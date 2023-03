Tehnologija i roboti na pisti: Kako su McQueen i Coperni osmislili scenski futurizam

Francuski brend Coperni potpisuje neke od najpopularnijih torbica, ali su ujedno autori revije koja je hibrid tehnologije i klasične prezentacije - teško je nadmašiti njihovu prošlu reviju, kad su Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant na pisti nasprejali haljinu na Belli Hadid.

Foto: Ik Aldama

Radilo se o posebnoj tekućini koja učvrsne u samo nekoliko minuta te dobije izgled tkanine, što je omogućilo autorima da naprave - odjevni predmet. Formula je sadržavala pamučna i sintetička vlakna u otopini polimera, koja isparavaju kada dođu u kontakt s kožom. To im je omogućilo da kad se haljina osuši, da ostane materijal nalik na tekstil, u kojemu se osoba može kretati.

U skladu s brendom, ovih su dana imali novi, jednako atraktivan i inovativan show. Uz manekenke, među kojima je bila i Lila Moss, bili su roboti, kretali se pistom i pomagali pričuvati torbicu ljudskim manekenkama.

Coperni kao brend cijeni inovaciju, svjesni su da ona može svaku reviju učiniti i više nego posebnom, čak viralnom te prezentaciji dati novi, futuristički okvir. Iako je sprejanje haljine na tijelo ipak jača priča, ovo je također zanimljivo, naročito za one koje zanima kako bi mogao izgledati suživot robota i ljudi.

Robote potpisuje kompanija Boston Dynamics, a ime 'psa' je Spot. Osim pridržavanja torbice, oni mogu svašta - jedan je 'rukom' dotaknuo lice manekenki, kao da je miluje, a onda joj skinuo jaknu s ramena.

Kreativni direktori brenda Coperni smatraju da možemo živjeti u skladu s tehnološkim inovacijama, a ne da ih se bojimo na neki način. U svakom slučaju, njihove su revije radi robota i tih tehno projekata među najzanimljivijima.

Tehnologija na modnoj pisti ima svoj centralni trenutak - jedan od ključnih trenutaka novijeg doba je revija za proljeće 1999. godine, dizajnera Alexandera McQueena.

Na reviji je Shalom Harlow izašla u bijeloj kreaciji, a dva robota nasprejala su na njoj nekoliko boja, dok se ona rotirala na sceni.

Iako revija ističe kreativnost na licu mjesta te performans u kojemu ljudi gledaju nastanak nove kreacije, u realnom vremenu uz pomoć tehnologije, nazire se i određena nesigurnost, pa i strah.

Jer Shalom gestama otkriva kao da se boji robota, koji je istovremeno ukrašavaju, odnosno mijenjaju njezinu siluetu. A ona nije sigurna želi li to, djeluje kao da se brani. Glazba je također dramatična. Više je tu konotacija, od straha od novih tehnologija pa do mogućnosti suživota i nesigurnosti kako ćemo sve to pomiriti. Zato je ova revija ostala jedna od ključnih u svijetu modne umjetnosti i performansa.

S vremenom su se pojavili dronovi, koji su također inspirirali razne modne autore, među njima i talijansku kuću Fendi.

Kao kuća koja podržava inovaciju, Fendi je na reviji za jesen 2014. uz manekenke predstavio i dronove koji su omogućili prijenos uživo, bila je to prva takva modna revija. Time smo dobili uvid u kreativan video koji iz kamere drona postaje dinamičan i zanimljiv.

Njemački dizajner Philipp Plein također je sudjelovao u ovoj revoluciji kad je na reviji za 2016. godinu na pistu poslao Irinu Shayk i robota. Ljepotica i ogromna zvijer prošetali su u posebnim outfitima poznatog brenda, najavljujući novu eru dolaska umjetnih bića.

Neki smatraju da dronovi zamijenjuju manekenke - takva je revija održana u Saudijskoj Arabiji polovicom 2018. godine.

Naime, ljudi su snimali kako zrakom lete dronovi i drže kreacije nove kolekcije. Ovo je definitivno jedna od mogućnosti kako napraviti nešto posebno bez klasičnih modela te izbjeći klasičnu modnu pistu - a i nema prvog reda. Svi vide sve, jer roba leti zrakom.

Talijanska modna kuća Dolce & Gabbana također je imala posebnu pomoć na reviji za jesen-zimu 2018./19. Naime, zrakom su letjele njihove torbice, kao na nekoj futurističkoj izložbi. Ova inovacija mnogima se sviđa, dron je postao stalan gost kreativnih revija i onih koji žele nešto fora, posebno.

Dron je postao svakodnevica, sad su fora roboti i umjetna bića koja komuniciraju s nama ljudima. Naravno da ih kreativci prvi koriste i prihvaćaju, za sada služe kao asistenti na modnoj pisti, no s vremenom tko zna kakve će sve uloge preuzeti - moguće da će postati i modeli. Definitivno, mogu postati dizajneri - kako je krajem prošlog stoljeća predvidio genijalac McQueen.

