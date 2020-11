Tajni, ali sigurni znakovi da vas vara: Jedna stvar je uvijek ista

Razlozi prevare su različiti, ali svi je kriju uvijek na iste ili slične načine, tvrde stručnjaci prema kojima je najočigledniji slučaj da muškarac vara iznenadna promjena u kojoj počinje pridavati puno pažnje svom izgledu

<p>Zbog nekog neugodnog osjećaja i 'crva sumnje' koji vam ometaju san i stvaraju mučninu u želucu pribojavate se da vas partner vara? Ako niste skloni paranoičnim mislima, barem to niste u prošlosti bili, nažalost mogli biste na tragu istine, kažu stručnjaci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Testira vjernost muškaraca</p><h2>Intuicija rijetko vara</h2><p>Ljudska intuicija je čudesna pojava koja se u većini slučajeva pokaže ispravnom. Ukoliko nemate problema s ljubomorom i niskim samopouzdanjem, a odjednom se osjećate nesigurni u odnos i vjernost partnera, vjerojatno se s razlogom tako osjećate, kaže ljubavna terapeutkinja i stručnjakinja neverbalne komunikacije Judi James za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13225788/secret-signs-man-cheating-on-you/">The Sun</a>.</p><p> - Ako mislite da vara, onda to vjerojatno i radi. Zašto? Pa, vaš će briljantni mozak uvijek shvatiti brojne govorne riječi, natuknice i nagovještaje koji su toliko suptilni da ćete 'osjetiti' da nešto nije u redu prije nego što shvatite neke teške činjenice - objašnjava Judi.</p><h2>Sindrom 'pauna'</h2><p>Ovo James navodi kao gotovo najsigurnijim znakom nevjere muškarca. Počinje li vaš partner provoditi puno više vremena pred ogledalom, odjednom pazi na prehranu, ne preskače stavljanje parfema i brijanje, kupuje novu garderobu - i općenito više pažnje posvećuje svome izgledu, vrlo vjerojatno se u njegovoj blizini nalazi netko nov na koga želi ostaviti najbolji dojam.</p><h2>Neobična mimika</h2><p>Nove veze također uključuju intenzivnu 'mimikriju', pogotovo ako je zaljubljen/obuzet požudom za tom osobom što znači da će pokupiti novu gestikulaciju, izraze riječi, pa i izraze lica, kao i kopirati njihov način govora, pa čak i njihov ukus u glazbi i modi.</p><h2>Promjene u seksu i izbjegavanje predigre</h2><p>Ako je vaš partner odjednom postao spreman na radnje koje niste do sad prakticirali te ima neobične seksualne zahtjeve, moguće je da je pronašao inspiraciju u seksu s nekim drugim. Zabluda je kako prevaranti više nemaju seks 'kod kuće', jer im je zapravo libido pojačan. No, češće će preskakati predigru i upuštati se direktno u penetraciju, ne izmjenjujući nježnosti s partnericom.</p><h2>Iznenadni bijes</h2><p>Ne očekujte uvijek signale krivnje od varalice. Egu je puno lakše pretvoriti grizodušje u bijes prema nekom drugom, pokušavajući vas proglasiti krivima što on vara. Rafali napada i svađe uobičajena su ponašanja varalica, zajedno s ritualima preklapanja ruku ili rukama na bokovima koji signaliziraju sumnjiv oblik izazova i prkosa.</p><h2>Telefon-fobija</h2><p>Pametni je telefon ključni alat varalice koji će ga učiniti superosjetljivim, budnim i na oprezu kad god mu se netko približi, a osobito vi. Redovita provjera, stalno slanje poruka, otimanje kad ga podignete i izlazak iz sobe na pozive sve su uobičajeni simptomi afere.</p><p>Ako na svaki zvuk mobitela odlazi u drugu sobu, ne želi se javiti na pozive jer ga navodno opet zovu s posla ili svoj mobitel uvijek nosi sa sobom, a to dosad nije činio, imate razloga za brigu.</p><p> </p>