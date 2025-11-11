Hrvatski plivači sa sindromom Down došli kući s broncom oko vrata: 'Srce je reklo da možemo'

Prekrasne vijesti dolaze iz Splita. Plivači Ante Jurin i Antonio Bošnjak, članovi splitske udruge Sindrom Down 21 i paraplivačkog kluba Cipal, vratili su se s Europskom prvenstva u plivanju s brončanim medaljama! Zajedno s prijateljicama i suplivačicama Lucijom Mijolović iz Zadra te Marijom Pinjuh iz Zagreba, osvojili su broncu zlatnog sjaja u disciplini 4x50 metara u miješanoj štafet na 8. DSISO Europskom prvenstvu u plivanju za osobe s down sindromom

Splitski heroji dočekani su upravo tako, kao heroji. U prelijepoj "Bubi" su stigli na doček gdje su ih prijatelji i navijači dočekali gromoglasnim pljeskom i bakljama. Svi okupljeni su trčali čestitati brončanim plivačima koji su se ogrnuli zastavom Hrvatske i najdražeg im Hajduka. Ovaj uspjeh rezultat je velikog truda i odricanja. Dečki skoro osam godina svako jutro treniraju na bazenu, a sada se sav taj trud ostvario. Hrvatski plivači stali su uz bok najvećih, Engleske i Portugala, te donijeli medalju u Hrvatsku.

- Ni Ivanišević nije imao ovakav doček - rekli su u deliriju svi okupljeni na dočeku dvojice plivačkih majstora.

Čestitali su im i gradonačelnik Tomislav Šuta i vijećnik Bruno Stričević, a na njih su ponosni trener Jure Benić, mame Marijana i Milena, očvi te cijeli Split i cijela Hrvatska.

- Medalja, bronca, top treće mjesto. Ja sam zadovoljan, zadovoljni su treneri. Moji kolege su meni otvorili dušu. Srce mi je kucalo da ja to mogu - rekao je Antonio za In Magazin, a Ante je dodao:

- Nije bilo stresa, ja znam da to mogu. Na dočeku je bilo svega, baklji, čekala me je cijela ekipa i bilo je super. Malo sam plakao, ali od sreće.

