bubrezima) i glomerulonefritis (lezija koja smanjuje sposobnost bubrega za filtriranje) druge su potencijalne, ali rijetke komplikacije bubrega.

Problemi s jetrom

Problemi s jetrom su rijetki, ali se mogu dogoditi kod nekih osoba s Crohnovom bolešću. Vaša jetra obrađuje sve što jedete i pijete. Crohnova bolest ili liječenje Crohnove bolesti može uzrokovati upalu ili oštećenje. Vjerojatno ćete primijetiti nisku energiju i umor samo ako ne razvijete ozbiljniji problem.

Među najčešćim problemima:

Bolest masne jetre. Kada vaše tijelo ne prerađuje dobro i masti, one se mogu nakupiti u vašoj jetri. Dovođenje vaše težine na zdravu razinu i kolesterol pod kontrolom (ispod 200 za ukupni kolesterol) smanjit će količinu masti u vašoj jetri.

Žučni kamenci. Nastaju kada se mali komadići kolesterola ili bilirubina (nastaju tijekom razgradnje crvenih krvnih zrnaca) pretvore u kamenje unutar vašeg žučnog mjehura i začepe žučne kanale. Lijekovi i operacija su opcije liječenja.

Hepatitis. Dugotrajna upala jetre može biti posljedica Crohnove bolesti ili lijekova, poput metotreksata, koji se koriste za liječenje Crohnove bolesti. Hepatitis se liječi lijekovima za smanjenje upale.

pankreatitis. Upala gušterače može biti posljedica žučnih kamenaca i lijekova. Može uzrokovati bol, mučninu, povraćanje i groznicu. Prekid uzimanja lijeka ili uklanjanje žučnog kamenca može riješiti problem.

Primarni sklerozirajući kolangitis. Ovo je bolest žučnih vodova, cijevi koje vode žuč iz jetre u tanko crijevo. Uzrokuje ožiljke u kanalima koji ih sužavaju. Može dovesti do oštećenja i zatajenja jetre. Dilatacija i stentovi mogu pomoći u otvaranju začepljenih kanala. Vaš liječnik može propisati antibiotike ili druge lijekove koji se nazivaju sekvestranti žučne kiseline.

Problemi s fizičkim razvojem

Ovo je prilično čest problem kod Crohnove bolesti, posebno kod djece. Bolest može započeti u bilo kojoj dobi. Kada djeca dobiju Crohnovu bolest, roditelji će vjerojatno primijetiti:

Usporen ili smanjen rast. Djeca s Crohnovom bolešću vjerojatno će biti niža i lakša od one bez Crohnove bolesti. Mogu prestati rasti prije nego što simptomi počnu.

Odgođeni pubertet. Djeca s Crohnovom bolešću vjerojatno će ući u pubertet kasnije od svojih prijatelja.

Što uzrokuje proljev kada imate Crohnovu bolest?

Mnogi čimbenici mogu uzrokovati Crohnov proljev, a mnogi su povezani. Jedan problem vodi u drugi, a glavni okidač je upala.

Evo kako može naškoditi vašim crijevima:

Neravnoteža tekućine i elektrolita. Čak 42 šalice tekućine uđu u vaša crijeva svaki dan. Normalno, tekućine slobodno teku naprijed-natrag kroz stijenku crijeva, zajedno s hranjivim tvarima i elektrolitima – važnim mineralima poput natrija i klorida. Elektroliti pomažu u pokretanju tekućine u i iz vaših stanica. Kada upala utječe na njihovu funkciju, previše vode ostaje u vašim crijevima, a rezultat je proljev.

Oštećenje sluznice crijeva. Upala može oštetiti epitelne stanice u sluznici crijeva. Ovaj tanki sloj čvrsto zbijenih stanica djeluje kao barijera koja sprečava toksine i klice dok propušta tekućine i elektrolite. Kada je oštećen, proteini koji spajaju stanice mogu iscuriti. To omogućuje proteinima i bakterijama da pobjegnu u vaše tijelo gdje uzrokuju još veću upalu i gori proljev.

Promijenjeni mikrobiom (disbioza). Mikrobiom je zajednički naziv za trilijune uglavnom prijateljskih bakterija, virusa i gljivica koje žive na i u vašem tijelu. Iako su u svakom kutku i pukotini - uključujući između nožnih prstiju - većina ih je u utrobi. Ti mikrobi obavljaju funkcije neophodne za život i zdravlje. Pomažu u probavi hrane, stvaraju vitamine i jačaju imunološki sustav. Kada antibiotici, loša prehrana, pušenje ili stres poremete osjetljivu ravnotežu mikrobioma, mnogo toga može poći po zlu. Neprijateljske bakterije mogu nadvladati prijateljske. Također možete imati manje različitih vrsta bakterija (bakterijska raznolikost). Ovo je važno jer je manja raznolikost povezana s proljevom koji ne prolazi nakon što crijeva zacijele. Također, budući da mikrobiom ne može kontrolirati vaš imunološki sustav na uobičajeni način, možete imati puno više upala – i više proljeva.

Žučne kiseline. Žuč je tvar koja se proizvodi u jetri i pomaže u probavi masti. Vaše tijelo obično oslobađa pravu količinu žuči na temelju hrane koju jedete. Ako vaše tijelo proizvodi previše žuči ili je ne može pravilno koristiti, možete razviti ono što je poznato kao proljev žučne kiseline (BAD). To može izazvati hitnu potrebu za kakanjem. Možda ćete također imati problema s kontroliranjem urina. LOŠE je uobičajeno kod osoba s Crohnovom bolešću kojima su uklonjeni dijelovi tankog crijeva.

Simptomi Crohnove bolesti u odnosu na ulcerozni kolitis

Crohnova bolest često se brka s drugim stanjem koje se zove ulcerozni kolitis. Simptomi su slični i oba su vrste IBD-a. Oni uključuju razdoblja aktivnog izbijanja upale nakon kojih slijede razdoblja kada nemate simptome, što se naziva remisija.

Različita stanja koja mogu utjecati na crijeva

Razlike između dva stanja su:

Ulcerozni kolitis utječe na vaše debelo crijevo, dok se Crohnova bolest može pojaviti od vaših usta do anusa.

Ulcerozni kolitis izaziva upalu unutarnje sluznice debelog crijeva, dok Crohnova bolest može zahvatiti sve slojeve stijenki crijeva.

Ulcerozni kolitis uzrokuje upalu cijelog debelog crijeva, ali s Crohnovom bolešću možete imati i zdrave i upaljene dijelove crijeva.

Jedini način da saznate imate li Crohnovu bolest ili ulcerozni kolitis je da posjetite svog liječnika radi pretraga. Mali broj ljudi s IBD-om može imati oba stanja odjednom.

Crohnova bolest je upalno stanje crijeva koje može uzrokovati ozbiljne simptome povezane s vašim crijevima, kao i ostatkom vašeg tijela. Ako mislite da možda imate Crohnovu bolest, razgovarajte sa svojim liječnikom. Stanje je doživotno i ne može se izliječiti, ali što ranije počnete s liječenjem, veće su šanse za ublažavanje simptoma i smanjenje oštećenja crijeva.

Koja hrana izaziva Crohnovu bolest?

Hrana koja može pogoršati simptome uključuje:

Hrana bogata vlaknima

Hrana s laktozom, poput mlijeka i jogurta

Umjetni zaslađivači

Slatka hrana i pića

Hrana bogata mastima

Začinjena hrana

Alkohol i kofein, piše webmd.