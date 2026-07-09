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Talijani uveli mjere: Naplaćuju ulaz na plažu 3,5 eura. Treba li to uvesti i Hrvatska?

Piše 24sata,
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Talijani uveli mjere: Naplaćuju ulaz na plažu 3,5 eura. Treba li to uvesti i Hrvatska?
Foto: 123RF
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Nove mjere uvedene su kako bi se zaštitili osjetljivi obalni ekosustavi i spriječila prevelika opterećenost najposjećenijih plaža. Pravila se primjenjuju na više lokacija diljem zemlje, od Sardinije do Ligurije

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Talijanske vlasti i ovog ljeta uvode niz mjera kojima žele smanjiti pritisak masovnog turizma na najpoznatijim plažama. Na dijelu obale broj kupača bit će ograničen, a za ulazak na neke plaže bit će potrebna prethodna rezervacija, pa se turistima savjetuje da prije putovanja provjere pravila koja vrijede za odabranu destinaciju.

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Nove mjere uvedene su kako bi se zaštitili osjetljivi obalni ekosustavi i spriječila prevelika opterećenost najposjećenijih plaža. Pravila se primjenjuju na više lokacija diljem zemlje, od Sardinije do Ligurije.

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Najstroža ograničenja vrijede na Sardiniji. Na poznatoj plaži La Pelosa u Stintinu tijekom ljetne sezone dnevno može boraviti najviše 1500 ljudi. Posjet je moguć samo uz prethodnu internetsku rezervaciju, a odrasli plaćaju ulaznicu od 3,50 eura, dok djeca mlađa od 12 godina ulaze besplatno.

Foto: 123RF

Na plaži Punta Molentis, u blizini Villasimiusa, dopušten je boravak za najviše 600 posjetitelja dnevno. Osim rezervacije i plaćanja ulaza, naplaćuje se i parkiranje. Ondje vrijede i dodatna pravila pa postavljanje suncobrana i šatora nije dopušteno, osim za obitelji s malom djecom i osobe starije od 65 godina.

Foto: 123RF

Ograničenja su uvedena i na drugim popularnim sardinskim plažama, među kojima su Rena Bianca, Cala Brandinchi i Cala Goloritzé. Ovisno o lokaciji, dnevni broj posjetitelja kreće se od oko 250 do gotovo 1500, a na dijelu plaža obvezna je prethodna rezervacija.

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Promjene nisu zahvatile samo Sardiniju. Na plaži Baia del Silenzio u ligurskom Sestri Levanteu istovremeno može boraviti najviše 450 ljudi, a broj posjetitelja kontrolira se tijekom dana, iako se ulaz ne naplaćuje.

Foto: 123RF

Slična pravila vrijede i na poznatoj plaži Spiaggia dei Conigli na otoku Lampedusi, gdje je broj kupača ograničen na 550 po terminu. U morskom rezervatu Gaiola kraj Napulja dopušten je ulazak za najviše 200 osoba po terminu uz obveznu rezervaciju, dok je prethodna prijava potrebna i za posjet zaljevu Due Sorelle u regiji Marche.

Foto: 123RF

Pojedina talijanska ljetovališta odlučila su gostima ponuditi više prostora na plaži. U Jesolu se postupno povećava površina predviđena za svaki suncobran i ležaljke, zbog čega će njihov ukupan broj biti manji nego dosad.

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U Bibioneu se, pak, testiraju nove ležaljke za pojedinačne korisnike, a dio njih opremljen je solarnim panelima za punjenje mobilnih uređaja. U planu je i aplikacija koja bi trebala pratiti zauzetost suncobrana i olakšati upravljanje slobodnim mjestima.

Recite nam u anketi mislite li da bi ovakve mjere trebala uvesti i Hrvatska?

Treba li i Hrvatska na neke plaže uvesti naplaćivanje ulaza?

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