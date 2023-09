Tako to počinje: Iznimna suhoća prvi je znak starenja kože lica

- Borice su prvi znak starenja, uglavnom oko očiju te na čelu, no s vremenom stiže i dubinska isušenost, koja zapravo naglašava da su u toku konkretne promjene - izjavila je liječnica Marisa Garshick iz New Yorka. Te je dubinske promjene nešto zahtjevnije njegovati.

Zato su tu kreme i serumi koji će je omekšati te smanjiti isušenost.

Osim toga, tu je i sivilo kože, koje se pojavljuje u suradnji s dubinskom suhoćom. Naime, na površini ostaje sloj mrtvih stanica koje treba odstraniti pilingom.

Bitno je čišćenje lica, piling će ga srediti, a nakon toga tonik dodatno hidratizirati.

S vremenom prisvajamo sve više koraka u njezi, kako bismo usporili pojavu znakova starenja kože.

Hiperpigmentacija, koja ovih dana dolazi na naplatu nakon ljeta, česta je pojava. Ovdje koristimo sastojke ili tretmane koji će ujednačiti kožu.

No, ne zaboravimo zaštitni faktor - kreme za sunčanje dobre su tijekom čitave jeseni i zime, naročito ako boravimo vani.

Među pojavama je i 'curenje lica', a to je zapravo gubitak kolagena, koji dolazi s vremenom. To je prirodna pojava, no moguće je usporiti je uz pomoć masaže lica.

Proces se može usporiti - preventivom i planskom njegom lica i vrata.

- Kako biste usporili pojavu znakova starenja na koži, bitna je krema sa zaštitnim faktorom, a onda i anti-age serumi. Pritom ne zaboravite vrat, aplicirajte kremu i na to područje. No, izgled kože ovisi i o vašem stilu života i genetici, a ne samo o tome kako se njegujete, to nemojte zaboraviti - navela je Garshick za magazin Martha Stuart.