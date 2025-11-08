Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UPORNOST I SNAGA

Tajna tijela Jennifer Aniston - Evo kako Rachel iz 'Prijatelja' ostaje fit s 56 godina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tajna tijela Jennifer Aniston - Evo kako Rachel iz 'Prijatelja' ostaje fit s 56 godina
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Trenerica Jennifer Aniston otkriva njezinu točnu petostupanjsku rutinu vježbanja – i gotovo da ne zahtijeva nikakvu opremu

Trenerica slavne glumice otkrila je tajnu iza nevjerojatne snage Jennifer Aniston, i pokazalo se da je riječ o jednostavnoj petostupanjskoj rutini koju svatko može isprobati kod kuće.

Dani Coleman, osobna trenerica Jennifer Aniston i direktorica treninga u studiju Pvolve, već godinama surađuje s glumicom, fokusirajući se na snagu, pokretljivost i kardio kondiciju.

Foto: Facebook

Dani je objavila kompletnu rutinu vježbi, za koju treba vrlo malo opreme.

POGLEDJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prof.dr. Lejla Šebić 00:59
VIDEO: Budite spremne da probudite svoju unutrašnju snagu i ženstvenost. Program je osmišljen isključivo za žene! - To je spoj znanosti i pokreta - kaže Lejla! | Video: Instagram

Pet jednostavnih koraka do Aniston forme

U videu koji je postao viralan, objavljenom na stranici The Zoe Report, Dani demonstrira seriju jednostavnih pokreta.

Prvi korak je čučanj s potiskom iznad glave, izveden pomoću velike elastične trake. No, isti se pokret može izvoditi i bez ikakve opreme kod kuće.

Foto: Instagram

Drugi pokret naziva se klizanje unutarnjim bedrima i bočni doseg. Dani koristi klizni disk pod jednom nogom dok se istovremeno izdužuje i aktivira trbušne mišiće. Naizgled lagano, ali vjerojatno teže nego što izgleda.

Treći korak uključuje aktivaciju corea kroz rotaciju trupa i podizanje jedne noge, što dodatno potiče stabilnost i snagu središnjeg dijela tijela.

RUŠI SVE GRANICE FOTO Tijelo ove fitness trenerice je prava umjetnost: 'Žena mora biti neustrašiva i bez granica'
FOTO Tijelo ove fitness trenerice je prava umjetnost: 'Žena mora biti neustrašiva i bez granica'

Četvrti pokret fokusiran je na trbušne mišiće: ležeći na podu, Dani podiže lijevu ruku i desnu nogu kako bi ih spojila u zraku, a zatim zamjenjuje strane.

Za kraj, slijedi klasični plank, no Dani ga čini težim, dodavanjem lopte i podizanjem nogu. Čak i bez dodataka, ovaj završni položaj donosi vidljive rezultate.

Ravnoteža između discipline i užitka

Što se prehrane tiče, Jennifer priznaje da ponekad voli uživati u omiljenim poslasticama, ali inače se drži vrlo uravnoteženog plana.

Foto: Instagram @jennifeeraniiston

Prema izvoru bliskom glumici za časopis Us Weekly, njezini su obroci “bogati proteinima i sadrže zdravu količinu ugljikohidrata”.

“Ako poželi dirty martini ili tekilu, jednostavno si to priušti, bez grižnje savjesti,” dodaje izvor.

Osim redovitih treninga s osobnom trenericom, Jennifer navodno obožava duge šetnje sa svojim psima i meditaciju, koje joj pomažu održati fizičku i mentalnu ravnotežu, piše The Sun.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pravila ponašanja u restoranu: Pristojni ljudi ne rade ove stvari
NISU PO BONTONU

Pravila ponašanja u restoranu: Pristojni ljudi ne rade ove stvari

Tijekom odlaska u restoran ne možemo se baš ponašati kao kad doma jedemo na kauču. Donosimo vam 12 stvari koje su nepristojne za napraviti u restoranu
Dnevni horoskop za subotu 8. studenoga: Raku je bolja moć zapažanja, Bik teško odolijeva
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za subotu 8. studenoga: Raku je bolja moć zapažanja, Bik teško odolijeva

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 8. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima
VRIJEME INTROSPEKCIJE

Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima

Pripremite se - stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini. Od 9. do 29. studenog, planet koji vlada komunikacijom, tehnologijom i razumijevanjem ponovno kreće na svoj poznati, prividno unatrag okrenut put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025