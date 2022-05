'Svoje slastičarsko umijeće sam dvije godine 'brusila' u Dubaiju'

To je bio povod za razgovor sa jednom od najboljih domaćih slastičarki koja je u ugostiteljstvu provela 25 godina i to radeći u najboljim hotelima, od Sheratona i Kempinskog do vođenja slastičarnice Mak na konac. Široj javnosti Petra Jelenić (45) iz Samobora ipak je najviše ostala u sjećanju zbog HRT-ove televizijske emisije Slatka kuharica u kojoj je istraživala regionalne tradicionalne recepte hrvatskih slastica. Otvorila je i vlastitu tvrtku za edukacije i konzalting, a već u lipnju njezine vrhunske slastice biti će ponovo dostupne Zagrepčanima.