Možda jesmo u 2021. godine, ali čak i danas postoje neki aspekti života koji su još uvijek tabu - a zapravo ne bi trebali biti.

Od nedostatka želje za djecom do odraslih muškaraca koji glume da ne žele obitelj, ljudi su otkrili o čemu im je još uvijek neugodno ili teško razgovarati, pa čak i s obitelji:

Menstruacija

- Nedavno sam počela razgovarati sa svojim osobnim trenerom o menstruaciji. On je dvadesetpetogodišnjak dobrog izgleda i osjetila sam kako izgaram od srama kad me pitao zašto mi je jednog tjedna nedostajalo energije. Prvo sam počela lagati, ali onda sam si pomislila 'Zašto žene i dalje osjećaju sram zbog menstruacije?' Izgledao je kao da mu je malo neugodno kad sam mu odgovorila, ali od tad pokušavam češće pričati o tome kako moj ciklus utječe na mene fizički i na moje performanse, što je potpuno relevantno za njegov posao trenera. I dalje imam osjećaj da ne bih smjela pričati o tome i gotovo mi je neukusno razgovarati o menstruaciji, ali sam, uvjerena da to ne bi trebala biti tabu tema. - Sammy (43)

Vagina

- Puno mojih prijatelja potiču svoju djecu da nazivaju vaginu 'pikica' ili 'cvjetić', ali uvijek sam smatrala važnim da naša četverogodišnjakinja koristi točna anatomska imena za svoje dijelove tijela. Kad, pak, kaže nešto vezano za njezinu vaginu, skoro uvijek se ljudi u okolini šokiraju i čuju se glasni uzdasi iznenađenja ili vide šokirani pogledi prema meni i mojoj kćeri. I zbog toga mi zna biti neugodno, ali ne bi trebalo biti - vagina nije psovka niti nešto o čemu se ne bi smjelo pričati. - Sarah (38)

Život bez djece

- Nikad nisam željela djecu. Nisam bila sretna u svojem djetinjstvu, pa ne bih to željela priuštiti ni nekom drugom. Ali obično to zadržavam za sebe jer ljudi ne mogu izdržati da mi ne odgovore nešto u stilu: 'Oh, ali ti bi bila tako sjajna mama' ili 'Zažalit ćeš...' Rijetko tko poštuje moju odluku. Kako starim, ljudi nemaju tendenciju pitati me kad namjeravam imati djecu, već imam li i ih i često se iznenade kad kažem da nemam. Uvijek je to napola neugodan razgovor, iako to uopće ne bi bila tema da sam muškarac - Sara (42)

Biti samac

- Stalno govorim svojim prijateljima i obitelji da sam tako sretan što sam slobodan i da ne želim brak. Ali u stvari, to kažem samo zato što su pritisci društva da moraš imati partnera ogromni, čak i za homoseksualca poput mene. Zadnje vrijeme i kod homoseksualnih ljudi se sve više nameće heteronormativni pritisak da se vjenčaju i imaju djecu. Iskreno, volio bih imati obitelj, ali imam osjećaj da ne mogu biti iskren u tome jer bih se sam sebi činio kao propalitet - Doug (45)

Pobačaj

- Kad sam 1975. imala pobačaj, nisam nikom rekla. Nisam rekla ni mužu koji nije znao da sam trudna. Bol je bila užasna. Sjećam se kako sam se srušila na cesti, digla se i odvukla kući. Ali, nije bilo vremena za odmor, morala sam se srediti i trkom po sinove u školu, nakon čega je trebalo skuhati ručak cijelo vrijeme u užasnim bolovima. Nikad nikome nisam pričala o tome sve dok mi kći nije rekla da je prije dvije godine pobacila. Rekla je da ima osjećaj da ne može razgovarati o tome i kao da je to nešto što bi trebalo ostati tajna. Priznala sam joj da točno znam kako se osjeća - Sue (79) je napisala za Guardian.

Velika nužda

- Pomisao na to da me itko čuje kako obavljam veliku nuždu me ispunjava apsolutnim užasom. Toliko da ustajem jako rano ujutro i jedem doručak na WC-u kako bih skratio vrijeme pripreme za posao i osigurao dan bez potrebe za obavljanjem velike nužde na poslu - Matt (27) godina

Porod

- Primijetila sam da su komplikacije nakon poroda također tabu ljudima. Nitko ne želi da pričaš o njima i gledaju te kao da im otkrivaš svoje najgore tajne. Također, rad nakon poroda je isto veliki tabu. Samozaposlena sam pa zapravo nemam porodiljni dopust. Umjesto toga žongliram između posla i obaveza oko bebe koju imam sa svojim dečkom. Neki ljudi koji znaju moju situaciju su potpuno šokirani mojim izborima. Osjećam da me osuđuju jer sam se morala vratiti na posao. - Lauren (35)