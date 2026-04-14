Tiha epidemija mogla bi ugroziti gotovo dvije milijarde ljudi, a mnogi ni ne znaju da su bolesni

Bolest jetre, koja se nekoć smatrala stanjem koje pogađa isključivo osobe koje prekomjerno konzumiraju alkohol, u dramatičnom je porastu diljem svijeta. Najnovija istraživanja sugeriraju da bi do 2050. godine od nekog oblika ove bolesti moglo bolovati gotovo 1,8 milijardi ljudi. U posljednjih nekoliko desetljeća, broj slučajeva kod ljudi koji rijetko ili nikada ne piju alkohol drastično je porastao, pretvarajući ovu bolest u jedan od najvećih suvremenih javnozdravstvenih izazova, piše Daily Mail.

Što je metabolički povezana steatotična bolest jetre?

Ovaj oblik bolesti, danas poznat kao metabolički povezana steatotična bolest jetre (MASLD), a ranije kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), nije uzrokovan alkoholom. Njegovi glavni pokretači su pretilost, dijabetes tipa dva i visoki krvni tlak. Promjena naziva naglašava ključnu ulogu metaboličkih poremećaja u razvoju bolesti. Stanje se često razvija tiho, bez ikakvih simptoma godinama, što znači da mnogi ljudi nisu ni svjesni da žive s njim dok već ne dođe do značajnog oštećenja jetre.

Ako se ne kontrolira, mast se nakuplja u jetri, s vremenom pokrećući upalu i stvaranje ožiljaka. U nekim slučajevima to može napredovati do ciroze, stanja u kojem trajno ožiljno tkivo zamjenjuje zdravo tkivo, kao i do zatajenja jetre, pa čak i raka. Teži oblik bolesti, poznat kao metabolički povezan steatohepatitis (MASH), predstavlja stadij u kojem je, uz masnoću, prisutna i upala koja aktivno oštećuje stanice jetre.

Alarmantne brojke i globalni trendovi

Velika analiza studije Global Burden of Disease, čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Lancet Gastroenterology & Hepatology, procjenjuje da je 2023. godine s MASLD-om živjelo 1,3 milijarde ljudi, što je porast od 143 posto u odnosu na 1990. godinu. Očekuje se da će se ta brojka u sljedećih 25 godina popeti na otprilike 1,8 milijardi, čineći masnu bolest jetre jednim od najbrže rastućih zdravstvenih problema na svijetu.

Ovaj porast u velikoj je mjeri potaknut rastućom stopom pretilosti, lošijom kontrolom šećera u krvi i sve sjedilačkijim načinom života. Studija također ističe zabrinjavajuću promjenu, sa sve više mlađih odraslih osoba koje razvijaju ovo stanje, posebno u zemljama s niskim i srednjim prihodima gdje se prehrana i stil života brzo mijenjaju. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od nekog oblika kronične bolesti jetre boluje 20 do 30 posto odrasle populacije, pri čemu je upravo masna bolest jetre najčešća.

Opasnost koja se razvija u tišini

Osim direktnog oštećenja jetre, MASLD se smatra i jetrenom manifestacijom metaboličkog sindroma - skupa stanja koji uključuje višak tjelesne masnoće, visoki krvni tlak i lošu kontrolu šećera u krvi. Zbog toga značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Stručnjaci upozoravaju da dugoročni rizici ostaju ozbiljni ako se bolest ne otkrije i ne liječi na vrijeme.

Iako se danas dijagnosticira više slučajeva, istraživači vjeruju da ranije otkrivanje i poboljšano liječenje usporavaju napredovanje prema težim oblicima bolesti, zbog čega je ukupni zdravstveni utjecaj ostao relativno stabilan. Ipak, nalazi naglašavaju hitnu potrebu za jačom prevencijom, ranijom dijagnostikom i većim javnozdravstvenim djelovanjem kako bi se obuzdao rastući globalni teret masne bolesti jetre.

Novi pristupi liječenju i važnost prevencije

Vijesti o porastu broja oboljelih dolaze u vrijeme kada lijekovi za mršavljenje, poput tirzepatida, pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju MASLD-a. Studije sugeriraju da ti lijekovi mogu značajno smanjiti masnoću u jetri, ublažiti upalu, a u nekim slučajevima i poboljšati stanje ožiljaka u ranoj fazi bolesti. Poticanjem značajnog gubitka težine i bolje kontrole šećera u krvi, oni mogu pomoći usporiti ili potencijalno preokrenuti napredovanje bolesti.

Unatoč novim terapijskim mogućnostima, temelj liječenja i prevencije ostaje promjena životnih navika. Uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost i, po potrebi, gubitak težine ključni su koraci. Istraživanja pokazuju da smanjenje tjelesne mase za samo sedam do deset posto može značajno smanjiti masnoću i upalu u jetri, a u nekim slučajevima i dovesti do povlačenja bolesti.

*uz korištenje AI-ja