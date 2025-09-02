Ostalo je tri dana do spektakla u Zagrebu, stiže Alphaville!

Jedan od najvećih hitova njemačkog synthpop benda Alphaville, pjesma "Big in Japan", iako prva zvuči kao hommage dalekoj Aziji, u stvarnosti skriva mnogo dublje i osobnije značenje. Frontmen grupe, Marian Gold, godinama kasnije objasnio je kako pjesma uopće nije o Japanu. Umjesto toga, govori se o fantaziji uspjeha – ideji da netko može biti "velik" i važan na nekom drugom mjestu, gdje ga nitko ne poznaje, dok je kod kuće nevidljiv, marginaliziran ili izgubljen. To je pjesma o bijegu iz stvarnosti, iz života obilježenog osobnim borbama, posebno ovisnošću i osjećajem besmisla.

Foto: Thorsten Samesch



Inspiracija za naslov pjesme došla je u neobičnom trenutku – dok je Marian Gold slušao istoimenu pjesmu Toma Waitsa. Iako dijele naziv, verzija Alphavillea nosi potpuno drugačiju poruku i emociju. U njihovoj interpretaciji “Big in Japan” postaje simbol nade i iluzije, utočište za one koji ne mogu pronaći svoje mjesto u svijetu koje ih okružuje.



Priča koja stoji iza pjesme ima i svoju sirovu, autobiografsku pozadinu. Godine 1976., Gold je bio regrutiran u vojsku, ali je nakon samo pet mjeseci otpušten – zbog problema s autoritetima i neprilagođenosti. Stajao je tada na željezničkoj stanici s vojničkom torbom, bez cilja i plane, te je jednostavno ušao u prvi vlak koji se zaustavio. Tako je završio u Zapadnom Berlinu, jedne hladne, studene noći. Bio je to svijet za sebe – kapitalistički otok usred komunističke Istočne Njemačke, okružen bodljikavom žicom i minskim poljima. Stanica Zoo, na koju je stigla, bila je epicentar tame: trgovina drogom, prostitucija, beskućnici, ovisnici – skup izgubljenih duša.

U tom ambijentu prilazi mu nepoznati mladić i pita: "Tko si ti?". Iz zbunjenosti i nervoze, Gold spontano odgovara: "Znaš, ja sam velik u Japanu". Mladić mu uzvraća: "Onda, dobrodošao u Zapadni Berlin." Taj bizaran susret, ta jedna rečenica, postala je iskra koja će godinama kasnije zapaliti stvaranje kultne pjesme.

Foto: Thorsten Samesch



"Big in Japan" je tijekom godina inspirirao i druge izvođače. Njemačka pjevačica Sandra Cretu snimila je svoju obradu još 1984. godine, pod naslovom "Japan ist weit", koja je ujedno bila i njezin debitantski singl. Kasnije su i Guano Apes, poznati po svom energičnom rock izričaju, dali pjesmi novo ruho kroz svoju obradu.

Na kraju, "Big in Japan" ostaje više od glazbenog hita – to je manifest izgubljenih, himna onima koji traže novi početak, makar samo u vlastitoj mašti.

Njemačke ikone synth-popa, bend Alphaville, proslavljen po hitovima 'Forever Young' i spomenutom singlu 'Big in Japan', povodom više od četiri desetljeća postojanja u sklopu svoje turneje, 5. rujna stižu na Zagrebačkom velesajam .

Osnovali su ga Marian Golda, Bernharda Lloyda i Frank Martensa (1982.), bend je u svjetskoj glazbi osamdesetih godina ostavio neizbrisiv trag prožet nostalgičnim melodijama i futurističkim zvukom, koji i danas osvaja srca svih generacija. Ulaznice se mogu kupiti na stranici Entrio .