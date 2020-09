U \u0161irem smislu, tata je mislio da povratak u \u0161kole tijekom pandemije koronavirusa nosi jedinstveni niz izazova, kao i neizvjesnost.

Tata rekreirao scenu iz crtića 'Priča o igračkama' kako bi ispratio sina na prvi dan škole

<p>Na viralnoj fotografiji mališan <strong>Vinny Donnelly </strong>(4) iz Engleske s osmijehom maše prema svojim akcijskim figurama iz crtića 'Priča o igračkama', prihvaćajući avanturu početka nove školske godine. Ovu dirljiv 'ispraćaj' priredio mu je tata <strong>Sean </strong>na ulaznim vratima obiteljskog doma, osvrnuvši se na emotivnu scenu u 'Priči o igračkama 3' kad lik Andy odlazi od kuće na fakultet.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Lukač djecu odgaja bez mobitela i laptopa</p><p>Iako ovaj period Vinnyjevog života zasigurno oponaša scenu iz crtića, mali je Vinny još uvijek daleko od odlaska iz svog doma. Mama <strong>Charlotte </strong>podijelila je fotografije sa sinom na Facebooku koje su ubrzo postale viralne s tisućama lajkova i dijeljenja.</p><p>- Ogroman je obožavatelj 'Priče o igračkama' i ima sve igračke, likove i puno gleda filmove - ispričao je Sean o Vinnyjevoj ljubavi prema animiranim filmovima. Što se tiče emotivnih reakcija na fotografiju, Sean je objasnio da 'ako imate djecu, onda znate taj osjećaj'.</p><p>- Moja partnerica Charlotte podijelila je fotografije na Facebooku gdje je dobila preko 30.000 lajkova i mnogo komentara. Mnogi su ljudi to emocionalno prihvatili i rekli da ih je fotografija rasplakala - tvrdi tata.</p><p>- Pokušavao sam da fotografija izgleda tamno tamo gdje su bile igračke i svjetlo vani, tamo gdje je bio on. Htio sam da to izgleda kao da je njegova budućnost svijetla - objasnio je.</p><p>U širem smislu, tata je mislio da povratak u škole tijekom pandemije koronavirusa nosi jedinstveni niz izazova, kao i neizvjesnost.</p><p>- Ova je godina bila prilično teška za svu djecu. Čudna je situacija u kojoj se nalazimo, kao što je i kretanje u školu za Vinnyja čudno - rekao je Sean. Nakon što se držao majke pet mjeseci, polazak u školu vjerojatno će Vinnyja gurnuti na neko vrijeme iz komforne zone.</p><p>- Srećom, to mu se zasad sviđa. Njegova starija sestra Darcy sada je treći razred pa mora ići s njim - dodao je Sean.</p><p>- Prilično je zastrašujuće ono što se trenutno događa, čak i mentalno za djecu. I djeci je već dosta, žele vidjeti svoje prijatelje i redovitije izlaziti i igrati se - nastavio je i rekao kako, budući da su djeca zaglavila kod kuće neko vrijeme, mora da im ljudi koji nose maske i peru ruke djeluju zastrašujuće. </p><p>Njegov sin je krenuo u školu na posve drugačiji način i zato je Sean zahvalan što je uhvatio ovaj trenutak i njegov najvažniji prvi dan škole.</p><p>- Sigurno ćemo fotografiju uokviriti i imati je negdje u kući. Bit će mu izvrsna uspomena koju će imati i s vremena na vrijeme se osvrnuti na nju - rekao je tata, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/4-year-old-boys-father-stages-toy-story-recreation-on-first-day-of-school" target="_blank">Fox News</a>.</p>