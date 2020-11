Tako lijepo griju: Hit su berete, 'bucket' modeli i cool šilterice

Sport i komocija ušli su u modnu svakodnevicu u obliku trenirke, a stilski, priču prate i modni dodaci - u fokusu sezone su osim šilterica i simpatične kape s obodom, vunene 'beanie' i klasični modeli

<p>Kape koje smo nekada smatrali sportskima, sada imaju elegantniji tekstil, jer šilterica je super i kombinaciji s odijelom ili finim kaputom.</p><p>Od retro kreacija tu je i bereta, inspirirana army stilom, no dolazi u atraktivnoj kožnatoj varijanti jer koža je hit sezone.</p><p>Vunene beanie kapice i dalje su prisutne, dolaze u pastelnim nijansama, a tu je još jedan retro model – riječ je o takozvanom bucket modelu.</p><p>Sada je on razigran raznim podstavama koje su u kontrastu s gornjim djelom, a obod je veći ili manji.</p><p>Ova vrsta kape idealna je za kišne dane, jer nerijetko ovi su modeli vodootporni. Tu su i razni krzneni modeli, pa bucket kapa imitira animal uzorke kao što je leopard.</p><p>Iz svijeta elegancije dolazi nam panama šešir od vune ili sličnih materijala, ima tanki ukrasni remen koji naglašava ženstvenost.</p><p>Od boja u svim kolekcijama ističu se one neutralne i prirodne, poput čokoladno smeđe, fine bež, blijedo sive i zagasite maslinaste.</p><p>Vrijeme kapa i šešira nam je stiglo, a kad kupujete novi model, bitno je da se uklapa u stil.</p><p>No, to ove sezone neće biti teško, jer brendovi nam donose ključne i klasične modele s kojima nećete imati problema ukomponirati ih u svakodnevnu stilsku priču.</p><p>Za sve one koje se boje uništavanja frizure, ovi modeli uglavnom imaju kompaktan, viši gornji dio, tako da ne pritišću kosu.</p><p>Ovi ključni modeli idealni su kao začin svakodnevnom stilu, ponajprije za one koji vole popularne retro stilove.</p>