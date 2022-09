Tajna dugovječnosti Elizabete II. - ovo su zdrave navike od kojih nije odustajala cijelog života

Britanska kraljica Elizabeta II. umrla je u četvrtak u dobi od 96 godina u dvorcu Balmoral. Bila je najdugovječnija britanska vladarica i najstariji monarh na svijetu. Proslavila je 70. godina na prijestolju.

I dok je bilo dosta nagađanja o njezinoj dnevnoj rutini, nedavno objavljena knjiga identificirala je glavne navike koje su joj pomogle da živi tako dug i zdrav život.

Britanski istraživač Bryan Kozlowski proučavao je kraljičin život i otkrio tajne njezine dugovječnosti, zdravlja i izdržljivosti u knjizi iz 2020. 'Long Live the Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch'.

Vježbanje

Iako većina ljudi vjeruje u rigorozan fitness režim za dugovječnost, autor je objasnio da to nije bio slučaj s kraljicom. Kraljica je prakticirala 'razumnu vježbu', a to je uključivalo jahanje i šetnje sa svojim korgijem.

Izbjegavala je škrob

Darren McGrady, bivši kraljičin kuhar kaže kako je često jela ribu i povrće te je izbjegavala hranu bogatu škrobom poput tjestenine i krumpira. Kraljica je preferirala jednostavne obroke. Uz čaj je voljela pojesti čokoladne kekse ili paprenjake. Obožavala je jednostavni sendvič s tunom i majonezom.

Za glavno jelo nerijetko je jela galski odrezak, filet s umakom od gljiva i viskija, a posebno joj je bio drag ako se pripremao s divljači. Za hladno predjelo obožavala je Gleneaglesku paštetu, od dimljenog lososa, pastrve i skuše. Nije mogla odoljeti ni čokoladi.

Dovoljno sna

San je neophodan kada pričamo o zdravlju, a to je znala i kraljica Elizabeta II. Prema brojnim navodima, spavala je od 23 do 7.30 sati ujutro.

Cjeloživotno obrazovanje

Kozlowski je također napisao u svojoj knjizi da je kraljica ostala znatiželjna i u svojim poznim godinama te je često provodila sate svaki dan pregledavajući dokumente.

Tvrdi i da je jedna od njezinih omiljenih stvari kada se sastajala s premijerima u Buckinghamskoj palači bila da ih 'pobijedi' u političkim ili ustavnim pitanjima kojih oni nisu bili ni svjesni.

Mentalno zdravlje

Jedan od razloga dugog života kraljice Elizabete II. bila je i njezina sposobnost stalnog razvoja i prilagođavanja životnim promjenama.

- Ona je imala tu spremnost na prilagodbu zbog čega je mogla izbjeći stres koji dolazi s promjenama. To joj je zasigurno doprinijelo dugovječnosti - dodao je Kozlowski, a prenosi Yahoo.

