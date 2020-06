Ako to mo\u017eete u\u010diniti, postoji \u010dak i podreddit 'Ear Rumblers Asssemble' gdje ljudi\u00a0razgovaraju o proizvodnji zvukova u u\u0161ima s drugim ljudima\u00a0ili dijele\u00a0memove\u00a0o tome. U tom podredditu ljudi razgovaraju i o tome kako koriste svoju 'supermo\u0107'.

Ako \u017eelite saznati mo\u017eete li proizvesti ovaj zvuk, poku\u0161ajte jako stisnuti svoje lice, uklju\u010duju\u0107i i o\u010di. Jeste li \u010duli taj zvuk? Ve\u0107ina ljudi taj zvuk opisuje poput\u00a0buke, dok ga drugi opisuju kao zvuk grmljavine.

- Mene taj zvuk podsje\u0107a na glasnu\u00a0grmljavinu\u00a0- glasio je jedan od komentara na Twitteru.

Mi\u0161i\u0107 zateza\u010d bubne opne je zapravo mi\u0161i\u0107 koji prigu\u0161uje glasne zvukove, poput grmljavinske oluje ili zvuka vlastitog \u017evakanja. Kada se napne, mi\u0161i\u0107 je odgovoran za zatezanje bubnji\u0107a, koji prigu\u0161uje vibracije i smanjuje glasnost zvuka. Neki ljudi to mogu samostalno u\u010diniti kada nema glasnih zvukova koji bi se mogli prigu\u0161iti, a mi\u0161i\u0107i koji se bave kontrakcijom proizvode vlastite vibracije i zvukove, \u0161to onda vi \u010dujete.

Ako ovaj zvuk ne mo\u017eete \u010duti sa stisnutim o\u010dima i licem, mo\u017eete ga simulirati i tako da pritisnete\u00a0neku stvar uz uho, primjerice, pritisnite dlan uz jedno uho i na taj na\u010din biste trebali \u010duti taj neobi\u010dan zvuk, pi\u0161e Ifl Science.

Tek mali broj ljudi može ušima proizvoditi zvuk, možete li i vi?

Ako stisnete svoje lice i oči istovremeno moguće je da ćete čuti zvuk u ušima koji podsjeća na buku ili grmljavinu. Taj zvuk proizvodi mišić zatezač bubne opne koji inače prigušuje glasne zvukove

<p>Objava na Twitteru izvor je ovog otkrića, iako je to zapravo poznato još od 1884. godine, ako ne i od prije. Ljudi su se odmah podijelili u u kategorije ljudi onih koji to mogu i nisu bili svjesni toga i drugih koji to jednostavno ne mogu.</p><p>- Dio ljudske populacije može samostalno kontrolirati mišić zatezač bubne opne, koji se nalazi unutar uha. Kontrakcijama ovog mišića proizvodi se vibracija i zvuk, a taj zvuk se obično opisuje kao tutnjavi zvuk - napisao je Massimo na Twitteru. </p><p>Ako to možete učiniti, postoji čak i podreddit 'Ear Rumblers Asssemble' gdje ljudi razgovaraju o proizvodnji zvukova u ušima s drugim ljudima ili dijele memove o tome. U tom podredditu ljudi razgovaraju i o tome kako koriste svoju 'supermoć'.</p><p>Ako želite saznati možete li proizvesti ovaj zvuk, pokušajte jako stisnuti svoje lice, uključujući i oči. Jeste li čuli taj zvuk? Većina ljudi taj zvuk opisuje poput buke, dok ga drugi opisuju kao zvuk grmljavine.</p><p>- Mene taj zvuk podsjeća na glasnu grmljavinu - glasio je jedan od komentara na Twitteru.</p><p>Mišić zatezač bubne opne je zapravo mišić koji prigušuje glasne zvukove, poput grmljavinske oluje ili zvuka vlastitog žvakanja. Kada se napne, mišić je odgovoran za zatezanje bubnjića, koji prigušuje vibracije i smanjuje glasnost zvuka. Neki ljudi to mogu samostalno učiniti kada nema glasnih zvukova koji bi se mogli prigušiti, a mišići koji se bave kontrakcijom proizvode vlastite vibracije i zvukove, što onda vi čujete.</p><p>Ako ovaj zvuk ne možete čuti sa stisnutim očima i licem, možete ga simulirati i tako da pritisnete neku stvar uz uho, primjerice, pritisnite dlan uz jedno uho i na taj način biste trebali čuti taj neobičan zvuk, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/only-a-small-number-of-people-can-create-this-sound-in-their-ears-are-you-an-ear-rumbler/?fbclid=IwAR3c3pPmguaF0RoBTa-Pd2QXQ5UR6XTORodu7WxXYEXeXy6wnn1BIEVBz6A" target="_blank">Ifl Science</a>.</p>