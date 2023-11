Teorija 'kora naranče' najnoviji je trend za prekid ljubavne veze

Veze mogu biti nestabilne, čak i kad se čini da je najbolje, postoje razni način na koje možemo vidjeti 'crvene zastave'. Trend 'teorija narančine kore' zapravo preispituje vezu te joj nalazi neke mane.

U suštini, teorija se svodi na to čini li vaš partner redovito mala i nasumična djela ljubaznosti prema vama. To su male geste, neprimjetne, ali važne - kao što je guljenje naranče nekom, ili vama, pravljenje kave, biranja slatkiša za voljenu osobu i slično. To znači da mislite na tu osobu i kad niste zajedno te da vam je često na umu.

Iako ovo može proći 'ispod radara', ove geste mogu signalizirati da je vašem partneru doista stalo do vas i da vas cijeni – čak i nakon početne faze zaljubljenosti.

Ako oni nedostaju u vašem ljubavnom životu, to bi mogao biti konkretan pokazatelj da veza nije suđena da traje zauvijek.

Na Tiktoku postoji bezbroj videa o teoriji spojeva, a korisnica @annabhamm koristi 'citrusni' primjer.

- Zato što takva super malena stvar otkriva toliko toga o njihovom stavu prema vama i vašoj vezi - komentirala je.

- Mislim, svi smo bili u toj vezi u kojoj se osjećamo kao da doslovno moramo moliti na rukama i koljenima za nekoga samo da nam donese cvijeće ili pokupi večeru na putu kući - ispričala je.

Foto: Dreamstime

Njezin iako provokativan viralan video brzo je dobio više od 700.000 pregleda, natjeravši mnoge gledatelje da razmišljaju o vlastitom odnosu sa zapanjujućim rezultatima.

Jedna je žena čak priznala da bi voljela da je znala za tu teoriju o spojevima prije nego što je prošetala do oltara.

- U svojoj prošloj vezi morala sam moliti za sve. Sada smo razvedeni - otkrila je.

I mnogi drugi su imali slična negativna iskustva, pri čemu je jednoj ženi partner čak odbio pomoći kad je tugovala zbog tragičnog gubitka.

- Nije htio ići sa mnom na sprovod bliskog prijatelja, iako mi je trebao. To je bio veliki znak za mene - ispričala je jedna.

Našlo ih se još - jedna je žena komentirala da joj je sadašnji partner upravo takav.

Foto: Dreamstime

Naravno da su se tu našle i one koje ističu da njihovi partneri rade sve za njih, pa i kućanske poslove. Svi nešto rade, nije im teško napraviti nešto jedno za drugo.

- Meni moj pravi grah na tostu te pritom reže tost na male kvadrate jer ja to tako volim - komentirala je jedna.

- Meni moj počešlja kosu kad sam u žurbi, mala gesta koja mi puno znači - izjavila je druga.

Dakle, treba pomagati i u malim stvarima, to su znakovi pažnje na koje vrijedi obratiti pažnju, s obje strane. To su znakovi koji nam otkrivaju koliko nam partner znači te da ga želimo usrećiti, da ga volimo.