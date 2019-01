Terapeut: Ovo je 12 znakova da ste pronašli svoju srodnu dušu

O konceptu srodne duše se svako malo priča i piše, ali što to stvarno znači? Ideja iza tog pojma je jednostavna: srodna duša je netko tko je savršeno usklađen s vama, i to samo s vama. Iako je ideja pronalaska srodne duše romantična, nije realna. Zapravo mnogi terapeuti se naježe kad čuju tu frazu.

- Koncept pronalaska srodne duše je uništio neke brakove - kaže psiholog Barton Goldsmith.

- Stvarnost je da je vjerojatno 10 ili 20 ljudi na svijetu s kojima bi pojedinac bio sretan. No ne postoji samo jedan čovjek koji bi bio savršen par nekome do kraja života - objašnjava za američki Prevention.

Licencirani klinički psiholog sa sjedištem u Manhattanu, Joseph Cilona, slaže se s tim, nazivajući koncept 'toksičnim'.

- Vjerujući u koncept srodne duše može biti za čovjeka razorno jer što ako se razdvoji od svoje srodne duše ili joj se nešto dogodi? To ljude može spriječiti da uopće uzmu u obzir nekog drugog tko možda, po njihovim kriterijima, i nije savršen - objašnjava Goldsmith.

Međutim, definitivno na svijetu postoji netko savršen za vas. Ovo su najčešći znakovi da ste pronašli savršenog partnera za sebe:

Foto: themoviedb.org

1. Svjesni ste da je to prava osoba za vas

- Znati da ste pronašli pravu osobu za sebe nije uvijek jasno - kaže licencirani obiteljski terapeut David Klow, vlasnik Skylight savjetovališta u Chicagu i autor knjige 'Vi niste ludi: Pisma vašeg terapeuta'.

- Postoji mnogo čimbenika za pronalaženje idealnog partnera. Neki od njih su instinkti - dodaje.

Goldsmith upozorava da se ne možemo oslanjati samo na naše želje kod odabira prave osobe, ali kaže da još uvijek čovjek mora vjerovati u to da duboko u sebi zna ako mu netko odgovara.

2. Vaš partner se pojavio u pravo vrijeme

Ako slučajno upoznate nekog nevjerojatnog dok se još oporavljate od prekida ili se ne osjećate spremnima da se skrasite u određeno vrijeme u vašem životu, ta osoba koja vas je zainteresirala očito nije partner za vas.

- Ali ako se osjećate kao da ste se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme, te ako su vaši životni putevi usklađeni, to je dobar spoj - objašnjava dr. Klow.

3. Osjećate se nevjerojatno ugodno zajedno

- Ovo je jedna od najvažnijih stvari - kaže Goldsmith.

- Velika je razlika biti s nekim tko vašem životu donosi ugodu i zadovoljstvo i biti s partnerom zbog kojeg vam je neugodno. To je kao razlika između disanja i utapanja. Kad ste s nekim s kim se možete opustiti i uživati i biti točno to što jeste, to je pravi znak da ste u zdravoj vezi - kaže Klow.

4. Lako prepoznajete partnerovo raspoloženje

Terapeuti to nazivaju supružnom intuicijom. Možete pročitati svog partnera bez da izgovori jednu jedinu riječ. To je prilično snažna intuicija i može ljudima pomoći kod rješavanja velikih životnih problema.

- Osjećaj emocionalne povezanosti bitan je dio zdravog odnosa - kaže Klow.

Foto: Dreamstime

5. Razumiju vas i bez riječi

Naravno, možete se družiti s puno različitih ljudi i dobro se zabaviti s njima, ali kada se osjećate kao da netko doista razumije ono što vas pokreće, rastužuje ili plaši, to mijenja život.

- Kad te netko shvaća, to je stvarno dobar osjećaj koji pozitivno djeluje na čovjeka - kaže Goldsmith.

6. Imate iste vrijednosti i ciljeve

Možda dolazite iz različitih sredina ili imate različite ukuse, ali vaši ciljevi i vrijednosti su usklađeni. I to je ono što je bitno za svaku vezu.

- Morate imati iste vrijednosti i ciljeve, to je najvažnije - kaže Goldsmith.

To je također jedna od onih stvari koje su dugoročno važne, kaže Klow.

- Slične vrijednosti i ciljevi pomažu parovima da se lakše usklade kod stvaranja zajedničkog života - dodaje on.

7. Želite ih usrećiti

Bilo da stojite na tribinama i navijate dok s dečkima igraju košarku, idete s njima na rođendan nekog koga ste upoznali prije mjesec dana ili im pomažete da što bezbolnije prebole gripu, spremni ste svoje vrijeme i energiju utrošiti u nešto što vam prije ne bi ni palo na pamet, a to je čisti primjer ljubavi. Samo imajte na umu da bi oni takve stvari trebali raditi i za vas.

- Želja da vaš partner bude sretan, čak i kad to podrazumijeva neke aktivnosti s kojima niste oduševljeni, znak je istinske ljubavi - kaže Goldsmith.

8. Poštujete jedno drugo

Poštovanje je jedna od čudnih stvari koja je obično neizgovorena, ali njezin izostanak se itekako osjeti.

- Ako osjećate da vas vaš partner ne poštuje, nemate ništa. Osjećat ćete se loše - kaže Goldsmith.

- S druge strane, poštovanje pomaže izgraditi čvrste temelje veze koja će trajati godinama - dodaje Klow.

Foto: Dreamstime

9. Uvijek imate tema za razgovor

U razgovoru će uvijek biti zatišja, ali važno je moći s partnerom voditi duge razgovore i još se osjećati kao da vam nije ponestalo tema za razgovor.

- Ako možete razgovarati od sumraka do zore, to je jako dobar znak - kaže Goldsmith.

10. Znate se nositi s različitostima u stavovima i mišljenjima

Biti s pravom osobom ne znači da se morate oko svega slagati - daleko od toga. Međutim, to znači da znate kako se nositi i prihvatiti sve ono u čemu se ne slažete.

- Biti u stanju tolerirati razlike i prihvatiti jedno drugo onakvima kakvi jeste je bitan element veze. Ako ne možete, u budućnosti ćete bit suočeni s mnogo nepotrebnih svađa i rasprava - kaže Klow.

11. Volite ih bez obzira na sve

To znači prihvaćanje činjenice da vaš partner hrče, da ne ukazujete na njihove propuste ili mane kad su loše volje i da ste voljni istrpjeti njihove najgore dane kad su mrzovoljni, tužni, bijesni ili ravnodušni.

- Morate biti u stanju voljeti nekoga i biti uz njih i kad su u najgorem mogućem stanju, psihičkom ili fizičkom - kaže Goldsmith.

12. Vaš život je s njima ispunjeniji

- Prema uvriježenom mišljenju, srodne duše su vaše druge polovice, ali u stvarnosti, ljudi su samostalna cjelina, bez potrebe za polovicama. Umjesto toga, srodna duša treba dodatno ispunjavati vaš život - kaže Klow.

To može značiti da dobre dane učini još boljima i radi male stvari kako biste se vi bolje osjećali. Naravno da nije uvijek savršeno, svi imaju i loše dane, ali ako vam partner podiže kvalitetu života, uljepšava svakodnevicu i emotivno ispunjava - to je to.