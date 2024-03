Sydney Harbour Bridge gradilo je 1600 ljudi, 16 ih je poginulo

Igra Monopoly slavi rođendan 19. ožujka. Prvi je obilježen 1935. godine. Službena priča je da je igru stvorio američki trgovac Charles Darrow. Međutim, smatra se da je Monopoly izum ljevičarke Elizabeth Magie.

Ona je 1904. godine igru patentirala pod nazivom The Landlord's Game.

Prva snimka Plutona

Nakon otkrića Neptuna, znanstvenici su se slagali da to nije posljednji planet u našem sustavu. Mnogi su zato krenuli u lov na deveti planet. Najuporniji je bio bogati Percival Lowell iz Bostona. Tražio ga je do svoje smrti 1916. godine i mislio je kako ga nije pronašao. No 19. ožujka 1915. godine prvi ga je put snimio, a da toga nije bio ni svjestan. To se smatra prvom slikom Plutona.

Na radovima na mostu poginulo 16 ljudi

Sydney Harbour Bridge, jedan od simbola grada, otvoren je za javnost 19. ožujka 1932. godine. Nužnost za izgradnjom mosta postojala je stotinjak godina, a na mostu je radilo više od 1600 ljudi.

Tijekom projekta umrlo je 16 graditelja. Radnim danom gotovo 200.000 automobila putuje iz jednog dijela grada u drugi.

