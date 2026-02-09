Tehnologija stupa na binu: UI i virtualna stvarnost iz korijena mijenjaju izvođenje uživo

U rujnu 2025 u dvorani Coliseum u Portu u sjevernom Portugalu odvila se nova vrsta predstave. U predstavi Re-embodied Machine plesač opremljen senzorima kretanja plesao je pozornicom u interakciji sa svjetlima i zvukom koji su pratili svaki njegov pokret.

Predstavu, u kojoj je korištena umjetna inteligencija (UI), uživo je pratilo više od 300 osoba. Osim toga, snimljena je u stvarnom vremenu i izravno prenesena u virtualnoj stvarnosti (VR) dodatnim 200 gledatelja na internetu koji su pratili nastup avatara u 3D rekonstrukciji kazališta.

Eksperiment je pružio kratak uvid u to kako digitalni alati preoblikuju izvedbenu umjetnost.

Pozitivne povratne informacije

Dr Vassilis Katsouros, direktor Instituta za obradu jezika i govora u organizaciji za istraživanje i inovacije u području IT-a ATHENA u Ateni u Grčkoj, rekao je da uspjeh predstave daje razlog za optimizam kad je riječ o korištenju novih tehnologija u izvedbenoj umjetnosti.

- Primili smo oduševljene komentare publike uživo, pa i osoba koje su isprobale VR - rekao je. „Iskustvo je imalo ograničenja i nije bilo savršena replika fizičke izvedbe, no uspjeli smo u virtualnom prijenosu stvarnosti u fizičkom okruženju s gledateljima uživo. Tehnologija je dakle spremna, trebamo samo pronaći prave sastojke.”

Re-embodied Machine rezultat je trogodišnje inicijative PREMIERE, koju je financirao EU, pod Katsourosovim vodstvom i uz sudjelovanje kulturnih i istraživačkih organizacija Cipra, Francuske, Grčke, Nizozemske, Portugala i Španjolske. Među ostalim tu su centri za tehnološka istraživanja, kazališna i plesna poduzeća, mjesta izvedbe, umjetnička sveučilišta i arhivi.

Tim projekta PREMIERE istražio je mogućnosti interakcije tehnologija kao što su umjetna inteligencija i virtualna stvarnost s izvedbenim umjetnostima. Razvio je alate za potporu takvim vrstama interakcije i povećanje pristupa predstavama na daljinu.

Multidisciplinarna izvedba

Takve inovacije mogu spektakularno preoblikovati iskustvo kazališne predstave za buduću kazališnu publiku.

- U okviru projekta PREMIERE istraženi su vrlo zanimljivi primjeri uspješnog korištenja tih tehnologija u stvarnosti - rekao je Katsouros.

U inicijativi su osim izvedbi uživo ispitane i VR probe među umjetničkim izvođačima koji rade na daljinu u virtualnom kazalištu. Kvaliteta interakcije premašila je očekivanja.

- Glumce je impresionirala upotrebljivost VR slušalica, u kojima su radi uspješne interakcije snimljeni izrazi lica - rekao je dr. Aggelos Gkiokas, istraživač u području umjetne inteligencije u ATHENA-i, koji je i amaterski plesač i zajedno s Katsourosom koordinator projekta PREMIERE.

„Dva glumca opisala su zagrljaj na daljinu u virtualnoj probi kao doista emocionalno iskustvo.”

Gkiokas je rekao da su izvedbene umjetnosti solidan istraživački temelj za razvoj naprednih digitalnih alata za širu upotrebu.

- U kazalištu i plesu javljaju se neuobičajeni jezični izrazi i izrazi lica - rekao je. „Zato su takve predstave odlično okruženje za treniranje UI algoritama koji će za razliku od aktualne tehnologije moći razumjeti i replicirati nestandardne izraze.”

Kreativni potencijal

Dodao je da takve tehnologije otvaraju mogućnosti koje danas ne postoje, od interakcije sa zamišljenim likovima do dodavanja vizualnih i zvučnih učinaka koji trenutačno nisu izvedivi. Mogu poboljšati i pristup osobama koje iz geografskih ili zdravstvenih razloga ne mogu prisustvovati izvedbama.

Publici mogu omogućiti doživljavanje pozornice iz različitih kutova, zumiranje i čak aktivnu interakciju u novim vrstama izvedbe.

Osim izravnog iskustva, projektni tim istražio je i kako bi digitalni alati mogli produbiti razumijevanje prošlih predstava. Jedan dio tima dodao je funkcije kao što su 3D vizualizacija i automatsko titlovanje za arhivirane snimke, što umjetničkim direktorima, istraživačima i akterima omogućuje da ih pregledavaju i proučavaju u novom svjetlu.

Za glumce i plesače sudjelovanje u projektu PREMIERE pokazalo je da rad s tehnologijom potiče razumijevanje i otvaranje novih mogućnosti za zajedničko stvaranje.

- Jedan od najzanimljivijih rezultata projekta bilo je stvaranje zajedničkog jezika odvojenih svjetova izvedbene umjetnosti i tehnologije - rekao je dr. Kleanthis Neokleous, koji predvodi skupinu za istraživanje imerzivnih tehnologija u Centru izvrsnosti CYENS u Nikoziji na Cipru, koji je također uključen u projekt PREMIERE.

Izvan scene

Neokleous je rekao da su kulturne i kreativne industrije postale ključno područje za istraživanje umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti u CYENS-u: niz skupina izvedbenih umjetnosti s Cipra i ostatka Europe već su u kontaktu radi rasprava o suradnji.

Objasnio je i da umjetnost pruža dragocjene istraživačke mogućnosti za primjenu tih tehnologija u drugim područjima života, jer humanizira napredne tehnologije i unaprjeđuje realizam emocija i izražavanja.

- Zbog složenosti, razine detalja i duboke komunikacije potrebnih u ljudskom nastupu, tehnološki razvoj izvedbene umjetnosti mogao bi se općenito primijeniti na ljudske odnose u virtualnim prostorima - izjavio je Neokleous. „To bi moglo biti podjednako jednostavno kao, na primjer, virtualna interakcija s liječnikom.”

Iako je tim PREMIERE ostvario znatan napredak, istraživači su napomenuli da je integracija umjetne inteligencije, virtualne stvarnosti i izvedbenih umjetnosti i dalje vrlo složena. Naveli su probleme kao što su ograničena rezolucija avatara tijekom izvedbe uživo, visoki troškovi sustava za praćenje pokreta i vrtoglavicu s kojom se glumci suočavaju tijekom produljenih VR proba.

Postoje i etička pitanja, među ostalim mogućnost da tehnologija zasjeni tradicionalne umjetničke prakse. Tim je ukazao na potencijalne probleme, kao što su isključenost osoba bez digitalnog pristupa ili vještina i aktualna pristranost softvera u korist zapadnih stilova kretanja i plesa.

Međutim, rekli su da je korištenje tehnologija kao što je umjetna inteligencija na pozornici još uvijek u ranoj fazi istraživanja i da će vjerojatno sazreti tijekom sljedećih pet do deset godina, a do tad će ih nova generacija umjetnika već moći usvojiti.

- Razumjeli smo postojeća ograničenja i nastavit ćemo s radom na novim projektima i poticati najsuvremenije tehnologije - rekao je Gkiokas.

Katsouros i njegovi kolege kroz svoj su eksperimentalni rad spoznali da tehnologija može intenzivirati, ali ne i zamijeniti moć emocija u izvedbenoj umjetnosti uživo.

