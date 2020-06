Tajna za dulje uživanje: Kako da ženski vrhunac traje 20 sekundi

Žene bi tjedno trebale doživjeti minimalno tri orgazma za bolje raspoloženje, a stručnjaci su otkrili savjete koji će produljiti uživanje u orgazmu kod žena - pa vrhunac može potrajati 20 sekundi i dulje

<p>Što se tiče fiziologije orgazma, žene su tu svakako bolje prošle - njihovi orgazmi traju dulje nego oni muškaraca (oko 3 sekunde), a da ne pričamo kako uz dovoljno truda mogu ih postići nebrojeno, piše Mirror.</p><p>- Kad je žena seksualno zadovoljena, osjeća se fantastično jer čini nešto dobro za sebe, a svoje dobro raspoloženje lako prenosi i drugima - kaže dr. dr Andrea Pennington.</p><p>Pogledajte video o uzrocima smanjenog libida kod žena:</p><p>Ona smatra kako bi žene trebale imati minimalno tri orgazma tjedno, čije su dobrobiti brojne - od zdravstvenih do psihičkih.</p><p>No unatoč fizičkoj prednosti postizanja višestrukih orgazama, negativna je strana to što na svaka tri orgazma muškarca dolazi jedan ženski i to trebamo mijenjati, smatra dr. Pennington.</p><h2>Što se događa u tijelu žene za vrijeme orgazma?</h2><p>Da bi ih znali produljiti, trebamo shvatiti kako ženski orgazmi funkcioniraju. Prilikom seksualnog uzbuđenja povećava se krvotok prema genitalijama. ogroman broj živčanih završetaka u vašoj zdjelici, stražnjici i bedrima se zategne, a kada dosegnete vrhunac, tijelo ispušta napetost u nizu ugodnih valova u intervalima od 0,8 sekundi. Veliki orgazam mogao bi se sastojati od 10-15 valova; mali 3-5.</p><p>U međuvremenu, vaš se mozak u potpunosti fokusira na osjetila u izmijenjenom stanju svijesti. Nijedna druga prirodna stimulacija nije sposobna stvoriti ovu razinu intenzivne koncentracije - tijekom orgazma gubimo svijest o zvukovima i mirisima oko nas. Prosječni orgazam traje od šest do 30 sekundi.</p><h2>Kako doći do 20 sekundi</h2><p>Ako smatrate da su vam orgazmi kratki i slatki, iskušajte sljedeće savjete kako bi ih produljili. Jedna od tehnika je tzv<strong> 'edging'</strong> odnosno dolazak do samog ruba orgazma i potom povlačenje. Ponavljanje ovog dva ili tri puta stvara jači i duži orgazam kod 65 posto žena.</p><p>Druga je tehnika<strong> pauziranje</strong>. U njoj odmaknite ruku ili penis partnera kad osjećate da se orgazam približava. Ohladite se minutu dvije i nastavite s aktivnostima. </p><p>Dobra metoda je i ona <strong>distrakcije</strong> - stvorite iznenadna ometanja kod približavanja orgazmu, primjerice pokušajte tapkati unutarnju stranu bedra, a kad to ponovite par puta, orgazam koji će uslijediti bi trebao biti znatno dulji.</p><p>- Istraživanja pokazuju da jedna od 20 žena nikad nije doživjela orgazam. Sve ga žene mogu doživjeti, samo ne znaju kako. Osamdeset posto orgazma povezano je s psihološkim problemima - zabrinutošću zbog izgleda, prošlih iskustava i religioznim i kulturnim programiranjem. Svi oni mogu igrati<br/> dio u tome možete li vrhunac - objašnjava dr. Pennington.</p><p>Stoga ona predlaže puno istraživanja vlastitog tijela, tehnika opuštanja poput meditacije i postupnog zbližavanja s partnerom te otvorenu komunikaciju o orgazmu.</p><h2>Poteškoće s orgazmom u menopauzi</h2><p>Razina estrogena i testosterona niža je tijekom menopauze, što znači da mnoge žene primjećuju smanjen libido.</p><p>- Nizak estrogen može uzrokovati bolnu vaginalnu suhoću, što znači da može biti teže doživjeti orgazam - kaže dr. Andrea.</p><p>U tu svrhu savjetuje korištenje nadomjesne hormonalne terapije, kao i obavezno korištenje lubrikanta te izvođenje Kegelovih vježbi za jačanje dna zdjelice.</p>