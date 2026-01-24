Teški ovisnici: Ovi horoskopski znakovi ne mogu živjeti bez tehnologije i 'gadgeta'

8. LAV Lavovi vole pažnju i dijeljenje svojih postignuća, pa im društvene mreže pomažu u tome. Oni koriste tehnologiju kako bi bili vidljivi i pokazali svoje uspjehe. Ipak, Lav voli stvarne kontakte i doživljaje, pa tehnologija nije njihov primarni fokus. Oni su ovisni o “online potvrdi”, ali ne na način da bi izgubili kontrolu. Lav će prije provesti vrijeme u stvarnom društvu nego pred ekranom. | Foto: Fotolia