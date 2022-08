Svjetsku slavu stekao je na šahovskom turniru u Zagrebu

Regina Wender Fischer, poljska Židovka iz Švicarske koja je zbog rastućeg europskog antisemitizma emigrirala u SAD, rodila je najvećeg šahovskog genijalca svih vremena, Roberta Bobbyja Fischera. Bobby je bio njezino drugo dijete jer je imao i stariju sestru Joan. Regina se razvela od supruga i u SAD stigla kao beskućnica, no uspjela je stati na noge.

Kad je Bobby imao šest godina, sestra mu je darovala šahovski set. Kako je majka puno radila, Bobby je sate provodio igrajući sam protiv sebe. Šahovski majstor Max Pavey 17. siječnja 1951. godine igrao je simultanu partiju protiv desetaka protivnika, i majka je odvela Bobbyja da se okuša. Unatoč žestokom otporu, na kraju je ipak izgubio, no primijetili su ga šahovski znalci i pozvali da se pridruži lokalnom šahovskom klubu.

Sa 13 godina postao je najmlađi juniorski prvak SAD-a, a ubrzo se prijavio na seniorska natjecanja protiv najboljih šahista svoje zemlje te je i njih pobjeđivao. S nepunih 15 godina postao je najmlađi prvak u povijesti SAD-a, stekao titulu međunarodnog majstora i pravo sudjelovanja na Međuzonskom natjecanju. Turnir su organizirali u Bledu, Zagrebu i Beogradu 1959. godine, a Fischer je na njega stigao kao najmlađi sudionik u povijesti. U sve četiri partije pobijedio ga je kasniji svjetski prvak Mikhail Tal.

Već u to doba Fischer je prekinuo školovanje kako bi se posvetio šahu, a dodatno su se zakomplicirali odnosi s majkom. Kasnije je javno veličao nacizam i slavio terorizam. Sve do 1972. godine tadašnji SSSR dominirao je svjetskim prvenstvima u šahu, a dominaciju je prekinuo Fischer i pobijedio je ruskog genijalca Borisa Spaskog 12,5:8,5. Spaski je 1. rujna predao zadnju partiju koja je započela 31. kolovoza. Meč su igrali na vrhuncu Hladnog rata u Reykjaviku. Fischer je naglo postao omiljeni i popularan, no on se odrekao titule svjetskog prvaka i povukao se iz svijeta šaha.

Pojavio se 1992. godine, točno 20 godina nakon tzv. Meča stoljeća, u Svetom Stefanu u Crnoj Gori u tadašnjoj SR Jugoslaviji kako bi sa Spaskim odigrao revanš. Time je prekršio američke zakone, budući da su SAD proglasile sankcije protiv tadašnje SR Jugoslavije zbog rata u Hrvatskoj i BiH. Nakon pobjede u tom meču nije se više mogao vratiti u SAD. Američke vlasti tražile su izručenje, no vlada Islanda dodijelila mu je državljanstvo 2005., pa je, sve do smrti živio u Reykjaviku.Umro je u 64. godini od zatajenja bubrega.

Emma i sestra Stella postale su prve telefonske operaterke

Telefonske kompanije su do 1878. godine u SAD-u zapošljavale isključivo muškarce, no bili su nestrpljivi i nepristojni. Vlasnici tvrtki tražili su alternativu. Na današnji dan te godine Emma Nutt je u Bostonu postala prva telefonska operaterka na svijetu u tvrtki Edwin Holmes Telephone Dispatch Company, a zaposlili su i njezinu sestru Stellu.

Pronašli su ostatke olupine Titanica

Američko francuska ekspedicija na čijem su čelu bili Jean-Louis Michel i Robert Ballard 1. rujna 1985. godine su locirali olupinu Titanica posebnom vrstom sonara. Pronašli su ga na dubini od četiri kilometra, oko 600 kilometara jugoistočno od Mistaken Pointa.

