Odlazak 'Kralja Giorgija' (91): Talijanski vizionar redefinirao je eleganciju i stil. 'Manje je više'

Svijet mode oprostio se od jednog od svojih najvećih titana. Giorgio Armani, legendarni talijanski dizajner koji je svojim minimalističkim stilom i besprijekornom poslovnom oštroumnošću preoblikovao globalnu modu, preminuo je u 91. godini, potvrdila je Armani Grupa. "Re Giorgio", kako su ga s poštovanjem zvali, ostavio je iza sebe carstvo koje je postalo sinonim za suptilnu eleganciju, moć i bezvremenski stil, a njegova smrt označava kraj jedne ere.

Od medicine do modne piste

Giorgio Armani rođen je 11. srpnja 1934. u Piacenzi, u vrijeme velikih izazova za Italiju. Odrastao je sa starijim bratom Sergiom i mlađom sestrom Rosannom, a djetinjstvo su mu obilježile teškoće Drugog svjetskog rata. "Bili smo siromašni i život je bio težak", prisjetio se jednom prilikom. Utočište je pronalazio u kinu, gdje se zaljubio u "idealiziranu ljepotu holivudskih zvijezda", ne sluteći da će desetljećima kasnije upravo on postati njihov omiljeni kreator.

Foto: Sarah Meyssonnier

Fasciniran ljudskom anatomijom, upisao je studij medicine na Sveučilištu u Milanu, no nakon tri godine shvatio je da to nije njegov put. Napustio je fakultet i pridružio se vojsci. Ključni preokret dogodio se 1957. godine kada se zaposlio kao aranžer izloga u čuvenoj milanskoj robnoj kući. To iskustvo, a kasnije i rad kao dizajner muške odjeće za kuću Nino Cerruti, gdje je naučio osnove zanata, pružilo mu je neprocjenjiv uvid u svijet mode, ali i marketinga.

Rođenje carstva i tiha revolucija

Kasnih 1960-ih upoznao je Sergia Galeottija, arhitekta koji će postati njegov životni i poslovni partner. Galeotti je prepoznao njegov golemi potencijal i uvjerio ga da pokrene vlastiti posao. Prodajom Armanijevog Volkswagena prikupili su početni kapital i 24. srpnja 1975. osnovali Giorgio Armani S.p.A. Ubrzo je uslijedila tiha revolucija koja je zauvijek promijenila mušku, a potom i žensku modu.

"Moja vizija bila je jasna: vjerovao sam u oslobađanje odjeće od izvještačenosti. Vjerovao sam u neutralne boje", izjavio je. U eri krute i formalne odjeće, Armani je "razgradio" tradicionalni sako, uklonivši podstave i tešku strukturu. Rezultat je bio mekan, fluidan i nevjerojatno udoban odjevni predmet koji je laskao tijelu. Taj je pristup ubrzo primijenio i na žensku modu, stvorivši "power suit" – odijelo koje je postalo uniforma uspješnih žena 1980-ih, dajući im osjećaj samopouzdanja i autoriteta bez žrtvovanja ženstvenosti.

Foto: Dalibor Urukalovic/24sata

Tragična smrt Galeottija od AIDS-a 1985. godine ostavila je Armanija samog na čelu tvrtke. Mnogi su predviđali kraj, govoreći kako dizajner ne može biti i biznismen. No, on je preuzeo potpunu kontrolu i dokazao da je, osim genijalnog dizajnera, i izvanredan poduzetnik koji je svoje carstvo vodio čvrstom rukom do samog kraja.

Osvajanje Hollywooda i crvenog tepiha

Iako cijenjen u Europi, Armani je globalnu slavu stekao zahvaljujući filmu. Ključni trenutak bio je film *Američki žigolo* iz 1980. godine, u kojem je Richard Gere postao ikona stila odjeven u njegove kreacije. Scena u kojoj bira savršenu kombinaciju s etiketom lansirala ga je među zvijezde i učinila sinonimom za profinjenu muževnost.

Foto: Alessandro Garofalo

Postao je pionir mode na crvenom tepihu, shvativši moć slavnih osoba prije mnogih drugih. Diane Keaton nosila je njegov sako kada je 1978. primila Oscara, a slijedile su je generacije najvećih holivudskih imena poput Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Georgea Clooneyja i Cate Blanchett, s kojima je izgradio dugogodišnja prijateljstva i suradnje.

Više od mode: Životni stil Armani

Armani je rano shvatio važnost diversifikacije, pretvarajući svoje ime u globalni lifestyle brend. Njegovo carstvo proširilo se daleko izvan visoke mode. Stvorio je linije poput Emporio Armani za mlađu publiku, A/X Armani Exchange za masovno tržište te Armani Privé za ekskluzivnu haute couture. U suradnji s L'Oréalom pokrenuo je iznimno uspješnu liniju kozmetike i parfema, a s Armani/Casa ušao je u svijet dizajna interijera.

Njegova vizija životnog stila kulminirala je otvaranjem luksuznih hotela u Dubaiju i Milanu. Njegova strast nije se zaustavila na modi; bio je predsjednik košarkaškog kluba Olimpia Milano i dizajnirao je opremu za brojne sportske timove, uključujući talijansku olimpijsku reprezentaciju. Kao inovator, bio je prvi dizajner koji je zabranio modele s indeksom tjelesne mase (BMI) ispod 18 te prvi koji je 2007. godine svoju reviju prenosio uživo putem interneta.

Foto: Eric Gaillard

Giorgio Armani nije bio samo dizajner; bio je kulturni fenomen. Svojom nepokolebljivom predanošću radu, beskompromisnom vizijom i osjećajem za bezvremensku eleganciju, stvorio je nasljeđe koje nadilazi trendove. Njegova filozofija "manje je više" i fokus na kvalitetu, udobnost i suptilni luksuz ostat će vječna inspiracija u svijetu koji se neprestano mijenja. Odlaskom "Kralja Giorgija", svijet je izgubio jednog od posljednjih velikih majstora mode 20. stoljeća, no njegov utjecaj će zauvijek živjeti.