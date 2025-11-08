Trenerica Jennifer Aniston otkriva njezinu točnu petostupanjsku rutinu vježbanja – i gotovo da ne zahtijeva nikakvu opremu
Tajna tijela Jennifer Aniston - Evo kako Rachel iz 'Prijatelja' ostaje fit s 56 godina
Trenerica slavne glumice otkrila je tajnu iza nevjerojatne snage Jennifer Aniston, i pokazalo se da je riječ o jednostavnoj petostupanjskoj rutini koju svatko može isprobati kod kuće.
Dani Coleman, osobna trenerica Jennifer Aniston i direktorica treninga u studiju Pvolve, već godinama surađuje s glumicom, fokusirajući se na snagu, pokretljivost i kardio kondiciju.
Dani je objavila kompletnu rutinu vježbi, za koju treba vrlo malo opreme.
Pet jednostavnih koraka do Aniston forme
U videu koji je postao viralan, objavljenom na stranici The Zoe Report, Dani demonstrira seriju jednostavnih pokreta.
Prvi korak je čučanj s potiskom iznad glave, izveden pomoću velike elastične trake. No, isti se pokret može izvoditi i bez ikakve opreme kod kuće.
Drugi pokret naziva se klizanje unutarnjim bedrima i bočni doseg. Dani koristi klizni disk pod jednom nogom dok se istovremeno izdužuje i aktivira trbušne mišiće. Naizgled lagano, ali vjerojatno teže nego što izgleda.
Treći korak uključuje aktivaciju corea kroz rotaciju trupa i podizanje jedne noge, što dodatno potiče stabilnost i snagu središnjeg dijela tijela.
Četvrti pokret fokusiran je na trbušne mišiće: ležeći na podu, Dani podiže lijevu ruku i desnu nogu kako bi ih spojila u zraku, a zatim zamjenjuje strane.
Za kraj, slijedi klasični plank, no Dani ga čini težim, dodavanjem lopte i podizanjem nogu. Čak i bez dodataka, ovaj završni položaj donosi vidljive rezultate.
Ravnoteža između discipline i užitka
Što se prehrane tiče, Jennifer priznaje da ponekad voli uživati u omiljenim poslasticama, ali inače se drži vrlo uravnoteženog plana.
Prema izvoru bliskom glumici za časopis Us Weekly, njezini su obroci “bogati proteinima i sadrže zdravu količinu ugljikohidrata”.
“Ako poželi dirty martini ili tekilu, jednostavno si to priušti, bez grižnje savjesti,” dodaje izvor.
Osim redovitih treninga s osobnom trenericom, Jennifer navodno obožava duge šetnje sa svojim psima i meditaciju, koje joj pomažu održati fizičku i mentalnu ravnotežu, piše The Sun.
