Teorije zavjere mogu odvratiti ljude od cjepiva protiv korone

Teorije zavjere i dezinformacije pothranjuju nepovjerenje ljudi u cjepivo i mogle bi utjecati na to da procijepljenost protiv covida-19 ne dosegne razinu potrebnu za zaštitu stanovništva, stoji u studiji

<p>Studija je obuhvatila 8000 ljudi u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama i pokazala da je manje od 55 posto stanovništva spremno cijepiti se protiv Covida-19, a što je postotak potreban da bi se stekao takozvani "imunitet krda". </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Cjepiva su djelotvorna samo ako se ljudi cijepe. Dezinformacija hrani uznemirenost i neizvjesnost u pogledu novih cjepiva i širi se društvenim mrežama - kaže Heidi Larson, profesorica na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu, jedna od autorica studije.</p><p>- Time se snižava postotak stanovništva spremnog prihvatiti cjepivo - dodaje Larson, ujedno direktorica Međunarodnog projekta povjerenja u cjepivo (International Vaccine Confidence Project).</p><p>Studija je objavljena u četvrtak, u tjednu u kojem su farmaceutske tvrtke, američki Pfizer Inc i njemački BioNTech, na temelju rezultata kliničkih ispitivanja, objavili da je njihovo cjepivo protiv Covida-19 učinkovito 90 posto. Ti podaci su ključan korak u borbi protiv pandemije koja je dosad usmrtila više od milijun ljudi. </p><p>U studiji o dezinformaciji 3000 ispitanika u svakoj zemlji u razdoblju od lipnja do kolovoza bilo je izloženo široko rasprostranjenim dezinformacijama na društvenim mrežama o cjepivu protiv Covida-19. Po tisuću preostalih ispitanika u svakoj zemlji, a oni su bili kontrolna skupina, primalo je činjenične informacije o cjepivu protiv Covida-19.</p><p>Prije nego što su bili izloženi dezinformaciji, 54 posto ispitanika u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) reklo je da će se "sigurno" cijepiti provi Covida-19, a u SAD-u taj je postotak iznosio 41,2 posto.</p><p>No nakon izlaganja dezinformacijama, povjerenje je palo za 6,4 posto u UK, odnosno za 2,4 posto u SAD-u.</p><p>U objema zemljama, ljudi bez fakultetskog obrazovanja, radnici niskih primanja i nebijelci spremniji su odbaciti cjepivo protiv Covida-19, navodi se u studiji.</p><p>Žene su više od muškaraca spremnije odbaciti cjepivo protiv Covida-19, no više ispitanika u objema zemljama bilo bi spremno prihvatiti cjepivo ako to znači da će zaštititi vlastitu obitelj, prijatelje ili rizične skupine.</p>