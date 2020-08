Nakon \u0161to je provela dan na pla\u017ei\u00a0valjaju\u0107i se u pijesku, Bessie je do ponedjeljka bila gotovo ona stara. U zadnjoj objavi na Twitteru Sacha je rekao da je Bessina plava boja izblijedila kao i njezinih 15 minuta slave. Opisao je kako je sada zelenkaste boje, pa nije ni sjena prethodnoj plavoj.

Tweet je zavr\u0161io po\u0161alicom kako se boji \u0161to \u0107e njegov pas sljede\u0107e izvesti, te je preporu\u010dio pratiteljima da pozorno prate objave jer Bessie \"redovito izvede ne\u0161to glupo\".

Terijerka se uvaljala u boju pa je četiri dana imala plavo krzno

Bedlington terijerka Bessie prošlog tjedna je nasmijavala sve prolaznike tijekom šetnje po kvartu nakon nezgode s bojom. Kao četveronožni dlakavi Štrumpf, bila je potpuno plava

<p>Kujica stara dvije godine uvaljala se u svježu sliku na platnu koju je njezin vlasnik ostavio da se osuši u vrtu, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/08/05/dog-turns-blue-four-days-rolling-painting-artistic-owner-left-dry-garden-13085407/">Metro</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pas je ljubomoran na igračku</p><p>Iako se ozbiljno namučio kako bi iz njezina svijetlog krzna ispao uljanu boju, vlasnik nije uspio i nesretni pas je četiri dana imao posve plavo krzno.</p><p>Vlasnik Sacha Barbato (49) kaže kako su njega i njegovu obitelj prolaznici čudno gledali dok su šetali Bessie, no njoj to nije smetalo.</p><p>Putnički agent iz Brandistona u Norfolku objavio je fotografiju plavog ljubimca na društvenim mrežama.</p><p>- Što možete učiniti kad vam se pas uvalja u akrilnu boju i to ne uspijete isprati ni nakon dva pranja. Pitam za prijatelja - našalio se na Twitteru.</p><p>- Samo da objasnim, platno sa svježom bojom je palo na tlo, a ona se uvaljala u travu vjerojatno zašto što joj je čudno mirisala. Okupali smo je i većina boje je bila na krznu te nije doprla do kože. Ona je dobro i sretna je i manje plava - pojasnio je u objavi.</p><p>Sacha se našalio kako sljedećih nekoliko dana mora izbjegavati plavu odjeću kako ljudi ne bi pomislili da je riječ o novom modnom pokretu.</p><p>Također, na svojem profilu se nastavio javljati s novostima o Bessie potvrdivši da su za svaki slučaj ipak bili kod veterinara koji je rekao da je pas dobro.</p><p>Nakon što je provela dan na plaži valjajući se u pijesku, Bessie je do ponedjeljka bila gotovo ona stara. U zadnjoj objavi na Twitteru Sacha je rekao da je Bessina plava boja izblijedila kao i njezinih 15 minuta slave. Opisao je kako je sada zelenkaste boje, pa nije ni sjena prethodnoj plavoj.</p><p>Tweet je završio pošalicom kako se boji što će njegov pas sljedeće izvesti, te je preporučio pratiteljima da pozorno prate objave jer Bessie "redovito izvede nešto glupo".</p>