Svi žele naočale od 659 eura! Zbog Emmanuela Macrona pala stranica luksuznog brenda

Kad se Emmanuel Macron u srijedu pojavio na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu sa sunčanim naočalama, malo tko je slušao što govori - svi su gledali što nosi. Francuski predsjednik odabrao je pilotski model Henry Jullien Pacific S 01, a interes javnosti bio je toliki da je internetska stranica luksuznog francuskog brenda nakratko pala.

Naočale, koje stoje 659 eura, odmah su postale internetski hit, no iza njih se ne krije modni hir, već zdravstveni razlog. Iz Macronova ureda za Reuters su potvrdili da ih je nosio zbog puknute krvne žile u oku, a crvenilo je bilo vidljivo i prošlog tjedna.

Foto: Henry Jullien

Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Dok su ga jedni na društvenim mrežama proglasili 'cool' i uspoređivali s likom iz filma Top Gun, američki predsjednik Donald Trump nije propustio priliku za podbadanje. Tijekom svog govora u Davosu ironično je komentirao Macronov izgled i zapitao se što se točno dogodilo.

Umjesto da se raspravlja o njegovoj poruci, fokus je završio na sunčanim naočalama - još jedan dokaz da modni detalji političara lako postaju globalna vijest i meme, baš poput Trumpove MAGA kape ili Madurove trenirke. Macronove naočale tako su zasjenile i govor i crveno oko, ali i podsjetile koliko je danas granica između politike, mode i internetske zabave tanka.