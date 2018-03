‘Tate, niste statisti, pomažite majci u trudnoći, hranite bebe’

Mnoga su istraživanja pokazala kako djeca očeva koji su aktivno uključeni u njihov odgoj pokazuju veći stupanj socijalizacije, emocionalnog razvoja te bolja akademska postignuća.

Također, pokazalo se kako uključenost očeva u brigu o djeci pridonosi boljoj kvaliteti života samih očeva tako što poboljšava njihove odnose, kako s partnericom tako i s djecom, pozitivno utječe na razvoj i mentalno zdravlje djeteta te podiže opću kvalitetu života majke i djeteta. O tome zašto je važno da otac bude uključen od samog početka trudnoće, kao i tijekom odgoja i brige o djetetu, uoči Dana očeva, koji se obilježava 19. ožujka, pojašnjava edukator za rad s muškarcima u udruzi Status M, Ivan Makovec (34). Za tri mjeseca postat će otac i više je nego spreman.

Foto: Dreamstime

Osnažuju očeve

Status M okuplja mnoge stručnjake raznih profila koji radom u zajednici, primarno s muškarcima, osnažuju mladiće, očeve i buduće očeve za postizanje društvenih promjena.

- Želimo osvijestiti javnost o važnosti očeve uključenosti u proces od samog planiranja trudnoće, tijeka trudnoće, preko porođaja do svih aktivnosti kroz djetetov život. U planiranju obitelji uključenost znači komunikaciju između partnera ili supružnika na ravnopravnoj osnovi te razgovor i dogovor o svemu. Muškarci moraju osvijestiti da tijekom trudnoće, a i kasnije, dijete nije samo ženino niti isključivo njezina briga. Trebaju biti podrška partnericama, dati im do znanja da nisu same u trudnoći, razgovarati o tome što ih očekuje kao par i obitelj, kao i o tome što žena očekuje i kako doživljava trudnoću - pojašnjava Ivan te kaže kako mu je drago što je sve više očeva koji su uključeni od početka trudnoće.

Budući da će Ivan uskoro postati otac, pratit će suprugu na trudničkom tečaju i od početka je bio uz nju na svakom pregledu, imao je prilike uvjeriti se iz prve ruke da nisu u svim zdravstvenim ustanovama oduševljeni time da i otac bude nazočan, npr. na pregledu ultrazvukom.

- Mene je to zanimalo i želio sam vidjeti bebu, ali nisam dobio priliku ući u ordinaciju - govori Ivan te dodaje kako je iznimno važno da muškarci i budući očevi promišljaju o tome što mogu učiniti za partnericu u trudnoći. No tu, nastavlja, uključenost tek počinje. Ono što je važno je da očevi budu uključeni i kasnije - da mijenjaju pelene, hrane dijete, ustaju noću, uspavljuju bebu, kupaju, čitaju joj priče...

Foto: Pixabay

Trebaju razumjeti žene

Dijete osim fizičke komponenete od starta treba i emocionalnu prisutnost i majke i oca. Tijekom trudnoće, govori, muškarci trebaju razumjeti promjene koje se događajaju sa ženinim tijelom i hormonima. Tako, primjerice, šale o kilaži nisu dobrodošle. Muškarci se moraju pokušati staviti u ženinu kožu tako da ne bi trebali govoriti, posebice u svađi, ništa što bi moglo poljuljati ženino samopouzdanje. Naprosto bi trebali, kaže Ivan, pokušati osjetiti što se događa i pitati što mogu učiniti kako bi im olakšali. Da je Hrvatska daleko od idealnog po pitaju angažiranosti muškaraca tijekom trudnoće, a i kasnije, govore podaci iz posljednjeg istraživanja “Muškarci i rodna radnopravnost u Hrvatskoj”. Samo 17% muškaraca bilo je u rađaonici, a sav teret kućanskih poslova još pada na ženu - priprema hrane (60%), čišćenje (71%), pranje (80%), dok su na muškarcima kućni popravci (84%) i plaćanje računa (41%).

Festival tata počinje na Dan očeva

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Na Dan očeva, u ponedjeljak, 19. ožujka, počinje Festival tata u organizaciji veleposlanstva Švedske i udruga Status M i RODA. Festival slavi brižno roditeljstvo i želi inspirirati tate na aktivno uključivanje u odgoj djece. Od ponedjeljka će tako na web stranici festivaltata.hr i Facebook profilu Festivaltatahr svi zainteresirani moći pronaći više informacija o tome kako se tate mogu pridružiti festivalu.