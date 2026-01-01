Obavijesti

KLASIKA U NOVOM IZDANJU

Tenisice od antilopa se vraćaju 2026.: Ovo su najbolji modeli

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Tenisice od antilopa se vraćaju 2026.: Ovo su najbolji modeli
Nakon glatke kože, sportskih modela i retro oblika, u prvi plan sada dolaze antilop tenisice, koje će, prema svemu sudeći, obilježiti sljedeću godinu

Tenisice već dulje vrijeme imaju status ultimativnog modnog trenda. Siluete se neprestano mijenjaju, materijali dolaze i odlaze, a svaka sezona donosi novi fokus. Nakon glatke kože, sportskih modela i retro oblika, u prvi plan sada dolaze antilop tenisice, koje će, prema svemu sudeći, obilježiti sljedeću godinu. 

Za razliku od izrazito sportskih ili tehničkih modela, antilop tenisice djeluju smirenije i "grown-up", ali i dalje ostaju vrlo suvremene. Upravo zato lako se uklapaju u različite stilove – od potpuno ležernih do onih malo dotjeranijih – bez osjećaja prenaglašenosti.

U kombinacijama s kožnim jaknama, ravnim ili širokim hlačama te jednostavnim kaputima u neutralnim tonovima, antilop tenisice djeluju prirodno i promišljeno. Zanimljivo je igrati se i ponavljanjem materijala, primjerice antilop tenisice uz antilop kaput ili torbu, jer takvi outfiti djeluju povezano i skladno, bez da izgledaju prenapadno.

Za svakodnevne prilike oversized kaputi, opuštene traperice i antilop tenisice stvaraju ležeran, ali dotjeran gradski look. Svjetlije nijanse tenisica unose dozu svježine i razbijaju jednostavne kombinacije, dok zemljani i zagasiti tonovi naglašavaju smiren, minimalistički dojam. Vuna, pletivo i antilop zajedno daju osjećaj topline i udobnosti, ali i vizualne zanimljivosti.

Sakoi i baloneri također se lako kombiniraju s antilop tenisicama, osobito u svakodnevnim, gradskim varijantama.

Od boja popularne su smeđe, no antilop odlično izgleda i u varijanti zelene ili neke jarke nijanse poput snažne ružičaste. 

Šire hlače, suknje srednje duljine i slojevito odijevanje dodatno naglašavaju opušten karakter ovakvih outfita, u kojima se stil ne nameće, nego dolazi do izražaja kroz detalje i teksture.

Neutralne boje i zemljani tonovi čine ovakve kombinacije jednostavnima za nošenje iz dana u dan, dok tenisice u nešto izraženijim bojama mogu poslužiti kao mali, ali efektan naglasak.

Upravo u toj svestranosti leži stilski smisao antilop tenisica, dovoljno su posebne da podignu outfit, a opet cool da se lako uklapaju u svakodnevni stil.

