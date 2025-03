Terapeut za parove: Prekid bih preporučio u samo tri situacije

Terapeut za parove dr. Jon Dabach tvrdi da se 90% veza može spasiti – osim u tri specifična slučaja. Svađe i nesuglasice neizbježan su dio svake veze, ali kako znati kada vrijedi ulagati trud, a kada je bolje reći zbogom?

Dr. Dabach ističe da većina problema u vezama može biti riješena, osim ako nije prisutno fizičko ili emocionalno zlostavljanje. No postoje tri situacije u kojima smatra da je prekid jedina opcija.

1. Neslaganje oko toga želite li djecu

Prema dr. Dabachu, parovi prolaze kroz izazovne faze koje su najčešće rješive. No kada jedan partner želi djecu, a drugi ne, to nije samo faza – to je temeljno neslaganje.

- U ovoj situaciji ne biste trebali gajiti nadu da će partner promijeniti mišljenje, jer u obzir treba uzeti i biološki sat - objašnjava.

Ako ste u ozbiljnoj vezi, ključno je pitanje roditeljstva postaviti što ranije, kako biste izbjegli kasnije razočaranje.

- Radila sam s klijentima gdje je Partner A promijenio mišljenje jer nije želio izgubiti vezu, ali nakon nekoliko godina su se ipak razišli jer nije mogao realizirati ideju o roditeljstvu - kaže Anita Chlipala, licencirana terapeutkinja za brak i obitelj.

Ako vi ili vaš partner imate čvrst stav po pitanju djece, važno je o tome otvoreno razgovarati umjesto da se problem odgađa – jer bi kasnije mogao postati izvor slomljenog srca.

2. Konstantno varanje

Prema dr. Dabachu, kada je povjerenje neprestano narušeno i ne postoji iskreni trud da se ono ponovno izgradi, veza je već gotova.

Nevjera, čak i ako se dogodi samo jednom, ozbiljno potresa temelje povjerenja. Čak i ako prevareni partner oprosti i nevjerni partner se promijeni, veza više nikada neće biti ista.

Situacija je još toksičnija kada nevjera postane obrazac ponašanja. To pokazuje da partner nema grižnju savjesti i da je spreman ponovno povrijediti voljenu osobu.

Sheri Stritof, stručnjakinja koja piše za Verywell Mind, savjetuje da se pri donošenju odluke o ostanku u vezi nakon nevjere postave ključna pitanja:

Pokazuje li partner iskreno kajanje?

Ispričava li se iskreno, bez izgovora?

Razumije li bol koju je prouzročio?

Ako su odgovori uglavnom negativni, vrijeme je za prekid.

3. Nesklad oko životnih vrijednosti

- Kada se temeljna uvjerenja i životni ciljevi ne poklapaju – primjerice, želja za životom u različitim zemljama ili pripadnost suprotstavljenim religijama – stvara se nepremostiv jaz koji s vremenom nagriza povezanost - objašnjava dr. Dabach.

Čak i ako se partneri duboko vole, mogu imati osobne vrijednosti i ciljeve koji se ne podudaraju. Netko može sanjati o putovanjima, dok drugi želi stabilnost na jednom mjestu. Netko može imati čvrsta politička uvjerenja koja su suprotna od partnerovih.

U takvim slučajevima, ljubav ponekad nije dovoljna. Nepomirljive razlike u životnim prioritetima mogu s vremenom oslabiti vezu i stvoriti osjećaj udaljenosti.

Kada prekinuti, a kada se boriti?

Iako većina problema u vezama može biti riješena kroz komunikaciju, kompromis i terapiju, ove tri situacije često su nepremostive. Ako se prepoznajete u nekoj od njih, važno je biti iskren prema sebi i partneru – ponekad je rastanak najbolja odluka za oboje, piše Your Tango.