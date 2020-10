Tri razloga zašto treba piti crno vino - u umjerenim količinama

Sastojci crnog vina pomažu zdravlju srca, mozga i kostiju, no samo ukoliko ga pijete u umjerenim količinama. Stručnjaci pojašnjavaju koji su točno benefiti i koliko je vina dovoljno da ih ostvarite

<p>Mnogi povremeno uživaju u čaši kvalitetnog crnog vina, a stručnjaci tvrde kako je riječ o pozitivnoj navici koja utječe na zdravlje štiteći kardiovaskularni sustav, mozak i kosti, piše<a href="https://www.insider.com/red-wine-benefits"> Insider.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U Italiji pala prodaja vina</p><h2>Pomaže zdravlju srca</h2><p>Benefiti za kardiovaskularni sustav proizlaze iz polifenola, vrste antioksidansa kojim obiluju sjemene i koža grožđa. Čaša crnog vina sadrži deset puta više polifenola od čaše bijelog vina. Dijetetičarka <strong>Roberta Anding</strong> iz Baylor College of Medicine detaljizirala je sastav, pa navodi kako crno vino sadrži resveratrol, katehin, epikatehin, kvercetin i antocijanin. Iako su svi odlični za zdravlje, kaže da je resveratrol među ovim sastavnicama najvrjedniji. Smatra se da on prevenira razvoj bolesti srca i krvožilnog sustava zbog antioksidativnih i protuupalnih svojstava.</p><p><br/> Antioksidansi na više načina štite srce, pa tako iz Klinike Mayo navode da podiže razine dobrog kolesterola i smanjuje razine lošeg kolesterola. Dodatno, smatra se da polifenoli štite krvne žile oko srca.</p><h2>Štiti kosti</h2><p>U dobi od oko 50 godina kod ljudi se može pojaviti degradacija kostiju. No istraživanja sugeriraju da oni koji konzumiraju umjerene količine alkohola imaju veću gustoću kostiju. Primjerice, velika studija iz 2009. godine pokazala je da umjerena konzumacija alkohola, što znači jedno ili dva pića na dan, pozitivno utječe na mineralni sastav kostiju kod muškaraca i žena u menopauzi. Dodatno, studija iz 2011. godine navodi da je posebno blagotvorno crno vino koje pospješuje mineralnu gustoću kostiju kod starijih muškaraca.</p><p>S druge strane, pretjerana konzumacija alkohola ima suprotni učinak.</p><p>- Pretjerana konzumacija alkohola može biti faktor rizika za razvoj osteoporoze jer alkohol ometa funkcioniranje kalcija i vitamina D u tijelu te izravno utječe na zdravlje kostiju. Dodatno, smanjuje razinu hormona koji podržavaju zdravlje kostiju - kaže dijetetičarka <strong>Emily Monfiletto</strong>.</p><h2>Čuva zdravlje mozga</h2><p>Antioksidativna i protuupalna svojstva polifenola mogu pripomoći očuvanju zdravlja mozga. Iako još nema studija koje bi tu tvrdnju dokazale na ljudima, studije koje su provodili na životinjama govore da je ona točna. Tako, primjerice, studija koju je 2015. godine objavio časopis Scientific Reports pratila je zdravlje sredovječnih štakora. Dali su im resveratrol i otkrili da su nakon toga štakori u roku od četiri tjedna bolje učili i pamtili.</p><p><br/> Opet, pretjerana konzumacija alkohola ima neželjeni učinak.</p><p>- Pretjerano ispijanje dokazano šteti mozgu i vodi do degenerativnih bolesti poput demencije - istaknula je Monfiletto.</p><h2>Koliko vina je dovoljno?</h2><p>Anding kaže da je za ženu dovoljna količina od 1,5 decilitara na dan, a za muškarce dvostruko.</p><p>Pretjeranu konzumaciju uvijek valja izbjegavati jer alkohol oslabljuje imunitet, stvara mentalne probleme te potiče visoki krvni tlak i bolesti srca i krvnih žila. Usto, može predstavljati rizik za razvoj više vrsta karcinoma. Zato je važno crno vino i svaki drugi alkohol piti u umjerenim količinama.</p><p> </p>