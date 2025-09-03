Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Planovi za vikend

Svi trkom u muzeje! Počinje Zagrebački muzejski vikend

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Svi trkom u muzeje! Počinje Zagrebački muzejski vikend
Zagreb: Zbirka Prometna sredstva u Tehničkom muzeju | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ono što ovu manifestaciju čini posebnim jest činjenica da je ulaz u sve muzeje i sudjelovanje u programima besplatan, a muzeji će ta tri dana biti otvoreni od 10 do 20 sati

Početak rujna u Zagrebu ove će godine biti u znaku potpuno nove kulturne manifestacije - Zagrebačkog muzejskog vikenda (MUV). Od 4. do 7. rujna građani i posjetitelji imat će priliku istražiti bogatu baštinu i suvremenu kulturu kroz više od šezdeset različitih programa u čak jedanaest gradskih muzeja i galerija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pogledajte čarobni svijet vlakova u Virovitičkom muzeju 00:56
Pogledajte čarobni svijet vlakova u Virovitičkom muzeju | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Ono što ovu manifestaciju čini posebnim jest činjenica da je ulaz u sve muzeje i sudjelovanje u programima besplatan, a muzeji će ta tri dana biti otvoreni od 10 do 20 sati. Organizatori su osmislili sadržaje za sve uzraste - od stručnih vodstava i tematskih šetnji gradom do radionica i koncerata. Tako će prvi MUV otvoriti koncert synthwave dua Pocket Palma u dvorištu Tehničkog muzeja "Nikola Tesla", dok će završnica biti obilježena otvorenjem izložbe "Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu" u Muzeju grada Zagreba.

Zagreb: Noć muzeja uz suvremeni ples u Etnografskom muzeju
Zagreb: Noć muzeja uz suvremeni ples u Etnografskom muzeju | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Poseban naglasak stavljen je i na dostupnost. Osim besplatnog ulaza u muzeje, posjetiteljima je osiguran i besplatan prijevoz Hrvatskim željeznicama na relaciji Savski Marof - Dugo Selo, a to otvara mogućnost obilaska brojnih kulturnih točaka uz prugu. Građani mogu koristiti i besplatan javni gradski prijevoz, dostupan za mlađe od 18 i starije od 65 godina, a uveden je i novi sustav javnih bicikala Bajs.

5. RUJNA U ZAGREBU Ostalo je tri dana do spektakla u Zagrebu, stiže Alphaville!
Ostalo je tri dana do spektakla u Zagrebu, stiže Alphaville!

Zagrebački muzejski vikend nije samo prilika za upoznavanje kulturnih institucija iz nove perspektive, već i poziv na zajedničko druženje i istraživanje grada. U vremenu kad kulturna događanja često znaju biti financijski zahtjevna, ovaj program omogućuje svima da zakorače u muzeje i galerije bez ikakvih prepreka.

Zagreb: Otvorenje Muzeja povijesti videoigara
Zagreb: Otvorenje Muzeja povijesti videoigara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Izložba predstavlja "Zbirku izvaneuropskih kultura" Etnografskog muzeja prateći putovanja ljudi i predmeta od kolonijalizma do suvremenosti. Ovo je zanimljiva priča o darovima istraživača, misionara, kolekcionara, trgovaca, pomoraca i putnika te o njihovu kretanju kroz mreže trgovine, kolonijalizma i potrošnje. Stalni postav Muzeja grada Zagreba oživljava zagrebačku prošlost na više od 2000 četvornih metara. Od arheoloških nalaza prezentiranih na mjestu otkrivanja i srednjovjekovnih zidova do crtica iz svakodnevice starog Zagreba.

Sve informacije o programu i rasporedu dostupne su na službenoj stranici zg-muv.hr te na društvenim mrežama manifestacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Muka vam je čim se jave: Evo koji su znakovi Zodijaka izrazito toksični, a s kojima je 'pjesma'
NAPADAJU, MANIPULIRAJU...

Muka vam je čim se jave: Evo koji su znakovi Zodijaka izrazito toksični, a s kojima je 'pjesma'

Svi možemo biti malo toksični s vremena na vrijeme. Je li bijesni Ovan najtoksičniji? Ili možda tajanstveni Škorpion? Astrolozi su napravili listu od najmanje do najviše toksičnog znaka Zodijaka
ANKETA Koliko eura je pristojno dati u kuvertu za vjenčanje?
VADI KUME KEŠ!

ANKETA Koliko eura je pristojno dati u kuvertu za vjenčanje?

Dok se jedni vode pravilom pokrivanja troškova večere, drugi vjeruju da je važnija simbolika od iznosa. Recite nam u anketi što vi mislite - koliko je pristojno dati novca u kuverti za vjenčanje?
Osjećate li se sretno? U Avenue Mallu prodavat će izgubljene pakete 'na slijepo'
POP-UP TRGOVINA

Osjećate li se sretno? U Avenue Mallu prodavat će izgubljene pakete 'na slijepo'

Od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna posjetitelji zagrebačkog trgovačkog centra Avenue Mall moći će doživjeti potpuno novo shopping iskustvo, kupnju čak 10 tona izgubljenih paketa s nepoznatim sadržajem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025