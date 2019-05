Tereza i Tonia nosit će haljine iz snova: 'I mi idemo na ples!'

Mama, želim ovu. Ta mi je najljepša. Široka je i svjetluca se, sa smiješkom je ushićeno izabrala Tereza Božac (19) svoju haljinu. U njoj će uskoro zablistati kao pulska maturantica. Ona je jedna od šest djevojaka koje su na natječaju 24sata dobile dizajnersku haljinu za maturalnu večer.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Tereza Božac

Unatoč Downovu sindromu, s kojim je rođena, ima iste snove kao njezini vršnjaci. Ide u Školu za odgoj i obrazovanje u Puli i uspješno izvršava svoje obveze. Veseli se maturalnoj zabavi i putovanju s prijateljima. Želi biti cvjećarica i trenutačno je na praksi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Obožavam ruže, gerbere, ma sve cvijeće. Divnih je boja i mirisa, a ima moć uljepšati i najlošiji dan - rekla je dok je uz pomoć dizajnericeisprobavala haljinu za večer u kojoj će ući u svijet odraslih.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U školi mi je lijepo, imam puno prijatelja. Nisam imala problema zato što imam Downov sindrom. Znala sam se naljutiti i ražalostiti kad sam bila mlađa, ali znam da je to sve prošlo, kaže Tereza. Mama Manuela velika joj je podrška u svemu. Za svoju curicu želi sve najbolje.

- Ona je svjesna da joj za neke stvari treba više vremena, pomoći i podrške. Ne gleda na sebe kao na drugačiju osobu jer nije drugačija. Dobije zadatke u okviru svojih mogućnosti. Ona je osoba s istim potrebama kao mi svi. Pristup tim potrebama je prilagođen njenom načinu shvaćanja i učenja - kaže majka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Tereza na pitanje je li zaljubljena s ponosom odgovara da je. Kaže da ima dečka i da se s njim čuje gotovo svaku večer po sat vremena. Aktivna je i na društvenim mrežama i voli kuhati s prijateljima iz udruge koju pohađa.

- Volim vidjeti da se ljudi smiju. Volim svoj život i volim sve ljude oko sebe. Ne volim kad se ljudi svađaju. Ne treba se svađati. Samo se treba svemu smijati - veselo kaže.

Još jedna djevojka s Down sindromom dobila je haljinu koju je sama odabrala.

- Znam da ćemo prvo maturu slaviti u školi, a onda idemo u restoran, gdje ćemo plesati. S dečkima će ples otvoriti mame, a s nama curama tate - nasmijano priča Tonia Klarin (18) iz Zagreba, koja također ima Downov sindrom.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Tonia Klarin

- Lijepa mi je haljina. Crvena mi je najdraža boja i zato mi je ova najljepša - veselo kaže Tonia, koja je za svoju posebnu večer izabrala haljinu Matije Vuice.

- Njih dvije su pravi Božji dar rekla je Vuica koja je objema maturanticama darovala haljine.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Tonijina majka Martina bila je dirnuta. Kaže kako izgleda kao princeza.

- Tonijin Down bio je iznenađenje za sve nas. Rodila sam, kasnije su mi je donijeli na podoj. Sve je izgledalo idilično i bila sam u sedmom nebu od sreće. Zatim je došla vizita i liječnik me pitao jesam li ikad čula za Down sindrom. Počeo je nabrajati vidljive znakove sindroma, a ja sam gledala Toniju i ostala paf - prisjeća se.

Prema Toniji se ponašala kao i prema drugoj djeci. Imala je operaciju na srcu s 18 mjeseci.

- To smo uspješno riješili i od tada je ona naša zraka sunca i naša radost - ponosno kaže majka.

U školu je uspješno upisana te joj je od pomoći bio asistent u nastavi. Tonijina majka i razrednica smatrale su da ne znaju gdje su njezine granice i kako ih moraju probati.

- Ona je neustrašiva i vrlo hrabra, a borac je od rođenja, tako da za nju nije bilo nikakvih prepreka. Imali smo i sreće što su nas svi uvijek bezrezervno prihvaćali - priča Tonijina majka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Kroz školovanje je stekla mnoge prijatelje, a u osmom razredu proglasili su je učenicom godine.

- Bila sam ponosna. Za uspomenu sam dobila knjigu, koju još čuvam - kaže Tonia, koja je poslije upisala Medicinsku školu i usmjerila se za pomoćnu njegovateljicu. Praksu je imala u zagrebačkom domu umirovljenika na Iblerovu trgu.

- Pomagala sam im koliko sam mogla. Kupala sam umirovljenike, hranila ih, presvlačila krevete i pričala s njima. Divni su, uvijek su bili dobre volje. Kad god bih ih pitala kako su, rekli bi da su odlično - priča Tonia i dodaje da joj posao nije bio težak. I upravo je takva u svemu što radi.

- Ne mislim da imam teškoće ili da nešto ne mogu, ista sam kao svi drugi ljudi. Napisala sam završni rad na temu piramida zdrave prehrane. Nakon škole želim raditi u vrtiću. Jako volim malu djecu i bebe, veselim se poslu - zaključuje Tonia.

PRIJATELJSKI IZAZOV

Jednostavno bih joj htio postaviti izazov - je li moguće da jednu jedinu večer sačuva dizajnersku haljinicu od masnih flekica???

Ovom je prijavom Vedran Vlahović (23) osvojio žiri 24sata, a time i dizajnersku haljinu za svoju prijateljicu Donatellu Bajdak (18).

Oboje su iz Samobora.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Vedran Vlahović

Donatella je završila ekonomsku školu, planira studirati ekonomiju i ostati u Hrvatskoj. Na maturalnoj večeri zasjat će u dizajnerskoj haljini Snježane Mehun, a u pratnji će joj biti upravo Vedran. On će nositi odijelo iz Varteksove kolekcije Young.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Donatella Bajdak

- Iznenadio me poziv iz 24sata - kaže Vedran, a Donatella dodaje:

- Ovo je bilo neočekivano. Vrlo sam sretna.

JA SAM JOJ BIO I OSTAO FREND I TATA

Osim mladog para, nagradu je osvojio jedan tata. Ivica Hodić iz Osijeka prijavio je svoju kćer.

- Moja prijateljica je i moja kći. Maturantica je matematičke gimnazije, predivno je dijete i odlična učenica. U srednjoj školi bila je u odbojkaškoj reprezentaciji Hrvatske. Nakon toga bila je na teškim operacijama koljena i daleko od kuće i prijatelja. Ja sam joj bio i ostao frend i tata koji joj želi omogućiti najljepšu maturu, ali ne mogu, pa molim vas - napisao je uz potpis “Lp Ivica”.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Ivica Hodić

Tata će Ivu na maturalnu večeru otpratiti u Varteksovu odijelu, a ona će ponosno nositi haljinu dizajnera Ivana Alduka.

- Bila sam presretna jer sam haljinu neuspješno tražila još od Nove godine - rekla je Iva.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Iva Hodić

ONA JE MOJ BFF, MOJE SVE

Imam djevojku koja ide sa mnom u razred. Za našu vezu nitko ne zna. Svaki dan slušam kako paničari zbog maturalne večeri i kako nikako ne zna što će obući, ali je bitno da je do sada isprobala 1000 raznih kombinacija...

Ovako je svoju prijavu na natječaj 24sata u kojem su prijatelji prijavljivali svoje najbolje frendice, započeo Mario Katić iz Donje Zeline. Zatim je nastavio: “Smatra kako u niti jednoj nije dovoljna lijepa i zgodna, a sasvim je suprotno! Najljepša je cura u mojoj školi, a bome i šire... Smatram da zaslužuje Vaš poklon i da na toj večeri zasja i stvarno pokaže da je najljepša! Iako piše da je natječaj za BFF, ona je moj BFF, moje sve!

Ma

Žiri 24sata jednostavno nije mogao ostati ravnodušan na ovu ljubavnu priču.

- Vidio sam oglas na 24sata, htio sam iskušati svoju sreću. Na kraju je upalilo. Ovo je sjajno! Totalno sam iznenađen. Nisam očekivao da ćete me izvući na nagradnoj igri - govorio je u slušalicu nakon što smo ga nazvali da je jedan od najboljih frendova.

Mario ide u srednju školu u Dugom Selu - ekonomski smjer. Želi upisati Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer menadžment. I njegova Anamaria sanja da će upisati ekonomiju.

- Iako je zadnji dan škole, danas još odgovaram za višu ocjenu. Nadam se da ću podići prosjek i upisati ekonomiju. U biti ne znam, možda upišem i učiteljsku za tetu u vrtiću - radosno nam je jučer rekla mlada maturantica Anamaria Ivezić (18) kojoj je na kućnu adresu iz Splita stigla haljina dizajnerice Monike Sablić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Monika Sablić

Anamaria, nažalost, zbog ‘ludnice’ oko završnih ispita, nije mogla otputovati u Split i tamo izabrati haljinu za svoju maturalnu večer i taj je zadatak rado prepustila dizajnerici.

- Haljina je stigla, predivna je. Presretna sam. Sjajno mi stoji. Radujem se zabavi. Mario i ja ćemo se 2. lipnja baš dobro zabaviti. I njegovo odijelo Varteks je divno, bit ćemo dobar par - rekla je marljiva učenica i pritom dodala da mora nazad učiti jer je sutra zadnji, ali njoj jao važan dan.

'UŠMINKALI' SU SE I MLADI VINKOVČANI

A posljednji par iz našeg natječaja mladi su Vinkovčani Kristijan Kokor (18) i Ana-Marija Gregić (18). Matematičar i buduća psihologinja.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Kristijan Kokor

- Poklonio bih haljinu svojoj prijateljici Ana-Mariji. Prijatelji smo već 13 godina, još od prvog razreda osnovne škole. I zato što se svojoj maturalnoj stvarno veseli, zato što je ove godine radila stvarno neumorno da upiše psihologiju. Ona nema puno prijatelja, ali je stvarno divna osoba, na čijem je licu osmijeh stvarno lijepo vidjeti. Haljina bi je obradovala iznad svega i zaključila sav uspjeh koji je ove godine postigla (maturantica je Srednje Strukovne Škole u Vinkovcima). Općenito se voli lijepo odijevati, iako to u zadnjih nekoliko mjeseci (zbog pritisaka u školi) nije imala prilike raditi.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Ana-Marija Gregić

Sve u svemu, nadam se da ću osvojiti haljinu, jer želim vidjeti taj osmijeh na njezinom licu i želim da zablista na maturalnoj - napisao je Kristijan Kokor u prijavi i na kraju stavio smajlić. A budući da je osmijeh jedne vrijedne djevojke u pitanju - to je bilo presudilo. Haljina dizajnerice Aleksandre Dojčinović dostavom je doputovala u Vinkovce. Zagrebačka je dizajnerica također imala zadatak ‘na slijepo’ iskrojiti jednu od najvažnijih haljinu u životu mlade žene.

- Stigla je, odmah sam otvorila paket. Izgleda odlično! Probat ću je tek kad stignem kući. Još sam u školi - poslala nam je Ana-Marija u SMS poruci za vrijeme školskog odmora. A nakon što je stigla kući, odmah nas je nazvala:

- Haljina mi se jako sviđa. Moderna je, kao stvorena je za maturalnu, rekla ushićeno.

Iako je završila Turističku gimnaziju Vinkovci, sanja da će studirati psihologiju. No ako ne uspije, upisat će pravo, baš kao njezin tata.

- Čim mi je Kristijan javio da smo dobitnici, osjećala sam se kao u nekom snu - rekla je i dodala da se ona i njezin BFF poznaju već 13 godina.

Kristijan ide u gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, prirodoslovno matematički smjer. Želja mu je upisati i studirati arhitekturu ili matematiku na PMF-u.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nakon studija ne želim napuštati Hrvatsku, mislim da se posao uvijek može naći - pun pozitive rekao nam je mladi Vinkovčanin koji će kraj svojeg srednjoškolskog obrazovanja proslavati večeras. Njegova BFF na zabavu će za tjedan dana u jednu salu u centru Vinkovaca.

- Odijelo mi je super. Uspio sam uskladiti i cipele, kravatu i košulju. Baš sam zadovoljan. Evo, baš sam jučer odijelo odnio na peglanje, da za maturalnu zabavu sve bude baš kako treba - rekao je Kristijan.

Našim dobitnicima i svim maturantima želimo sjajnu zabavu, a svim dizajnerima i Varteksu se zahvaljujemo na sudjelovanju u ovoj prekrasnoj priči.

POGLEDAJTE CIJELU GALERIJU: