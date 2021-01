Godinama smo za to krivili hormon zvan prolaktin, ali znanstvenici su upravo razbili ovu dugotrajnu teoriju nakon nedavnog eksperimenta na životinjama. Novo istraživanje je loša vijest za muškarce koji su smatrali da bez pauze ne mogu prijeći na 'drugu rundu'.

Duljina pauze kod muškaraca varira od oko 15 minuta za 18-godišnjaka do 20 sati za muškarca u 70-im godinama. Međutim, žene mogu imati seks više puta zaredom, pa čak i orgazam više puta zaredom.

Desetljećima se smatralo da je prolaktin, koji naglo skoči u vrijeme ejakulacije, kriv za to što muškarci moraju čekati - ali to sada možda nije razlog.

Studija iz 2013. godine je sugerirala da su visoke razine prolaktina povezane s erektilnom disfunkcijom i nižim spolnim nagonom. Međutim, znanstvenici iz Centra za nepoznate Champalimaud u Portugalu nedavno su otkrili da ni povišenje ni rezanje razine hormona prolaktina kod miševa nije promijenilo njihovu sposobnost ponovnog spolnog odnosa.

Autorica nove portugalske studije, dr. Susana Lima, rekla je za znanstveni časopis Nature: 'Izravna veza između prolaktina i muškog post-ejakulacijskog razdoblja nikada nije izravno dokazana. Ipak, ova je teorija postala toliko raširena da se sada pojavljuje u udžbenicima.'

Doktorica Susana zaključila je da je vrlo 'malo vjerojatno' da hormon diktira čovjekovu sposobnost ponovnog orgazma.

To znači da još uvijek ne znamo što uzrokuje potrebu muškarca da predahne nakon ejakulacije ili kako skratiti vrijeme potrebno za drugi put.

Alternativne teorije sugeriraju da bi mogli biti uključeni hormoni poput oksitocina, serotonina i dopamina, ali nema konkretnih dokaza koji bi to dokazali. Smatra se da prolaktin još uvijek djeluje na spolno uzbuđenje i funkciju.

U žena je primarna funkcija prolaktina da pomogne u proizvodnji mlijeka za prehranu beba.

Doktorica Susana rekla je da se sada moraju testirati druge teorije te je dodala: 'Sad možemo krenuti dalje i pokušati otkriti što se stvarno događa', piše The Sun.

Razlika ejakulacije i orgazma

Jesu li orgazmi kod muškaraca zapravo 'jednom i gotovo' fenomeni, ili ih i muškarci mogu doživjeti više?

Tim se pitanjem pozabavila dr. Ava Cadell, seksologinja i autorica brojnih knjiga o seksu.

- Muškarci mogu doživjeti višestruke orgazme i to nije tako rijetko kako se čini. No, za to je ključno znati (i osjećati) razliku između ejakulacije i orgazma - kaže Cadwell.

Objašnjava kako je orgazam dio seksualnog iskustva koje se događa između dvije do sedam sekundi prije ejakulacije. Kombinira povećanu osjetljivost cijelog tijela, ubrzavanje disanja i naviranje krvi te raznih osjeta od skrotuma do penisa.

Ejakulacija je posljednji korak stimulacije i uključuje otpuštanje sjemena, kao i neurotransmitera koji će poslati tijelo u mod 'odmora i opuštanja'. Nakon ulaska u to, muškarac je nezainteresiran za seks - barem neko vrijeme. Muškarci koji odgađaju vrhunac, odnosno razvili su tehnike sprječavanja ejakulacije, mogu doživjeti orgazam bez izbacivanja sperme.

Tri orgazma u 10 minuta

Iako nije sigurno koliko točno muškarci mogu doživjeti orgazama prije nego ejakuliraju, seksualna studija Masters i Johnson je pronašla muškarca koji može postići tri orgazma u deset minuta. Koja je njegova tajna? Odlično uvježbani zdjelični mišići, isti oni koji su odgovorni za zaustavljanje mlaza urina, objašnjava Cadwell.