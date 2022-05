Svibanjske top namirnice: Bob se jede za bolje zdravlje srca, a borovnice će čuvati mozak...

Sezona jagoda je na vrhuncu, a one su odličan izvor vitamina C i A. Čiste i njeguju kožu te je održavaju glatkom i napetom. Jedanput do dvaput na tjedan možete ih, izrezane na kolutiće, staviti na lice. Poboljšavaju zdravlje krvnih žila, pozitivno utječu na trombocite i lipoproteine, što može smanjiti rizik od nastanka srčanih bolesti. Niskokalorične su, pa možete u njima uživati.