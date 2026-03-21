Svjetski dan Down sindroma: Evo što simboliziraju različite čarape koje danas nosimo

Riječ je o globalnom pokretu solidarnosti kojim se obilježava Svjetski dan sindroma Down, dan posvećen podizanju svijesti i slavljenju jedinstvenosti osoba rođenih s tim genetskim stanjem. Ovaj jednostavan, ali moćan vizualni simbol postao je najprepoznatljiviji dio dana koji poziva na inkluziju, prihvaćanje i rušenje predrasuda.

John (22) sa sindromom Down i njegov tata proizvode čarape: Zapošljavaju osobe s invaliditetom, a sve njihove čarape su šarene

Odabir 21. ožujka za obilježavanje ovog dana nije nimalo slučajan. Datum (21. 3.) izravno simbolizira genetsku posebnost koja uzrokuje Downov sindrom. Naime, osobe s ovim sindromom na 21. paru kromosoma umjesto dva imaju tri kromosoma, zbog čega se ovo stanje u medicini naziva i trisomija 21.

Downov sindrom najčešći je kromosomski poremećaj u svijetu, a procjenjuje se da se javlja kod otprilike jednog od 700 do 800 živorođene djece, neovisno o rasi, spolu ili socioekonomskom statusu.

Iako je engleski liječnik John Langdon Down još 1866. godine prvi detaljno opisao karakteristike ovog stanja, pa sindrom danas nosi njegovo ime, znanstveno objašnjenje stiglo je tek stoljeće kasnije. Francuski genetičar Jerome Lejeune 1959. godine otkrio je da je uzrok upravo prisutnost dodatnog kromosoma na 21. paru, što je bio ključan trenutak za razumijevanje ovog urođenog stanja.

Ideja o danu posvećenom osobama s Downovim sindromom prvi se put realizirala u Singapuru 2006. godine. Ubrzo se proširila svijetom, a kruna napora stigla je krajem 2011. godine, kada su Ujedinjeni narodi donijeli rezoluciju kojom su 21. ožujka službeno proglasili Svjetskim danom sindroma Down. Od 2012. godine ovaj se dan obilježava pod okriljem UN-a, čime je dobio globalnu platformu za zagovaranje prava, inkluzije i dobrobiti osoba s trisomijom 21. Svake godine dan ima i specifičnu temu koja naglašava neki od ključnih aspekata života s Downovim sindromom, poput prava na obrazovanje, zapošljavanje ili borbe protiv usamljenosti.

Globalna kampanja koja je započela u ladici za rublje

Najvidljiviji dio obilježavanja Svjetskog dana sindroma Down svakako je nošenje šarenih, rasparenih čarapa. Ta inicijativa postala je globalni fenomen s vrlo jasnom simbolikom. Neki tvrde da kromosomi pod mikroskopom izgledaju poput malih čarapa, a raspareni par vizualno predstavlja onaj treći, dodatni kromosom koji se nema s čime upariti. No, poruka je puno dublja.

Nošenjem različitih čarapa slavi se ljepota različitosti. To je jednostavan način da se pokaže podrška i pošalje poruka da je u redu biti drugačiji. Šarene čarape privlače poglede i često potiču pitanje: "Zašto nosiš različite čarape?" Upravo je to i cilj, jer to pitanje otvara priliku za razgovor. Ono omogućuje svakome tko sudjeluje u kampanji da objasni što je Downov sindrom, zašto je važna inkluzija i s kakvim se izazovima osobe s ovim sindromom i njihove obitelji svakodnevno suočavaju. Tako običan odjevni predmet postaje moćan alat za edukaciju i rušenje barijera.

Stvarni izazovi i borba za ravnopravnost

Iako su šarene čarape simpatičan i važan simbol, ciljevi Svjetskog dana sindroma Down daleko su ozbiljniji. Ovaj dan služi kao podsjetnik da se osobe s Downovim sindromom i dalje suočavaju s brojnim preprekama: od uskraćivanja kvalitetnog obrazovanja i zdravstvene skrbi do nemogućnosti zapošljavanja i samostalnog života. Borba za njihova temeljna ljudska prava, za pravo da se njihov glas čuje i za njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici ostaje ključni prioritet. Zbog toga se diljem svijeta organiziraju i druge aktivnosti, poput "Izazova 21", gdje sudionici rade 21 sklek, trče 2,1 kilometar ili izvode 21 čin dobrote, kao i bojenje poznatih znamenitosti u plavu i žutu, boje koje simboliziraju Downov sindrom. Svi ti napori usmjereni su prema jednom cilju: stvaranju društva u kojem će svaka osoba, bez obzira na broj kromosoma, imati jednake prilike za ispunjen i vrijedan život.