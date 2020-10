Tajna izvrsnog seksa: Nemojte zamišljati kakav on treba biti...

Najbolji seks može vam se dogoditi u tim godinama, ali tek kad prestanete razmišljati da on mora izgledati kao onaj koji ste imali u dvadesetima ili tridesetima, ističe Tracey Cox s vlastitim iskustvom

<p>Većina ljudi vjeruje da se nakon 50. rođendana može pozdraviti sa seksom, no kad dođe to doba ugodno se iznenade činjenicom da još nije vrijeme za mirovinu, tvrdi slavna seksologinja Tracey Cox.</p><p>- Kad sam napisala svoju prvu knjigu Hot Sex 1999. godine, priznala sam kako 'uživam' u barem dva orgazma na dan. Tada sam imala 37 godina i jak libido, a on je jak i danas. To je i razlog zašto sam bila tako razočarana kad se moj intiman život 'osiromašio' nakon menopauze - iskreno je progovorila za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8877725/How-best-sex-life-50.html">Daily Mail.</a> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Smanjen libido</p><p>Njena najnovija knjiga se zove 'Dobar seks počinje u pedesetima', a napisala ju je nakon što je napunila pedesetu i počela razmišljati kako može pomoći parovima, najviše ženama da se prestanu sramiti svog tijela i seksualnosti nakon pedesete godine.</p><p>- Najbolji seks može vam se dogoditi u tim godinama, ali tek kad prestanete razmišljati da će to izgledati kao u dvadesetima ili tridesetima - poručila je Cox.</p><p>Otkrila je kako je u menopauzu ušla s 47. godina, a prvi simptomi su bile promjene raspoloženja i niske razine energije, što je pripisala pretjeranoj zaposlenosti. No, tad su se javili valunzi, a uslijedio je gubitak libida.</p><p>- Bila sam zauzeta pisanjem knjige o orgazmima i, odjednom, shvatila da ga zapravo nisam imala tjednima, možda čak i mjesec dana - otkrila je. </p><p>Ipak, objasnila je kako se uspjela 'vratiti u igru', raspirujući i probuđujući vlastitu seksualnu želju.</p><p>Spontana želja, moj pratilac gotovo 50 godina, izašla je 'kroz vrata'. A kad sam se napokon upustila u akciju, činilo se da su mi živčani završeci 'utrnuti', orgazam nije bio tako intenzivan.</p><h2>Pobjeda nad hormonima</h2><p>Problem je u tome što tijekom menopauze tri ključna hormona propadaju. Testosteron, koji utječe na želju i protok krvi, ozbiljno se smanjuje. Do trenutka kad žena uđe u srednju životnu dob, njezino tijelo ga proizvodi upola manje nego u dvadesetim godinama.</p><p>Progesteron, još jedan hormon odgovoran za seksualnu želju, općenito također opada i zaustavlja se kad i ovulacije. U međuvremenu, razina estrogena fluktuira i postaje nepredvidljiva, što je često recept za bolnu suhoću. Stoga je prva pomoć nabavljanje dobrog lubrikanta, ističe Cox. Ako su hormoni u velikom disbalansu, savjetuje ili prirodne ili farmaceutske nadomjestke, kao i puno kretanja, vježbanja i zdravu prehranu, što će tijelo znati cijeniti i uzvratiti s punjenjem 'seksualnih baterija'.</p><h2>Super seks - ali drugačiji nego u mladosti</h2><p>Prestanite plakati za vremenima kada ste bili mladi te za seksom koji ste tada imali. Seks tada nije nužno bio bolji, samo drugačiji. Tijela nam se mijenjaju, život također. Seks poslije pedesete nije toliko žestok, koliko je nježniji, partneri više posvećuju vrijeme predigri.</p><p>- Kada prihvatite sebe takvu kakva jeste, onda će vam i seks biti bolji. Neke žene s godinama postanu samouvjerenije jer su iskusnije. Manje razmišljaju o tome što drugi misle i naučile su se kako se ne fokusirati na komplekse - dodaje stručnjakinja.</p><h2>Popravi mišljenje o svom tijelu - seksom</h2><p>Usporedite kako danas izgleda prosječna 40-godišnjakinja i kako je izgledala njezina vršnjakinja prije 30-40 godina. Da, uz to što danas dulje izgledamo mladoliko, dulje smo i vitalni. I premda ne možemo tvrditi da se prije 50 godina 60-godišnjaci nisu seksali kao da ne postoji sutra, ono što definitivno znamo jest da seks i kad preživite pola stoljeća itekako ostaje važan dio vašeg života. </p><p>Kako to napraviti? Pa ako vaš partner uživa u seksu makar oboje imate neke nesigurnosti vezane uz svoje tijelo, koga briga? Važno je samo da uživate!</p><h2>Pomoć 'sa strane'</h2><p>Dok nam se tijela mijenjaju i može im trebati posebna pozornost, kao što je recimo hormonska nadomjesna terapija kod žena nakon menopauze, ljudi i dalje žele istraživati svoju seksualnost na raznolike načine. Upoznaju se s tantrom, čitaju o seksu, traže pomoć terapeuta i trenera, te mnogi počinju o ovoj temi prvi put otvoreno pričati s partnerom, prijateljima...</p><h2>Nađite neki prosjek</h2><p>Logika je jasna. Ako se češće seksate, i vaši seksualni organi bit će pripremljeni na takvu aktivnost jer ćete ih i dalje 'vježbati'. Da ne govorimo o tome da ćete biti sretniji i ispunjeniji.</p><p>Neki se ljudi osjećaju dobro jer ispunjavaju kvotu od vođenja ljubavi jednom na tjedan. Drugi su zadovoljni ako to učine dvaput godišnje. Nađite neki prosjek s kojim ste oboje zadovoljni. Nema tu pravila, ovisi od partnera s koliko su 'akcije' zadovoljni.</p>