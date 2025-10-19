Upravo zbog ove tehnike nastaje sve više malih umjetničkih djela od vune i mašte, zahvaljujući radionici Magic Tufting Studio, iza koje stoji Tomislav Magić. Sve je počelo sasvim slučajno, uz jedan TikTok video i puno entuzijazma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Tepih koji sami možete izraditi? Zagreb ima radionicu iz snova | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Ideja za radionice dizajniranja tepiha nastala je u neobičnom periodu, tijekom pandemije koronavirusa. Vlasnik Magic Tufting Studia u Zagrebu, prisjeća se kako je sve počelo. - Višak slobodnog vremena i društvene mreže su bile ‘krivac’ za ovu ideju. Točnije, sve je započelo jednim TikTok videom, gdje sam se doslovno zaljubio u tufting i tako sam se upustio u ovu avanturu – govori Tomislav.

Zagreb: Magic tufting studio za izradu personaliziranih tepiha | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inspiraciju za kreativni pothvat Tomislav je pronašao u samom procesu izrade tepiha. - Inspirirale su me beskonačne ideje, šarenilo boja i sami osjećaj da sa svojim rukama možeš napraviti nešto predivno. Počeo sam iz čiste znatiželje, a s vremenom sam shvatio koliko je ovo zapravo zabavno i opuštajuće u isto vrijeme – objašnjava. Radionice su osmišljene tako da svaki polaznik može doći sa svojim dizajnom i stvoriti nešto posebno, naučiti nove tehnike i, najvažnije, zabaviti se.

Cilj radionica nije samo kreativno izražavanje, već i izgradnja zajednice. - Naša vizija je približiti tufting široj publici, pokazati da svatko može stvoriti unikatno umjetničko djelo s vlastitim rukama. Želja nam je graditi zajednicu kreativaca, razmjenjivati ideje i osjećaj ponosa kada s naše radionice ponesu nešto što su sami izradili – objašnjava Tomislav.

Zagreb: Magic tufting studio za izradu personaliziranih tepiha | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jedna tipična radionica započinje rezervacijom termina, nakon čega slijedi odabir motiva za tepih. Polaznicima se savjetuje da izaberu jednostavnije motive kako bi im izrada bila lakša. Na radionici se upoznaju s opremom i osnovama tuftinga, biraju boje, kojih je dostupno više od 30, i kreću u izradu tepiha. Nakon što tepih bude gotov, slijedi lijepljenje i sušenje, postavljanje neklizajuće podloge, te završno šišanje i uređivanje.

Zagreb: Magic tufting studio za izradu personaliziranih tepiha | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Radionice se baziraju na Cut tehnici, odnosno tehnici rezanog vlakna. - Još postoji i Loop tehnika koja nam daje petljasto vlakno, ali nju ne prakticiramo na našim radionicama jer je mrvicu teža za izradu. Od materijala koristimo vunu u raznim bojama, tufting platno (monk's cloth), specijalno lijepilo za tepihe te neklizajuću podlogu za stražnju stranu tepiha - pojašnjava Tomislav.

Radionica obično traje između tri i četiri sata, ali zapravo sve ovisi o polaznicima. Nekima ide brže, nekima sporije, i tu nema strogog pravila. Tomislav objašnjava da je najvažnije da nitko ne osjeća pritisak da nešto mora završiti u određenom vremenu, cilj je da se svi opuste, zabave i pritom nauče nešto novo.

Najčešće dolaze mladi ljudi između 25 i 35 godina, ali i parovi te roditelji s djecom. Većina polaznika prvi put se susreće s tehnikom izrade tepiha. Tomislav ističe da se nitko ne treba bojati doći sam. - Odvažite se i dođite, zabava je zagarantirana, a usto upoznate hrpu novih ljudi – poručuje.

Zagreb: Magic tufting studio za izradu personaliziranih tepiha | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Reakcije polaznika na kraju radionice gotovo uvijek su pozitivne. Uz malo truda i volje, zadovoljstvo je zajamčeno. Tomislav kaže da ga posebno veseli kada polaznici shvate da svoj rad mogu ponijeti kući i uživati u njemu tijekom cijele godine. - Evo jedne anegdote koja nam je baš draga. Za vrijeme trajanja radionice, uvijek se družimo s našim polaznicima tako da je atmosfera kod nas uvijek opuštena. Zatim slijedi izjava jednog našeg polaznika: ‘Kako bi bilo dobro da mi ovaj tepih nosimo doma.’ Tada se cijela grupa gromoglasno nasmijala, a njemu nije bilo jasno zašto. Kada smo mu rekli da tepih na kraju radionice nosi doma, nije mogao sakriti oduševljenje sa lica. Mislio je da njegov tepih ostaje kod nas. Tako da evo još jednom, svoje tepihe na kraju radionice nosite doma – govori Tomislav.

Zagreb: Magic tufting studio za izradu personaliziranih tepiha | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U budućnosti Tomislav planira proširiti radionice i testirati nove formate, ali zasad nastavljaju rad u manjim grupama do četiri polaznika. - Trenutno smo u testiranju novih vrsta radionica, ali ne smijemo vam puno otkrivati, to će biti iznenađenje. Više informacija donosimo na našim društvenim mrežama - zaključuje.