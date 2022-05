Tata pokazao kćeri pametan način za staviti grudnjak, čak se i mama slaže da je tako bolje

Na videu snimljenom u Cantonu, u američkoj državi Ohio, može se vidjeti kako muškarac izvodi trik s grudnjakom. Nije se slagao sa suprugom i kćeri oko toga kako ga je najlakše staviti pa je odlučio pokazati kako bi on to napravio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tata je navukao grudnjak preko majice s kapuljačom i omotao ga oko trbuha kako bi naprijed zakačio kukice, a zatim ga okrenuo na pravu stranu i povukao prema gore da bi pokazao kako se pravilno treba navući, a potom je pokazao i kako ga može skinuti okrećući ga natrag.

Mama i i kći su prasnule u smijeh, iako su se složile da je njegov način oblačenja bolji. Tata je htio pokazati svojim curama pametan način na koji mogu obući svoj odjevni predmet koristeći savjete koje je naučio s interneta.

Odlučio je demonstrirati novi trik koji je naučio, jer se nije slagao s obitelji oko ispravnog načina stavljanja grudnjaka nakon što je njegova kći isprobala svoj prvi.

Ali činilo se i da se supruzi svidjela njegova metoda, samo se u šali nije htjela složiti s njim. Muž je tada krenuo oponašati i uobičajenu metodu kojom žena mora posegnuti iza leđa i skinuti grudnjak.

- Zašto se mučiti ovako cijeli dan? Glupo je. Ovaj način je pametniji i u pravu sam - rekao je. Video je završio tako što je otac prišao kameri, govoreći supruzi kako je ljuta na njega jer je pametniji od nje.

- To boli, ispod grudi - našalila se supruga odgovarajući mu. Ali on je uzvratio da nema potrebe 'raditi to gore', rekavši da bi ga žene trebale povući preko trbuha i zavrtjeti. Zaključio je da je njegova metoda puno bolja od bilo koje druge.

