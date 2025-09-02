Obavijesti

5. RUJNA U ZAGREBU

Ostalo je tri dana do spektakla u Zagrebu, stiže Alphaville!

Piše Anamarija Burazer,
Foto: Thorsten Samesch

Alphavilleov hit 'Big in Japan' nije o Japanu, već o bijegu od stvarnosti i iluziji uspjeha! Ova pjesma je himna izgubljenih duša koja još uvijek osvaja srca svih generacija

Jedan od najvećih hitova njemačkog synthpop benda Alphaville, pjesma "Big in Japan", iako prva zvuči kao hommage dalekoj Aziji, u stvarnosti skriva mnogo dublje i osobnije značenje. Frontmen grupe, Marian Gold, godinama kasnije objasnio je kako pjesma uopće nije o Japanu. Umjesto toga, govori se o fantaziji uspjeha – ideji da netko može biti "velik" i važan na nekom drugom mjestu, gdje ga nitko ne poznaje, dok je kod kuće nevidljiv, marginaliziran ili izgubljen. To je pjesma o bijegu iz stvarnosti, iz života obilježenog osobnim borbama, posebno ovisnošću i osjećajem besmisla.

Foto: Thorsten Samesch


Inspiracija za naslov pjesme došla je u neobičnom trenutku – dok je Marian Gold slušao istoimenu pjesmu Toma Waitsa. Iako dijele naziv, verzija Alphavillea nosi potpuno drugačiju poruku i emociju. U njihovoj interpretaciji “Big in Japan” postaje simbol nade i iluzije, utočište za one koji ne mogu pronaći svoje mjesto u svijetu koje ih okružuje.

ALPHAVILLE 5. RUJNA U ZAGREBU Stvorili su himnu generacija, a evo kako je i zbog čega nastala: 'Za sve je kriv Drugi svjetski rat'
Priča koja stoji iza pjesme ima i svoju sirovu, autobiografsku pozadinu. Godine 1976., Gold je bio regrutiran u vojsku, ali je nakon samo pet mjeseci otpušten – zbog problema s autoritetima i neprilagođenosti. Stajao je tada na željezničkoj stanici s vojničkom torbom, bez cilja i plane, te je jednostavno ušao u prvi vlak koji se zaustavio. Tako je završio u Zapadnom Berlinu, jedne hladne, studene noći. Bio je to svijet za sebe – kapitalistički otok usred komunističke Istočne Njemačke, okružen bodljikavom žicom i minskim poljima. Stanica Zoo, na koju je stigla, bila je epicentar tame: trgovina drogom, prostitucija, beskućnici, ovisnici – skup izgubljenih duša.

U tom ambijentu prilazi mu nepoznati mladić i pita: "Tko si ti?". Iz zbunjenosti i nervoze, Gold spontano odgovara: "Znaš, ja sam velik u Japanu". Mladić mu uzvraća: "Onda, dobrodošao u Zapadni Berlin." Taj bizaran susret, ta jedna rečenica, postala je iskra koja će godinama kasnije zapaliti stvaranje kultne pjesme.

Foto: Thorsten Samesch


"Big in Japan" je tijekom godina inspirirao i druge izvođače. Njemačka pjevačica Sandra Cretu snimila je svoju obradu još 1984. godine, pod naslovom "Japan ist weit", koja je ujedno bila i njezin debitantski singl. Kasnije su i Guano Apes, poznati po svom energičnom rock izričaju, dali pjesmi novo ruho kroz svoju obradu.

Na kraju, "Big in Japan" ostaje više od glazbenog hita – to je manifest izgubljenih, himna onima koji traže novi početak, makar samo u vlastitoj mašti.

Njemačke ikone synth-popa, bend Alphaville, proslavljen po hitovima 'Forever Young' i spomenutom singlu 'Big in Japan', povodom više od četiri desetljeća postojanja u sklopu svoje turneje, 5. rujna stižu na Zagrebačkom velesajam

Osnovali su ga Marian Golda, Bernharda Lloyda i Frank Martensa (1982.), bend je u svjetskoj glazbi osamdesetih godina ostavio neizbrisiv trag prožet nostalgičnim melodijama i futurističkim zvukom, koji i danas osvaja srca svih generacija. Ulaznice se mogu kupiti na stranici Entrio.

