The New York Times danas slavi 172 godine od prvog broja

Kad su na današnji dan 1851. novinar i političar Henry Jarvis Raymond te bivši bankar George Jones osnovali novine, vjerojatno im ni na kraj pameti nije bilo da će dnevni list kojeg pokreću u današnje vrijeme mnogi titulirati kao 'The Gray Lady' (Sijeda dama),, zbog dugog razdoblja izlaženja. Tada se možda ne bi okladili niti u to da će njihovi novinari dobiti čak 101 Pulitzerovu nagradu, najviše od svih novina u svijetu. No, ipak im je uspjelo održati 172 godine tradicije i dobiti tolike nagrade.