KOJI SU BOLJI?

Terapeutkinja usporedila svoje savjete o ljubavi s ChatGPT-jem

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Stručnjakinja je pritom upozorila na rizike korištenja AI alata u osjetljivim situacijama, poput nedostatka empatije i potencijalnih sigurnosnih problema s podacima

S porastom korištenja AI alata za obavljanje svakodnevnih zadataka, postavlja se pitanje - može li umjetna inteligencija učiniti više od samog organiziranja rasporeda? Može li pomoći, smiriti nas, dati nam poticaj ili čak olakšati osjećaj slomljenog srca?

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Stina Sanders, terapeutkinja specijalizirana za odnose, odlučila je ispitati tu mogućnost. Londonska stručnjakinja, poznata na TikToku pod imenom @stinasanders, objavila je video u kojem se suočava s ChatGPT-jem kako bi otkrila tko daje bolje savjete.

Testiranje savjeta terapeuta i AI alata

Sanders je u eksperimentu angažirala svog dečka koji je glumio "fiktivnog klijenta".

On je postavio seriju pitanja o uobičajenim problemima u vezi, od ljubavnih raskida do nesuglasica, uključujući i vječno pitanje: kako prepoznati "onu pravu osobu"? Nakon što je dobio odgovore od Sanders, postavio je ista pitanja ChatGPT-u. Rezultati su je iznenadili jer je AI alat dao savjete koji su bili precizni i korisni.

Sanders je naglasila kako ChatGPT, unatoč svojim prednostima, nosi određene rizike. Ipak, smatra da bi mogao poslužiti kao dodatak terapiji, pružajući podršku između sesija i omogućujući konzistentniju brigu o mentalnom zdravlju.

Primjeri pitanja i odgovora

"Slomljeno mi je srce... kako da prebolim bivšu osobu?"

Terapeutkinja: Sanders je predložila tri koraka za oporavak nakon raskida: fokusiranje na brigu o sebi (san, prehrana, hidratacija i tjelovježba), traženje podrške od bližnjih te bavljenje aktivnostima koje pružaju radost, uz uklanjanje podsjetnika na bivšeg partnera.

ChatGPT: AI je savjetovao slično: Fokusirajte se na brigu o sebi, oslonite se na prijatelje i obitelj te si dajte vremena za oporavak. Bavite se novim hobijima, postavite osobne ciljeve i izbjegavajte kontakt s bivšom ljubavi.

"Kako znati je li netko 'onaj pravi'?"

Terapeutkinja: Sanders je istaknula važnost međusobne kompatibilnosti, komunikacije i zajedničkih ciljeva. Naglasila je emocionalnu sigurnost, međusobno poštovanje i slične vrijednosti.

In an intimate embrace, the romantic couple shares a moment of love, creating a serene and affectionate connection. Ai Photo
Foto: 123RF

ChatGPT: AI je sažeo odgovor: - Prava osoba vas nadopunjuje, a ne ispunjava. Dijelite vrijednosti, otvoreno komunicirate i osjećate se slobodno biti ono što jeste - .

"Stalno se svađamo... kako to popraviti?"

Terapeutkinja: Sanders je preporučila aktivno slušanje i timski pristup.

- Svađa nije o pobjeđivanju, već o zajedničkom rješavanju problema - rekla je.

ChatGPT: AI je predložio tehniku slušanja bez osuđivanja, izražavanje osjećaja pomoću "ja" izjava i, po potrebi, uključivanje terapije za parove.

Tko je dao bolje savjete?

Sanders je priznala da je ChatGPT impresionirao svojim odgovorima.

- Robot je bio vrlo učinkovit, ali nisam sigurna ima li moj šarm - našalila se. Ipak, upozorila je na rizike korištenja AI alata u osjetljivim situacijama, poput nedostatka empatije i potencijalnih sigurnosnih problema s podacima.

Na kraju, Sanders smatra da AI ne može zamijeniti terapeute, ali uz promišljenu integraciju može postati vrijedan alat za podršku mentalnom zdravlju, piše The Sun.

