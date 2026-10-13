Svijale su se prema naprijed: Mladoj ženi amputirali noge da bi mogla 'normalno' živjeti

Mladoj Megan Dixon amputirane su obje noge u kolovozu, nakon što su joj se koljena savinula pod kutom od 45 stupnjeva. Djevojka iz Velike Britanije osam je godina trpjela stravične bolove zbog rijetkog stanja, a ova teška operacija bila joj je jedina nada za povratak samostalnosti i normalan život.

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Zastrašujuća dijagnoza i početak problema

Sve je počelo kada je Megan imala trinaest godina. Nakon što se razboljela od hripavca i žljezdane groznice, noge su joj otkazale. Zdravstveno stanje iznimno joj se brzo pogoršavalo i više nije mogla samostalno hodati.

Foto: Profimedia

​- Od tog trenutka bivalo mi je sve gore i gore. Počela sam padati u stanja slična komi, a sa šesnaest godina više nisam mogla ni samostalno sjediti - prisjetila se djevojka za britanske medije.

U bolnici u Bristolu izgubila je sposobnost govora, kretanja i vida. Nakon dugog boravka, dijagnosticiran joj je funkcionalni neurološki poremećaj (FND), stanje u kojem mozak ima poteškoća sa slanjem signala, zbog čega su joj se noge potpuno zaključale u ravnom položaju.

Liječnici bez pravih odgovora

Iako je trpjela goleme bolove, medicinsko osoblje isprva joj nije vjerovalo da su simptomi stvarni. Noge joj se nisu mogle saviti ni pod općom anestezijom, a lijeva se počela savijati u potpuno pogrešnom smjeru. Doktori su ostali zbunjeni.

​- Osjećala sam kako mi se kosti u nogama stružu jedna o drugu, ali stalno su mi govorili da je bol u mojoj glavi i da nije stvarna - ispričala je Megan.

Foto: Profimedia

Nakon što je otpuštena iz bolnice, obitelj ju je prebacila u privatni dom specijaliziran za neurološke poremećaje. Tamo je ponovno učila kontrolirati osnovne tjelesne funkcije jer je prethodno bila paralizirana od vrata naniže i hranili su je putem cjevčice.

Život nakon teške operacije

Kako su joj noge postajale sve bolnije, potražila je pomoć šest kirurga. Petorica su je odbila, a šesti je utvrdio da je šteta u zglobovima nepovratna. Amputacija je bila jedina opcija, a planirana je i provedena u kolovozu ove godine.

​- Bilo je najteže kada sam došla u kliniku i kada su mi rekli da je amputacija moja jedina opcija. Duboko u sebi nadala sam se da postoji drugi način - priznala je dvadesetjednogodišnjakinja.

Sada, u fazi oporavka nakon amputacije, Megan prikuplja sredstva za nova električna invalidska kolica i mašta o karijeri tehničarke za nokte. Svoja iskustva dijeli s pratiteljima na TikToku, a nedavno je posjetila i Disneyland.