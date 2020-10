Tata pretvorio vozilo za invalide u maleni kamper za svoju kćer

'Želio sam sagraditi nešto što ne bi koštalo brdo novaca, a da moja kćer i ja možemo uživati u tome. U vozilo stane dvoje ili troje djece, a može se upravljati i daljinskim upravljačem', tvrdi tata

<p>S tri godine <strong>Alice </strong>već ima svoje vozilo i to je zahvaljujući svom ocu, <strong>Thomasu Wadsworthu</strong> (40), koji je potrošio 18 mjeseci i 1800 funti (oko 15.000 kuna) pretvarajući polovni skuter za invalide u minijaturni VW kamper samo za nju. Taj plavi kombi s kožnim sjedalima i prilagođenim vanjskim naljepnicama ide i do 12 kilometara na sat i omogućava Thomasu i Alice da sjednu unutra i voze se.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Supertata otac je petorki i dijeli savjete o organizaciji</p><p>Thomas iz mjesta Sparkwell u Plymouthu je izjavio: 'Želio sam sagraditi nešto što ne bi koštalo brdo novaca, a da moja kćer i ja možemo uživati u tome. U ovo vozilo može ući dvoje djece, ili čak troje djece, a zbog sigurnosti ga ja mogu upravljati bežično putem ručnog upravljača. Alice to obožava'. Ova 'uradi sam' projekt oduzeo mu je puno vremena i napornog rada, ali Aliceina reakcija na gotovo vozilo pokazala mi je da se sve to isplatilo.</p><p>- Uzeo sam skuter za invalide i doslovno ga raskomadao. Tada sam morao izrezati metalni okvir i skratiti ga tako da lijepo stane na oklop od fiberglasa. Bilo je tu puno zavarivanja - objasnio je Thomas proces izrade.</p><p>Oklop od fiberglasa je također trebao rezanje i brušenje kako bi se uklopio u vozilo. Kada je oklop bio završen, Thomas ga je poslao u lokalnu trgovinu na bojenje kako bi se vozilo obojilo u jednu od originalnih plavih boja kombija od VW.</p><p>- Naporan je to posao, međutim, nakon bojanja sam odmah započeo na izradi elektronike kako bi se ovaj kamper mogao kretati. To sam učinio instalirajući popularnu Arduino UNO ploču. Za to su potrebni različiti digitalizirani i analogni ulazi i kako bi omogućili rad električnog upravljanja i papučice za gas, ali i za programiranje - objašnjava.</p><p>- Istovremeno se radilo i na ugradnji upravljačkog mehanizma. Za to je trebao postojati prilagodljivi sustav prigušivanja kako bi se omogućilo i ručno upravljanje - priča Thomas. Tata Thomas je nakon ovog mukotrpnog zaista zaslužio veliki pljesak izradom ovog vozila za svoju trogodišnju kćer, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/10/07/dad-turns-mobility-scooter-into-tiny-camper-van-for-his-three-year-old-daughter-13385085/" target="_blank">Metro</a>.</p>