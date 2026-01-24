Teški ovisnici: Ovi horoskopski znakovi ne mogu živjeti bez tehnologije i 'gadgeta'

Ne možete odvojiti oči od telefona, računala ili tableta? Možda ste znak zodijaka sklon tehnološkoj ovisnosti, a zvijezde mogu dijelom objasniti zašto. Preveliko korištenje tehnologije može vas izolirati i smanjiti stvarne društvene kontakte
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše ovisnih znakova o tehnologiji.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. VAGA Vage cijene ravnotežu i društvene odnose u stvarnom svijetu, pa im tehnologija nije prioritet. Društvene mreže koriste povremeno, ali ne do mjere da bi to postala navika. Vage vole uživati u životu i druženjima uživo, što ih čini najmanje ovisnima o gadgetima i aplikacijama. Internet je za njih alat, a ne “svijet u kojem žive”.
| Foto: Fotolia
11. RAK Rakovi cijene privatnost i intimnost, pa nisu skloni stalnom online prisustvu. Tehnologija im je korisna za komunikaciju s obitelji i prijateljima, ali rijetko više od toga. Rak će radije razgovarati uživo ili provesti vrijeme u domu nego provoditi sate online. Njihova ovisnost o digitalnom svijetu je vrlo niska.
| Foto: Fotolia
10. JARAC Jarci su fokusirani na ciljeve i produktivnost, pa tehnologiju koriste isključivo kao alat. Oni rijetko gube vrijeme na zabavu online jer im je prioritet stvarni napredak. Jarac cijeni stabilnost i kontrolu, pa digitalni svijet koristi racionalno i planski. Njihova “ovisnost” je minimalna — uglavnom kada im tehnologija pomaže u karijeri ili učenju.
| Foto: Fotolia
9. BIK Bikovi vole stabilnost i praktičnost, a tehnologija im je korisna samo kad olakšava život. Ne traže stalne novitete niti su fascinirani gadgetima. Internet koriste za konkretne stvari: kupovinu, bankarstvo ili planiranje. Njihova povezanost s tehnologijom je funkcionalna, a ne emocionalna. Bikovi rijetko postaju ovisni o digitalnom svijetu.
| Foto: Fotolia
8. LAV Lavovi vole pažnju i dijeljenje svojih postignuća, pa im društvene mreže pomažu u tome. Oni koriste tehnologiju kako bi bili vidljivi i pokazali svoje uspjehe. Ipak, Lav voli stvarne kontakte i doživljaje, pa tehnologija nije njihov primarni fokus. Oni su ovisni o “online potvrdi”, ali ne na način da bi izgubili kontrolu. Lav će prije provesti vrijeme u stvarnom društvu nego pred ekranom.
| Foto: Fotolia
7. RIBE Ribe vole kreativnost i online svijet često koriste za umjetničko izražavanje ili bijeg od stvarnosti. Internet im omogućava da istražuju maštu i povežu se s drugim ljudima na emocionalnoj razini. Iako ponekad provode puno vremena online, njihova ovisnost o tehnologiji je umjerena jer imaju i bogat unutarnji svijet. Ribe koriste tehnologiju više kao alat nego kao stalnu potrebu. Bez interneta osjećaju blagu dosadu, ali rijetko frustraciju.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA Djevice vole organizaciju i praktičnost, pa im tehnologija služi kao alat za planiranje i produktivnost. Njihova ovisnost nije toliko zbog zabave koliko zbog praktičnih razloga. Aplikacije, podsjetnici i digitalni kalendari im pomažu da održe kontrolu nad životom. Djevice se drže tehnologije jer im olakšava život, ali rijetko postaju potpuno “zarobljene”. Njihova samodisciplina ograničava pretjerano korištenje.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION Škorpioni vole duboko istraživati i analizirati, a digitalni svijet im daje savršenu priliku za to. Često provode sate promatrajući i proučavajući sadržaje koji ih zanimaju. Tehnologija im pruža kontrolu i sigurnost, jer mogu birati što i kako će gledati ili čitati. Škorpioni ponekad postanu previše zaokupljeni online sadržajem. Za njih je ekran često “sigurno utočište” od vanjskog svijeta.
| Foto: Fotolia
4. OVAN Ovnovi su energični i avanturistički nastrojeni, a najnoviji gadgeti i aplikacije ih lako privuku. Internet im pruža uzbuđenje, informaciju i zabavu, često u isto vrijeme. Ovnova neovisnost ponekad znači da mogu pretjerivati s korištenjem tehnologije jer vole stalno “biti u toku”. Gadgeti im također pomažu u organizaciji i ostvarivanju ciljeva. Bez digitalnih uređaja Ovnovi se mogu osjećati pomalo sputano ili dosadno.
| Foto: Fotolia
3. STRIJELAC Strijelci vole istraživati i koristiti tehnologiju za planiranje, učenje i dijeljenje iskustava. Njihov entuzijazam prema novim digitalnim trendovima čini ih stalno prisutnima online. Tehnologija im je način da povežu svijet, uče o drugim kulturama i dijele svoja putovanja. Iako vole prirodu i avanture, gadgeti su im stalni pratitelj. Strijelac koristi tehnologiju kako bi svaki trenutak učinio zanimljivijim i bogatijim.
| Foto: Fotolia
2. BLIZANCI Blizanci su neiscrpni u traženju informacija i komunikaciji. Društvene mreže, chatovi i članci stalno im pune dan, a sati im prolaze kao minute. Njihov um neprestano traži nove podražaje, pa je internet savršeno “hranilište” za njihovu znatiželju. Blizanci vole dijeliti svoja otkrića i biti u toku sa svime. Kada im se oduzme tehnologija, često osjećaju dosadu i frustraciju.
| Foto: Fotolia
1. VODENJAK Vodenjaci su prirodni inovatori i tehnologija im je stalni izvor inspiracije. Njihova radoznalost i kreativnost čine ih stalno povezanim s gadgetima, aplikacijama i novim trendovima. Teško im je odvojiti se od interneta jer vole biti među prvima koji probaju nove stvari. Vodenjaci koriste tehnologiju i za društvenu interakciju i za osobni razvoj. Bez digitalnih alata osjećaju se kao da im nedostaje dio svijeta.
| Foto: Fotolia