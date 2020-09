Tajna ljepote holivudskih diva: Od Mirren do Fonde i Sigourney

One imaju više od 70 godina, no i dalje djeluju mladoliko, zahvaljujući režimu koji uključuje vježbanje, posebnu prehranu i brigu o sebi te njeguju klasičan stil s modernim detaljima

<p>Izgledale su super s 20 godina, a divne su i sada jer Jane Seymour, Helen Mirren, Jane Fonda, Sigourney Weaver i Susan Sarandon, slavne holivudske glumice, stare graciozno. Zajednička im je briga o tijelu te regularno vježbanje, kao i pažljivo odabrani obroci.</p><p>Helen Mirren (75) ima odličan stil, koji je prilagođen njezinim godinama, no opet djeluje moderno i ne boji se otvorenih haljina i krojeva. Srebrna kosa stoji joj divno, često nosi kratke, moderne frizure.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art kosa u snažnim bojama </strong></p><p>Jane Fonda (82) bila je kraljica aerobika u osamdesetima, no fantastičnu liniju ima i danas. Vitka glumica ponosno nosi i svoju sijedu kosu te je jedna od onih koji je ne skrivaju.</p><p>Jane Seymour (69) djeluje kao da vrijeme ne prolazi, jer se brine o tijelu te vježba svakodnevno, kako bi održala dobru liniju, elastičnost i vitalnost.</p><p>Sigourney Weaver (70) ima posebnu eleganciju, bira haljine koje su dovoljno zatvorene za njezinu figuru, no vidi se da vježba, što je i jedna od garancija za fantastično tijelo i u kasnijoj dobi.</p><p>Susan Sarandon (73) ima prepoznatljiv izgled godinama, a to osim dobrim genima, može zahvaliti i zdravom načinu života koji uključuje puno kretanja.</p>