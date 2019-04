Tajne holivudskih zvijezda: U krevetu najviše volim kad mi...

1. Cheryl Cole

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ona smatra da je bolje polagano uzdisati nego vrištati tijekom vođenja ljubavi.

- Mislim da većina muškaraca radije čuje malo uzdaha nego puno glasnih krikova. U suprotnom zvučite kao iz porno filma - rekla je i otkrila sa koliko godina je izgubila nevinost.

- Imala sam 15 godina kad sam izgubila nevinost, ali natjerala sam dečka da čeka tri mjeseca i zbog toga sam jako ponosan na sebe. Pomisao da budem intimna s nekime koga ne poznajem zaista me izbezumljuje. Mislim da bi muškarci trebali zaraditi takvu intimnost - dodala je.

2. Megan Fox

Foto: Reuters/Pixsell

Njezina tajna za dobar seks je - ljubav.

- Bila sam sa samo dva muškarca u cijelom svojem životu: moja ljubav iz djetinjstva i Brian (Austin Green). Nikada se ne bih mogla seksati s nekime koga ne volim. Zlo mi je od te ideje - rekla je.

3. Cameron Diaz

Foto: PA/Pixsell

Cameron obožava kada je muškarac - pravi muškarac.

- Ja sam nešto kao na životinjskoj razini, lupi me po glavi i prebaci preko ramena. Ti si muškarac, ja sam žena. Volim fizički kontakt. Moram uvijek dirati svojeg ljubavnika - priznala je.

4. Kristen Stewart

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Tjelesni mirisi njoj puno znače.

- Volim način na koji miriše i kako on njuši mene. Na primjer, on me voli lizati ispod pazuha. Zbilja ne shvaćam opsesiju uklanjanja tjelesnih mirisa pranjem. Zar to nije poanta - smatra.

5. Foto: PA/Pixsell

Kod nje je mjesto vođenja ljubavi jako važno.

- Volim seks u autu. Mojem umu treba nešto pomalo ludo i nastrano, a stražnje sjedalo automobila je savršeno za to - rekla je.

6. Heidi Klum

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

Smatra da malo divljeg seksa nikoga 'neće ubiti'.

- Neki ljudi vole eksperimentirati u krevetu, a drugi su više dosadni. Ako ste divlji i ludi, pokažite to tako da je partner itekako svjestan toga da pred sobom ima ženu sa malim vražjim rogovima. Isplati se ponekad potruditi i dotjerati i raditi neke stvari izvan norme - otkriva Heidi.

7. Jennifer Lopez

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Ona ne voli kada je muškarac previše grub sa njezinim bradavicama.

- Žene ne vole da im bradavice tretiraju poput radio prijemnika. Muškarac misli: 'Oh, ona to voli', ali ona razmišlja: 'Pobogu, molim te prestani!'.

8. Angelina Jolie

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Otkrila je da si je najviše seksi kad je trudna.

- To je super za seksualni život, čini vas kreativnijima, a i više se zabavljate. Ja sam još uvijek 'zločesta' djevojka, još uvijek to imam u sebi - objasnila je.

9. Jessica Alba

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Prije nego što se smirila u vezi sa Cashom Warrenom, nije zazirala od malo povremene zabave.

- Ne mislim da je djevojka kurva ako uživa u seksu. Mogu imati seks za jednu noć. Tip sam djevojke koja se ujutro osvrne i zapita: 'Zar zbilja moraš biti ovdje, idi Jess' - otkrila je u jednom intervjuu.

10. Sofia Vergara

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

- Ključ dobrog seksa je da oba partnera budu svoji i da budu spontani. Zaboravite egzotične poze, ključ za garantirano dobar seks je u tome da ste zaljubljeni u tu osobu. Jednostavnije ne može - rekla je.

11. Victoria Beckham

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako je dosta zauzeta kao dizajnerica i majka, priznaje da, ako je moguće, voli voditi ljubav svaku večer.

- Seks! Svake noći spavam s Davidom Beckhamom, iako, pogrešno je kada kažem 'spavam' - kaže.

12. Beyonce

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za nju je recept za dobar seks - biti seksi. Ona i njezine obline zaista se ne trebaju puno truditi oko stvaranja takvog dojma.

13. Christina Aguilera

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je otkrila svoju tajnu zadržavanja čarolije u braku. Dok je bila sa Jordanom Bratmanom priuštili su si 'golu nedjelju' kad god su imali priliku.

- Samo ležite cijeli dan u krevetu s partnerom i opuštate se zajedno, i radite sve ostalo što muževi i žene rade - rekla je.

14. Alesha Dixon

Ona voli seks na raznim lokacijama, to je uzbuđuje.

- Seksala sam se u velikom automobilu, a napravila sam to i u ženskom zahodu jednog zaista lijepog bara u Londonu - priznala je.

15. Kate Beckinsale

Foto: Press Asociation/Pixsell

Iako je često na putovanjima, ova glumica uvijek pronađe vremena i načina za seks sa suprugom, čak i kada ih dijele tisuće kilometara. Rado na sebe stavlja razne seksi kostime, samo da bi podigla razinu strasti i uzbuđenja.

- Koristimo web kamere kada nismo zajedno. On mi daje zapovijedi o tome koju odjeća trebam nositi, a ja te zapovijedi ispunjavam - kaže.

16. Halle Berry

Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Ona izbjegava sramežljivi i povučeni pristup seksu i rado na sebe navuče neki seksi kostim. Na primjer, kožni kostim koji je nosila u X-Menu doveo je do više akcije u spavaćoj sobi, rekla je.

17. Eva Longoria

Foto: DPA/Pixsell

- Nisam počela uživati u seksu sve dok nisam krenula masturbirati. Prije toga, zbilja nisam bila seksualna. Kupila sam svoj prvi vibrator prije nekoliko godina. Šteta što to nisam otkrila ranije - priznala je i dodala:

- Nisam sklona vezanju svilenim maramama. Volim kada muškarac preuzme kontrolu, postoji nešto vrlo seksi u tome da budemo pokorne.

18. Mel B

Foto: Profimedia

Ona obožava biti dominantna u spavaćoj sobi, i ima svu potrebnu opremu za to, uključujući i bič.

19. Tess Daly

Za nju bez predigre i nježnosti nema dobrog seksa.

- Obožavam kad me vrlo polako miluju od zatiljaka do kraja leđa. Žene vole sporu predigru - otkrila je.

20. Dannii Minogue

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ona voli biti pomalo 'zločesta'. Na primjer, obožava otići u restoran bez gaćica, a još više voli kada je njezin partner toga sve vrijeme svjestan.

21. Kim Cattrall

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ova seksi glumica voli voditi ljubav cijelu noć.

- Radite to najdulje što možete i zabavljajte se najviše što možete. Najbolji način pokazivanja zahvalnosti dobrom ljubavniku je odgovaranje na njegov dodir. To je jedan od najvećih darova koje žena može dati svojem muškarcu dok je za nju to vrlo oslobađajuće iskustvo - objasnila je.

22. Dita von Teese

Foto: PA/Pixsell

Zvijezda burleske voli se zadirkivati sa partnerom, pokoji put ga lupiti po stražnjici ili po nekom drugom dijelu tijela ili napraviti seksi roba od njega.

23. Mariah Carey

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Čedna pjevačica priznala je da nije vodila ljubav sa bivšim suprugom Nickom Cannonom sve dok se nisu vjenčali.

- Obje imamo slična uvjerenja i mislila sam da će biti puno posebnije ako pričekamo sve dok se ne vjenčamo. I bilo je... - rekla je.

24. Eva Mendes

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Za nju je seks najbolji na godišnjem odmoru.

- Seksala sam se u svih 50 država. Puno toga se događalo na putovanjima dok sam bila mlađa. Možda je to bilo tako zbog čistog zraka, ili sunca, mora, sangrije. To je ono što u nama pobuđuje seksualnu želju još više kada smo na godišnjem odmoru - otkrila je.

25. Paris Hilton

Foto: Alberto Scarpinato/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ona obožava uniformirane muškarce, jako su joj seksi.

- Uvijek sam voljela momke u uniforma. Vrući policajac je sjajan izgled, osobito ako ima plave oči, lijepo lice i čvrsti trbuščić - kaže Paris, a prenosi Cosmopolitan.