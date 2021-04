Od prvog trenutka kad dođe na ovaj svijet dijete skuplja iskustva i na osnovu njih gradi svoj unutarnji mehanizam koji će ga kasnije voditi kroz život, odnosno upravljati njime. Ukoliko mališan odrasta u zdravoj sredini uz brižne roditelje dobrih emocionalnih predispozicija za vodstvo, učit će koračati kroz život sigurno i imat će dobre temelje za uspješan i sretniji život, i na poslovnom i privatnom planu.

Postoji mnoštvo odraslih ljudi kojima je tijekom odrastanja nedostajala ta roditeljska brižnost, pravilno usmjeravanje i dobro razumijevanje njihovih potreba pa su izrasli u nesigurne osobe željne osjećaja sigurnosti, ljubavi i topline. Nedostatak tih izuzetno važnih stavki u njima je ostavio neku vrstu praznine koju do kraja života pokušavaju ispuniti, često na krive načine, s krivim ljudima ili štetnim stvarima.

Zato je gotovo od presudne važnosti sudjelovati u životu djeteta na način da se u njemu potiče ono najbolje. Nije to lagan zadatak i neki roditelji nesvjesno griješe, no važno je educirati se i dati najbolje od sebe. Također, treba imati na umu da djeci ne treba davati sve što požele niti raditi sve umjesto njih, jer to je još jedan način koji vodi do toga da će ono izrasti u nesigurnog pojedinca.

Postoji jedna izreka koje bi se svi trebali držati: 'Ne radi umjesto djece i starijih ljudi ono što mogu napraviti sami'. U toj rečenici krije se puno mudrosti, jer kad čovjek nešto napravi sam, osjeća se samopouzdanije i ponosno na sebe. S druge strane, ako to netko napravi umjesto njih, iako su mogli sami, osjećat će se nesposobno, a to vodi niskoj razini samopouzdanja.

Sanja Ivanušević, psiholog i terapeut igrom iz Centra za terapiju igrom (CETI) pojasnila nam je kako pravilno razvijati samopouzdanje kod djece te kako ih poticati da postanu sretni, zadovoljni i uspješni pojedinci.

- Način na koji doživljavamo i vidimo sebe kompleksan je i razvija se uslijed mnogih unutarnjih i vanjskih faktora. Kod malene djece, kao i ljudi općenito, ono ovisi o ranim iskustvima koje dijete dobiva - kroz poruke odraslih i vlastita iskustva može li nešto činiti, događajima koji su im se dogodili, a dijelom je i stvar naslijeđa, jer već kod malih beba vidimo razlike u temperamentu - pa su neke hrabrije, upornije, dok će druge bojažljivije pristupati novim situacijama, ljudima i trebati više podrške - rekla nam je psihologinja.

Dodala je da iskustva u ranim fazama djetetovog razvoja imaju velik utjecaj u stvaranju emocionalne sigurnosti. To se podjednako odnosi na zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje njihove samostalnosti. Nakon rođenja dijete ima svoje prvo iskustvo sa svijetom preko osobe koja brine o njemu. Ukoliko je ta briga pravilna i brižna, ono će svijet doživjeti kao mjesto sigurno za život, i obrnuto.

- Prva osoba i način njenog kontakta s bebom su prvi i jedini izvor informacija o tome tko je dijete i kakav je svijet oko njega. Prva osoba i prvi odnos djetetov su cijeli svijet, kroz njega dijete tijekom prve godine stječe iskustva koliko su one sigurne i predvidljive u zadovoljavanju njegovih potreba. Jednako onih fizičkih, kao i emocionalnih, jer su male bebe još potpuno nezrele za vlastito umirivanje i regulaciju. Dakle, mala je beba po rođenju još vrlo nezrela, kako biološki tako i emotivno, i treba puno vanjske podrške u održavanju svog sustava stabilnim, u zadovoljavanju potreba i regulaciji. Taj je prvi odnos djetetovo ogledalo o svijetu i njemu samom i stava unutarnji radni model - kaže Sanja Ivanušević.

Navela je dva 'crno-bijela' primjera

- Ukoliko se bebine potrebe zadovoljavaju pouzdano i sigurno, dijete uči da je svijet sigurno mjesto i da će se na njegove potrebe odgovoriti i zadovoljiti ih, da je ono vrijedno ljubavi i pažnje. Dosljednost i sigurnost zadovoljavanja potreba na djetetove potrebe utječe na gradnju osjećaja sigurne povezanosti, odnosno sigurne privrženosti. Sigurna je privrženost povezana s pozitivnom slikom o sebi i samouvjerenošću u vlastite sposobnosti, a što omogućava dobro rješavanje problema, snalažljivost, sigurnost u istraživanju i entuzijazam u pristupu zadacima i vršnjacima - pojasnila je.

- Međutim, ukoliko beba odrasta u okruženju koje je kaotično, u kojem se njegove potrebe ne zadovoljavaju na siguran i pouzdan način, ukoliko je odrasla osoba koja brine o djetetu nedostupna, fizički ili emocionalno, djetetovo iskustvo je da je svijet nepredvidivo, kaotično mjesto i da se na njegove potrebe neće uvijek odgovoriti, da nije vrijedno ljubavi i pažnje. U takvom odnosu dijete gradi nesiguran tip povezanosti, a nesigurna je i privrženost povezana s impulzivnošću, nesnalažljivošću među vršnjacima ili pasivnošću i ovisnošću ili pak agresivnim ili antisocijalnim ponašanjem - dodala je.

- Upravo zbog toga reagiranje na svaku potrebu i plač malih beba nikako ne dovodi do toga da su razmažene, već je dugoročno najbolje ulaganje u njihovo emocionalnu sigurnost. Tim više što se male beba ne mogu same umiriti. Metoda da se mala beba pusti da se isplače vrlo je štetna, jer ne samo da se beba ničemu ne nauči, jer naprosto ne može, ona jednostavno odustane. No ono što se dogodi da dijete stekne iskustvo da su svijet i bliske osobe vrlo nesigurno mjesto - naglasila je.

Napomenula je da je priroda povezanosti, odnosno privrženosti između djece i roditelja 'jedan od najvažnijih faktora koji grade emocionalno sigurnu i samopouzdanu djecu'.

- Istraživanja pokazuju da bebe na čije se potrebe reagiralo rano, pouzdano i sigurno su s 12 mjeseci puno manje plakala od beba na čije se potrebe nije reagiralo. Dakle, tijekom prve godine najvažniji stup samopouzdanja je upravo način na koji volimo djecu, dajemo im sigurnost i zadovoljavamo njihove potrebe - kaže psihologinja i napominje kako djeca nisu dugo tako nemoćna i ovisna o odraslima.

- S prohodavanjem djeca postaju samostalnija u motoričkom kretanju i počinju samostalnije istraživati svijet i u većoj mjeri se odvajati od roditelja. Tada otkrivaju i sebe, da su odvojena bića od svojih mama, odnosno osoba koje brinu o njima i tada dolazi do famozne faze 'Neću!' ili 'Hoću sama!', tijekom koje otkrivaju i sebe i svoje sposobnosti. Tada se njihove razvojne i emocionalne potrebe polako mijenjaju - pojasnila je.

Kako odgojiti sretnu, zadovoljnu i uspješnu djecu?

- Potrebna vam je jedna jedina tehnika koja omogućava da odgojite sretno, zadovoljno i uspješno dijete. Ona je znanstveno dokazana i provjerena. Bez obzira bili roditelji ili radite li s djecom, recept je isti - budite i sami dobri emocionalni treneri. Pokazalo se da djeca više emocionalne inteligencije, djeca koja su sretnija, zadovoljnija i postižu bolji školski uspjeh imaju roditelje koji se razlikuju po samo jednoj, jedinoj bitnoj stvari: pružaju dobro emocionalno vodstvo - rekla nam je Sanja Ivanušević i pojasnila što to znači.

- Vještina vodstva djeteta osobito dolaze do izražaja kada se situacija zahukta i odnosi se na načine na koji roditelji pristupaju neugodnim osjećajima ljutnje, tuge, straha - rekla je.

Prema Institutu Gottman, roditelji koji pružaju emocionalno vodstvo prakticiraju sljedeće stvari:

- Najefikasnije i najisplativije ulaganje u roditeljstvo i rad s djecom je ulaganje u svoj vlastiti razvoj. Jedino tako uistinu razumijemo vlastite emocionalne reakcija, možemo ih adekvatno regulirati i s djetetom graditi odnos u kojem smo zaista istinsko vodstvo i emocionalna potpora. Jer je djeci nužno potreban siguran i stabilan odnos unutar kojeg mogu rasti i razvijati se i učiti kako sigurno ploviti tim često nemirnim morem emocija i njegovati ogrebotine i modrice života - zaključila je psihologinja.