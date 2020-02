Tajna Shakirine figure: Vježba šest dana u tjednu i jede ribu

Čak i kad se ne sprema za nastup na poluvremenu Super Bowla, Shakira naporno vježba kako bi ostala u formi i živjela zdravim životom, prenosi msn.

Osim intenzivnog vježbanja (tj. mnogo plesnih proba), njezina kondicijska rutina slijedi istu jednostavnu strukturu koju radi godinama. Evo što ona čini da ostane u nevjerojatnoj formi u 44. godini.

Shakira vježba šest dana u tjednu

Shakirina trenerica i dobra prijateljica Anna Kaiser ispričala je sve o njezinoj fitness rutini.

- Svaki je dan drugačiji, jer želim biti sigurna da je pripremam ne samo za Super Bowl, već i za sve ostalo - rekla je za E!.

Njezin se trening mijenja ovisno o fizičkim zahtjevima radnog dana koji predstoji.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Jučer smo u popodnevnim satima imale zaista dugu plesnu probu, tako da smo se samo usredotočili na jedan sat vježbi snage - kaže Kaiser. Dodaje kako ih je neki dan radila još kraće, 20 minuta.

I to se stalno mijenja. Ostale dane, kada ima vremena, radi intenzivnije vježbe koje je posebno programirala Kaiser.

Rade svašta, od plesnih intervala do HIIT vježbi (intervalne vježbe visokih intenziteta) ili kružnog treninga.

Foto: Jorg Carstensen/DPA/PIXSELL

- Za vaš um i tijelo važno je da neprestano mijenjate vježbanje kako se ne biste zasitili - dodala je Kaiser. Shakira vježba šest dana u tjednu, a odmara nedjeljom.

Inspirira ju slušanje Green Daya dok radi vježbe.

Mobitel joj je dugo isključen

Ovo je svakodnevna praksa inspirirana njezinom trenericom.

- Kaiser mi ne dozvoljava da uključim mobitel dok ne završim vježbanje i provedem vrijeme s djecom - rekla je pjevačica. Kaiser kaže da joj to nije lako.

- To nije samo Super Bowl. Ona snima nove spotove. Jednostavno se događa toliko mnogo stvari odjednom. Plus sve to ima djecu i želi provoditi vrijeme s njima. Jednostavno nema dovoljno sati - priča trenerica.

Tijekom dana jede male, svježe i zdrave obroke

To su mali obroci bogati hranjivim sastojcima koji ju drže sitom cijeli dan. Prije Super Bowla je izbjegavala šećer i mliječne masti, ali obično jede sve, ali umjereno.

- Ravnoteža je zaista važna. Jako je bitno imati i trenutke u kojima vam je dozvoljeno da imate dan za varanje - objašnjava.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Doručak su joj često jaja ili avokado s maslinovim uljem, rajčicom i morskom soli. Nakon toga pije smoothie, jede bobice, a ponekad zelenilo. Za ručak jede ribu i svježe povrće ili salatu. Poslijepodne pojede juhu od artičoka, poriluka i patlidžana ili mrkve. Za večeru također jede ribu i povrće.

Često ribu zamijeni svinjskim kotletima koji su njena najdraža hrana. Ponekad pojede tamnu čokoladu bez šećera.

Što se tiče njege kože, jednostavna je

Vitamin C i krema za sunčanje dvije su stvari bez kojih joj je život nezamisliv. Koristi vitamin C serum jer kaže da on stimulira kolagen i pomaže da joj koža bude meka.

