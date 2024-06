Tajna prelijepog procvjetalog mirisnog vrta su - otporne biljke

KAKO SI POMOĆI DO HITNE Simptomi srčanog udara za žene i muškarce - znakovi se mogu javiti čak i tjednima ranije Simptomi srčanog udara kod muškaraca su snažna bol u prsima, bol u lijevoj ruci ili čeljusti, te otežano disanje. I žene to mogu osjetiti, no bol kod njih može biti više difuzna, te se širiti na ramena, vrat, ruke...