Ženi (24) prijetila amputacija, cijela bedrena kost joj je ispala: 'Zamrznuli smo nogu na -80 °C'

Godine 2019. 24-godišnja pacijentica doživjela je tešku prometnu nesreću u kojoj je zadobila ozljedu kakva se rijetko bilježi i u svjetskoj medicinskoj literaturi, zbog jakog udara iskočila joj je bedrena kost duga čak 28 centimetara. Kost je bila potpuno odvojena, kontaminirana asfaltom, zemljom, staklom i ostacima vozila. U takvim situacijama amputacija je često realna i medicinski opravdana opcija. No zahvaljujući iznimnoj suradnji kirurga i stručnjaka Banke tkiva i stanica KBC-a Sestre milosrdnice, noga joj je spašena, a ona je danas dobro, normalno hoda, udala se i postala majka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+