Teške istine koje žene u 40-ima žele da znaju žene u 30-ima

Što je to u istini tako nepodnošljivo zastrašujuće? Zašto se ne možemo nositi s njom? Jesmo li toliko zacementirani u svojim iluzijama da ne možemo shvatiti da bi u priči moglo biti nešto više? A ako je ta priča naš život i to se ne može poreći, onda nas istinska i neizbježna istina sigurno mora osloboditi, kao što su nam govorili cijeli život.

- Istina će vas osloboditi - kažu. I dok nas druge popularne fraze, poput 'istina je vani', potiču da ne prihvaćamo varalice, kada je riječ o našim životima kao žena, - posebno žena koje shvaćaju da ne možemo zauvijek ostati mlade, istina se pretvara u način prihvaćanja.

Stariti je prekrasno, ali potrebno je mnogo prilagodbe, a neke od najtežih životnih lekcija dolaze ženama u kasnim 30-ima.

Evo 6 brutalnih istina koje žene u 40-ima žele da znaju žene u 30-ima.

1. Mogućnost zapošljavanja se eksponencijalno smanjuje

Dok ste u 30-ima, nećete biti previše svjesni koliko ste nevjerojatno lijepi i vitalni. Razmišljat ćete o stvarima poput karijere, djece, partnerstva i braka. Ovo su godine kada odgovornost počinje pljuštati, a zbog svoje mladosti imate snage nositi se sa svime time. Ako imate posao, bit će vam nemoguće zamisliti da ste nezaposleni; u stvari, samo ćete pretpostaviti da će vas ono što radite što se tiče karijere odvesti u onu udobnu, bogatstvom ispunjenu starost iz snova.

Vaš mladenački sjaj ono je što vas trenutno vodi kroz vrata, iako mislite da je to vaš mozak ili ambicija. Tek nakon 40. godine uvidjet ćete kako se percepcija o tome tko ste mijenja, naročito na poslu. Naime, poslodavci vas krenu gledati na drugačiji način.

2. Ostarjet ćete i to će se vidjeti

U svijetu u kojem se naš fizički izgled tako pomno ispituje, naučeni smo uklopiti se u kalup ili pokleknuti pod okrutnom osudom nesuosjećajne ljudske publike. Naravno, ako je vječno mladolik izgled na vrhu popisa obaveza, pa, zapravo nitko od nas ne može preživjeti taj test izdržljivosti.

U svojim 30-ima još niste doživjele pad. Vaše grudi još se nisu spustile, a na vašem licu relativno nema bora koje bi ispričale priču o vašem dosadašnjem putu.

Jedan od razloga zašto žene postaju 'pume' je taj što se drže mladosti i osjećaju da je jedini način da to pokažu tako da se druže s mlađim muškarcima. Izgledati privlačno drugima posljednja je granica ne puštanja, pa kad se suoče s borama, opuštenim dijelovima tijela i općim osjećajem da postaju nevidljive, mnoge žene u 40-ima polude pokušavajući zadržati ono što mlađe imaju u svojim 30-ima.

3. Vaš razvod možda tek dolazi

Osim ako niste jedna od sretnica, razvod bi se mogao desiti u vašim 40-ima. Zašto? Jer ljudi dosade jedni drugima, a kada se dosada i pretjerana familijarnost spoje s krizom srednjih godina, počnete se buniti protiv vlastitog života.

Nešto se dogodi osobi u 40-ima i to nije baš dobro. Ipak, stvarno je - i to je surova istina. U 40-ima polako, ali sigurno postajete svjesni svoje smrtnosti. Kad shvatiš koliko ti je malo vremena preostalo, ova pobuna može postati - prevara, plastična operacija, riskiranje života na ovaj ili onaj način.

A taj osjećaj može biti obostran, jer se vašem supružniku dešava isto. Možda niste jedina koja vara - i muž je možda s nekom mlađom ženom.

4. Život će vas pobijediti

Kad stignete na prag 40-tih, još ste svježi s onih 39. Da, broj boli, ali hej, to je samo broj, zar ne? A onda se pojavi 41, pa 42... Uskoro se približavate polovici dekade i shvatite da povratka nema.

5. Pobijedit ćete život

Prava mudrost neće doći dok ne pređete 50-te. Ono što svi moramo znati jest da smo hormonski, emocionalno, fizički i intelektualno u 40-ima najviše zbrkane. Ako mislite da je tinejdžerstvo bilo loše, isprobajte krizu srednjih godina.

Ako želite život jednako dotući kao što vas je on dotukao, prihvatite ga i recite si da ćete ga pobijediti.

Ako želite biti gospodarica svoje sudbine, a ne rob koji mora činiti velike pothvate neljudske izdržljivosti samo da ostane relevantan, tada pojednostavite svoj život na način da kad svijet kaže 'ne', vi kažete: - kako god.

6. I dalje ćete raditi glupe pogreške

Nemojte ni na trenutak pomisliti da će vas 40. godina pretvoriti u iskusnu, mudru osobu. Naime, bit ćete stavljeni na testove koje niste mogle ni zamisliti, a na većini tih testova nevjerojatno ćete pasti.

Primjeri velikih pogrešaka:

- Odete na internet i nađete romantičnu, ali 'bezopasnu' vezu kojom ćete nahraniti ego jer ste zaglavljeni kod kuće, dosadno vam je i gladni ste pažnje. U ovom trenutku možete prekrižiti sve ono što biste očekivali dobiti u nagodbi za razvod jer se za vašeg partnera vaša bezopasna romantična ništavnost smatra emocionalnom prevarom.

- Slikate se i fotografije šaljete muškarcima koje upoznate na internetu. Kad shvatite da ste upravo poslali skandalozne fotografije sebe strancima, osjećat ćete se očajno.

- U nekom trenutku tijekom svojih 40-ih, pogledat ćete se u ogledalo i vidjeti svoju mamu ili baku. Pa ćete poželjeti 'popraviti' izgled. Još jednom, dolazi do dvostrukih standarda: svijet će vam reći da slavite ljepotu koja ste vi dok će istovremeno činiti da se osjećate ružno. Ipak, pokušaj da izgledate 'premlado' da biste kompenzirali svoju 'prastarost' je velika greška.

Živite te 30-e punim plućima, jer 40-e su bez sumnje najturbulentnije razdoblje u vašem životu. Do vremena kada dođete u 50-te, smijat ćete se pogreškama koje ste učinili u svojim 40-ima; cijenit ćete ljepotu koju ste imali u 30-ima; sjećati zabave koju ste imali u svojim 20-ima; i bit ćete sretne jer preživljavanje vam pruža upravo to - unutarnje zadovoljstvo, piše Your Tango.