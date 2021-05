Više od 500 ispitanika u Hrvatskoj u prošlogodišnjoj je anketi reklo da su im čokoladne pahuljice omiljena vrsta žitarica za doručak. To je bio dobar povod da Unija potrošača Hrvatske (UPH) kao partner u projektu FooDPRO s kolegama iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Slovačke te Češke naprave testiranje čoko pahuljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje razbuđuju bolje od kave

S hrvatskog tržišta testirali su 18 vrsta takvih pahuljica i detaljno laboratorijsko ispitivanje sastava potvrdilo je onu odavno uvriježenu sumnju mnogih - da u slatkim i primamljivim pahuljicama zaista zna biti vrlo mnogo šećera, pa su zato možda bliže desertu nego cjelovitom obroku.

Na pojedinim pakiranjima znaju pisati i tvrdnje da su obogaćene mineralima i vitaminima, a zaključak ovog istraživanja je da to ima marketinšku svrhu i možda svrhu umirivanja savjesti potrošača, koji su ipak svjesni da u čokoladnim pahuljicama ima i mnogo šećera.

Ovo istraživanje potvrdilo je da djeca u samo jednom obroku ovih pahuljica mogu pojesti više od polovice preporuke o dnevnom unosu šećera.

Istodobno Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da to ne bi trebalo prelaziti 10 posto dnevnog unosa energije. Detalje ovog velikog istraživanja UPH objavio je jučer na konferenciji, a cijeli projekt financirao se iz sredstava EU. Iako su tijekom istraživanja potvrdili da u ovakvim žitaricama zaista ima mnogo šećera, ipak proizvodi Nestlé - Nesquick Alphabet, Lino Crunch i Tre Mulini - Choco Balls zadovoljili su najstrože kriterije Svjetske zdravstvene organizacije kad je riječ o razini šećera.

Testirane žitarice u sebi su imale od 16,9 g do 36,2 g šećera na 100 grama proizvoda. Kada se pogledaju tabice energetske vrijednosti, iz UPH-a navode da se pali “crveni ili barem narančasti alarm”.

Doduše, proizvođači redovito daju preporuku koliko bi pahuljica trebalo pojesti za obrok i to je 30 grama. Ali realnost je druga i ako se pita potrošače, oni bi u zdjelicu usuli duplo više, odnosno 60 grama! Pokazala je to anketa.

Kada bi se slijedile preporuke proizvođača i pojelo samo 30 grama čoko žitarica, dijete do pet godina s porcijom bi zadovoljilo 34 posto dnevnog unosa šećera, dijete do 10 godina 26 posto, a odrasli čovjek 23 posto. No kada bi u zdjelicu “dozirali” količinu prema osobnom izboru (60 grama), tada bi s obrokom dijete do pet godina unijelo 68 posto preporučene dnevne količine šećera, dijete do 10 godina 51 posto, a odrasli čovjek 46 posto.

No na kutijama često stoje i izjave da su pahuljice obogaćene mineralima i vitaminima pa su u sklopu ovog istraživanja, financiranog od EU laboratorijski ispitali i željezo te folnu kiselinu.

- Iako obogaćeni proizvodi sadrže u prosjeku 40 posto više folne kiseline, vrijednosti željeza nisu znatno veće. U nekim slučajevima, vrijednosti su čak usporedive sa sadržajem prirodnog željeza - stoji u izvješću HUP-a te su komentirali: “Čokoladne žitarice nikako ne možemo uključiti u svakodnevnu uravnoteženu prehranu jer sadrže puno previše šećera i visoko su prerađeni proizvodi, pa se pitamo, imaju li dodaci vitamina i minerala u ovim proizvodima uopće smisla”.

Također u svom komentaru navode da je više od plovice proizvoda obogaćeno vitaminima i mineralima i to “kako bi se stekao dojam poboljšane kvalitete proizvoda”.

- Uvjereni smo da proizvođači čokoladnih žitarica koriste prehrambene tvrdnje uglavnom kako bi privukli pažnju roditelja koji se tješe činjenicom da će odabirom čokoladnih žitarica sa dodatnim prehrambenim tvrdnjama o poboljšanom sastavu, djetetu pružiti barem dovoljnu količinu vitamina i minerala, često, istovremeno zatvarajući oči pred količinom šećera u proizvodu - mišljenje je HUP-a.

Ipak, treba imati na umu i to da prosječni potrošač svjesno bira i poneku poslasticu kao što su hrskave čoko pahuljice, kao što će svjesno ponekad pojesti tortu ili popiti čašu pića. Bitno je da to radi informirano, pa tako i s čoko pahuljicama.

A kada su unutar ovog projekta ispitivali senzorna svojstva (okus, teksturu, boju...), tada su pahuljice jako dobro prolazile i u prosjeku su dobile četvorku, od maksimalne petice.

- U senzoričkom testu bolje su se pokazali proizvodi s intenzivnim okusom kakaa ili čokolade i žitarica, kao i oni koji su nakon pripreme obroka zadržali hrskavu i čvrstu konzistenciju. Slađi i slani uzorci imali su lošiji okus. Većina čoko žitarica je dobila dobru ocjenu na senzoričkom testu, u prosjeku ocjenu četiri - navode iz HUP-a. Pregledavajući deklaracije, uočili su da su neke nepotpune, a trgovci su spremno reagirali da ih isprave.