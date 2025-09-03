Svi trkom u muzeje! Počinje Zagrebački muzejski vikend

Početak rujna u Zagrebu ove će godine biti u znaku potpuno nove kulturne manifestacije - Zagrebačkog muzejskog vikenda (MUV). Od 4. do 7. rujna građani i posjetitelji imat će priliku istražiti bogatu baštinu i suvremenu kulturu kroz više od šezdeset različitih programa u čak jedanaest gradskih muzeja i galerija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Pogledajte čarobni svijet vlakova u Virovitičkom muzeju | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Ono što ovu manifestaciju čini posebnim jest činjenica da je ulaz u sve muzeje i sudjelovanje u programima besplatan, a muzeji će ta tri dana biti otvoreni od 10 do 20 sati. Organizatori su osmislili sadržaje za sve uzraste - od stručnih vodstava i tematskih šetnji gradom do radionica i koncerata. Tako će prvi MUV otvoriti koncert synthwave dua Pocket Palma u dvorištu Tehničkog muzeja "Nikola Tesla", dok će završnica biti obilježena otvorenjem izložbe "Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu" u Muzeju grada Zagreba.

Zagreb: Noć muzeja uz suvremeni ples u Etnografskom muzeju | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Poseban naglasak stavljen je i na dostupnost. Osim besplatnog ulaza u muzeje, posjetiteljima je osiguran i besplatan prijevoz Hrvatskim željeznicama na relaciji Savski Marof - Dugo Selo, a to otvara mogućnost obilaska brojnih kulturnih točaka uz prugu. Građani mogu koristiti i besplatan javni gradski prijevoz, dostupan za mlađe od 18 i starije od 65 godina, a uveden je i novi sustav javnih bicikala Bajs.

Zagrebački muzejski vikend nije samo prilika za upoznavanje kulturnih institucija iz nove perspektive, već i poziv na zajedničko druženje i istraživanje grada. U vremenu kad kulturna događanja često znaju biti financijski zahtjevna, ovaj program omogućuje svima da zakorače u muzeje i galerije bez ikakvih prepreka.

Zagreb: Otvorenje Muzeja povijesti videoigara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Izložba predstavlja "Zbirku izvaneuropskih kultura" Etnografskog muzeja prateći putovanja ljudi i predmeta od kolonijalizma do suvremenosti. Ovo je zanimljiva priča o darovima istraživača, misionara, kolekcionara, trgovaca, pomoraca i putnika te o njihovu kretanju kroz mreže trgovine, kolonijalizma i potrošnje. Stalni postav Muzeja grada Zagreba oživljava zagrebačku prošlost na više od 2000 četvornih metara. Od arheoloških nalaza prezentiranih na mjestu otkrivanja i srednjovjekovnih zidova do crtica iz svakodnevice starog Zagreba.

Sve informacije o programu i rasporedu dostupne su na službenoj stranici zg-muv.hr te na društvenim mrežama manifestacije.